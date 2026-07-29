Splatoon Raiders a reçu des critiques globalement positives, sans toutefois atteindre les sommets d'éloges réservés à des titres exceptionnels comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Étonnamment, cela ne l'a pas empêché de devancer ces deux productions Nintendo dans le classement des utilisateurs sur Metacritic. Moins d'une semaine après sa sortie, les fans les plus fervents ont propulsé Splatoon Raiders dans le top 10 des jeux du site selon la note moyenne des utilisateurs.
Il occupe actuellement la septième place avec une note de 9,3 sur 10, devançant de peu la première extension de The Witcher 3, Hearts of Stone, ainsi que The Last of Us. Le top 10 ne compte qu'un seul jeu « mème » : Cory in the House, sorti en 2008 sur DS. En tête du classement figure Clair Obscur: Expedition 33, suivi de Resident Evil Requiem. Comme on peut le constater, l'effet de nouveauté joue un rôle, mais dans l'ensemble, ce classement met à l'honneur des titres que beaucoup de joueurs considèrent comme faisant partie des meilleurs de tous les temps.
L'irruption de Splatoon Raiders dans ce classement constitue donc une surprise. « Du pur génie cinématographique », a écrit un utilisateur sur Metacritic. « Du gameplay aux graphismes en passant par l'audio, c'est une expérience vraiment agréable et incroyablement soignée. Ils ont vraiment trouvé la boucle de gameplay parfaite ! » Un autre a déclaré : « Le futur jeu de l'année 2026 ! » De son côté, Breath of the Wild pointe à la 95e place du classement des utilisateurs.
La dernière exclusivité de Nintendo pour la Switch 2 ne compte pour l'instant que 464 notes d'utilisateurs ; ce sont donc les fans les plus acharnés qui soutiennent le jeu. Sa note attribuée par la presse spécialisée s'établit quant à elle à 8,1. À mesure que de nouveaux avis d'utilisateurs seront publiés, le classement du jeu risque de chuter considérablement, à moins que cette position ne finisse par galvaniser d'autres fans, les incitant à maintenir le titre à ce niveau. Les joueurs de Splatoon sont déjà habitués à suivre chaque semaine les directives d'animateurs d'émissions télévisées fictives.
Cependant, après avoir joué à Splatoon Raiders une bonne partie du week-end dernier, je ne peux nier que le jeu est extrêmement amusant ; je comprends pourquoi il trouve un écho bien plus fort auprès des fans que ne le laissaient présager les premières critiques. C’est un jeu de tir axé sur le butin, à la fois amusant et léger, qui recèle une profondeur intéressante ; il rappelle bien plus les jeux d’arcade de type « bullet heaven » que ce à quoi je me serais attendu de la part de Nintendo. Cela n’en fera peut-être pas l’un des dix meilleurs jeux de tous les temps, mais je pense qu’il finira par se forger une réputation de pépite unique parmi les titres « first-party » de l’ère Switch 2.
Source : https://kotaku.com/splatoon-raiders-is-now-a-top-10-highest-user-rated-game-on-metacritic-2000719487/