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C'était moyen. A titre perso.En fait la bande-annonce a validé autant mes bonnes impressions que les mauvaises, et c'était atrocement long pour la proposition.La faute à Zendaya, je m'en fous de le dire, je ne peux plus voir cette actrice. Elle était dans L'Odyssée, elle est dans Spider-Man précédé d'une bande-annonce de Dune 3 où on voit encore sa gueule.Stop, et d'autant plus stop que bordel, No Way Home était censé par son final réussi (le film est critiquable, mais la fin était bonne) montrer qu'on tournait la page. Donnez nous du vrai Mary Jane. Donnez nous du Gwen. Mais nan, encore et toujours Zendaya qui du coup annihile l'intérêt de Spidey 3 et le principe de conséquences. Du gneugneu de Feux de l'Amour, pire que l'ancien Spidey 2, qui doit bouffer facile plus de 20 mn de film.En résumé et sans aucun spoil :- La photographie est excellente, on sent le retour aux bases de la licence.- Bien meilleure mise en scène des combats même si c'est la foire au bullet time (mais ça marche).- Hulk et Scorpion, ça fait le taf même si c'est pas plus de 10 minutes chacun.- L'antagoniste inattendu si on a échappé aux leaks.- L'humour bien plus mesuré- Ned- Le Punisher dans un film grand public, ça le fait pas- Zendaya- ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un film MCU trop long- No Way Home n'a servi à RIEN- La petite araignée du quartier mais toujours avec de la technologie avancée (et on ne sait pas où il trouve sa thune pour vivre)- L'antagoniste au final, c'est un mixe Wanda de Strange 2 avec un final Naruto/Gaara- La scène post-générique a coûté moins de 10€ à produireVoilà. On verra pour Doomsday mais je garde de belles craintes.