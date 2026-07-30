Les classifications ESRB sont généralement peu significatives, mais nous ferons une exception pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Le site web de Nintendo dédié au jeu a été mis à jour. Peu de nouveautés à première vue, si ce n'est l'ajout de la classification ESRB : E10+.
À sa sortie sur N64, Zelda : Ocarina of Time était classé E (Tous publics). Puis, lors de sa sortie sur Nintendo 3DS, il était classé E10+. Ainsi, ce nouveau remake sera globalement conforme à la version remasterisée sur Nintendo 3DS. La présence de « sang animé » et de « violence fantastique » justifie la classification E10+.
Une différence notable : la catégorie « thèmes suggestifs » n'est pas incluse dans la classification de la version Nintendo Switch 2, contrairement à la version remasterisée sur Nintendo 3DS. À vous d'en tirer vos propres conclusions.
Et c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Nintendo reste discret depuis sa première annonce le mois dernier, qui n'était qu'un bref teaser. Ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir des nouvelles plus complètes, mais pour l'instant, nous devons nous contenter de ces quelques informations. On sait juste que le jeu proposerait des graphismes époustouflants, un design revisité et un gameplay intemporel. La sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 est toujours prévue cette année.
Source : https://nintendoeverything.com/zelda-ocarina-of-time-nintendo-switch-2-remake-now-has-its-esrb-rating/
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posted the 07/30/2026 at 05:23 AM by link49
Les gros nibards des fées ?
Spoiler alert... C'est le même ESRB que Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom Les gens vont encore s'emballer sans réflechir 2 minutes au fait qu'on est plus en 1998 ni en 2011 et que les ratings ont évolués depuis.
La version 3DS était déjà "édulcorée", notamment tout élément glauque dans le donjon du puits et du temple de l'Ombre.
On avait plus de trace de sang, le mid boss "Dead Hand" qui est moins effrayant (je crois qu'on avait aussi retiré les traces de sang sur son corps)
Aucun esprit critique.
Tes propos sont cruels mais tres juste