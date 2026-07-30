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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Zelda : Ocarina of Time Remake] Pas de thèmes suggestifs dans la version Switch 2


Les classifications ESRB sont généralement peu significatives, mais nous ferons une exception pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Le site web de Nintendo dédié au jeu a été mis à jour. Peu de nouveautés à première vue, si ce n'est l'ajout de la classification ESRB : E10+.

À sa sortie sur N64, Zelda : Ocarina of Time était classé E (Tous publics). Puis, lors de sa sortie sur Nintendo 3DS, il était classé E10+. Ainsi, ce nouveau remake sera globalement conforme à la version remasterisée sur Nintendo 3DS. La présence de « sang animé » et de « violence fantastique » justifie la classification E10+.

Une différence notable : la catégorie « thèmes suggestifs » n'est pas incluse dans la classification de la version Nintendo Switch 2, contrairement à la version remasterisée sur Nintendo 3DS. À vous d'en tirer vos propres conclusions.

Et c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Nintendo reste discret depuis sa première annonce le mois dernier, qui n'était qu'un bref teaser. Ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir des nouvelles plus complètes, mais pour l'instant, nous devons nous contenter de ces quelques informations. On sait juste que le jeu proposerait des graphismes époustouflants, un design revisité et un gameplay intemporel. La sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 est toujours prévue cette année.

Source : https://nintendoeverything.com/zelda-ocarina-of-time-nintendo-switch-2-remake-now-has-its-esrb-rating/
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    aeris201
    posted the 07/30/2026 at 05:23 AM by link49
    comments (11)
    masharu posted the 07/30/2026 at 06:29 AM
    Ça sera sans moi. Mais bon les gens valideront la censure parce que c'est "Ocarina of Time".
    burningcrimson posted the 07/30/2026 at 06:37 AM
    Mais y a quoi à censurer dans ce jeu ?
    kikoo31 posted the 07/30/2026 at 06:40 AM
    On attends les images du jeu
    opthomas posted the 07/30/2026 at 06:40 AM
    masharu et totem d'immunité Nintendo aussi
    shanks posted the 07/30/2026 at 06:41 AM
    burningcrimson
    Les gros nibards des fées ?
    soulfull posted the 07/30/2026 at 06:43 AM
    On va attendre un vrai trailer sinon c'est juste une enveloppe surprise.
    giru posted the 07/30/2026 at 06:46 AM
    On va déjà se taper des critiques de décérébrés sur une possible censure, les gens sont incroyables quand même Les seins des fées seront-ils moins imposants que dans l'original et ses 4 polygones par téton? Honte à Nintendo!

    Spoiler alert... C'est le même ESRB que Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom Les gens vont encore s'emballer sans réflechir 2 minutes au fait qu'on est plus en 1998 ni en 2011 et que les ratings ont évolués depuis.
    weldar posted the 07/30/2026 at 06:49 AM
    Shanks

    La version 3DS était déjà "édulcorée", notamment tout élément glauque dans le donjon du puits et du temple de l'Ombre.
    On avait plus de trace de sang, le mid boss "Dead Hand" qui est moins effrayant (je crois qu'on avait aussi retiré les traces de sang sur son corps)
    masharu posted the 07/30/2026 at 06:49 AM
    Le sang de Ganondorf et des monstres c'est OK, mais les seins des Grandes Fées et des Gerudo c'est trop, allons c'est un jeu pour enfant. Et t'as des pif qui disent que c'est le meme rating que TOKT...

    Aucun esprit critique.
    aeris201 posted the 07/30/2026 at 06:52 AM
    giru On va déjà se taper des critiques de décérébrés sur une possible censure

    Tes propos sont cruels mais tres juste
    piratees posted the 07/30/2026 at 06:54 AM
    shanks oui ça sera bien ça, elle auront une combi de plongé
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