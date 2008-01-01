Après plus de 100 h de jeu, j’ai enfin réussi à battre tous les défis que propose l’extension. Ça a été un périple tellement dur et intense ! Cygames a vraiment réussi son coup sur la proposition de challenge. Dommage qu’ils n’aient pas mis un peu plus d’effort dans l’histoire, avec des cinématiques de ouf et une nouvelle ville.Hormis ça, je pense qu’il y avait un taré qui a décidé de faire chier les joueurs jusqu’au bout avec des boss qui vont vous faire mordre la poussière. Si vous jouez en solo, vous allez galérer à mort : le DPS check est ultra serré, pas le droit à l’erreur.Voilà une petite vidéo de l’un des boss que vous allez affronter en Infinity. Le problème de ce combat en solo, c’est qu’il faut absolument parer. En multi (je n’y ai pas joué), vous êtes 4 à pouvoir parer et stun. En solo, vous êtes tout seul. Du coup, vous allez vraiment galérer : si vous ratez vos parades, vous perdez le combat, surtout quand le mec balance 10 000 attaques et qu’on n’y voit plus rien.Ensuite, il y a le retour de ce putain de Lucifer de merde, une troisième version encore plus relou. Déjà, si vous passez la phase 1, bravo ! (Avec une compétence d’invincibilité ça passe assez facilement, mais si vous ne jouez pas les bons persos, c’est compliqué.) Il y a aussi des boss très cool avec une chorégraphie magnifique (Seofon et Twenyen).Et pour finir, le dernier Infinity : ce putain de boss de merde où il y a un DPS check tout le temps. Si vous avez le malheur de skipper une phase, vous êtes punis (et c’est pas une blague, le boss ajoute une phase d’adds, puis une autre ensuite). Le faire avec l’IA, vous n’avez pas le droit à une seule erreur de jugement, de barre d’ultime ou de link, tout doit être bien placé! Sinon, c’est perdu!Les musiques sont magnifiques! Elles mettent l'ambiance durant les fights!Et je dirais pour conclure : on a enfin un jeu avec des personnages rapides qui peuvent esquiver et parer rapidement, tout en proposant du vrai challenge ! Ça prouve que c’est possible, et que le challenge ne doit pas forcément passer par un jeu qui ressemble à un Souls où ton perso est lent.