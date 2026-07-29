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DragonSword: Awakening aussi sur PS5 et Switch
DragonSword: Awakening, le RPG qui ressemble a un gacha sans être un gacha, sorti tout recement sur PC, aura le droit a une version PS5 et Switch.
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idd
posted the 07/29/2026 at 06:56 PM by
guiguif
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12
)
deathegg
posted
the 07/29/2026 at 07:02 PM
Aucune boîte je suppose....
guiguif
posted
the 07/29/2026 at 07:03 PM
deathegg
Il a encore un an et demi pour sortir et en avoir une
malroth
posted
the 07/29/2026 at 07:28 PM
J'ai fini l'histoire hier (meme si yaura une update gratuite plus tard) qui enrichira l histoire et ajouterai une nouvelle zone, 4 personnages arriveront prichainement aussi gratuitement.
Franchement j'ai adoré.
C'est mon premier jeu de ce genre la sans gacha et assez content de mes 50h deja dessus
J'ai pas encore tout fait, le end game a l'air chaud, ya des raid, une tour avec plusieurs etages...ect
Faut optimiser son equipe comme il faut, trouver la bonne synergie.
J'espere que ça donnera envie à beaucoup de studio de copier ce model et se débarasser du Gacha
malroth
posted
the 07/29/2026 at 07:29 PM
Jeu acheté 29,99€ je rappel
balf
posted
the 07/29/2026 at 08:08 PM
malroth
Tu peux nous donner les points positifs et négatifs du jeu selon ton ressenti ? ça serait aimable de ta part
apollokami
posted
the 07/29/2026 at 08:10 PM
malroth
Je l'ai commencé l'autre jour. En fait les persos se débloquent en avançant dans l'histoire non?
Il me semble qu'on peut en débloquer un dans la "boutique" mais j'ai eu peur de gaspiller pour rien
shambala93
posted
the 07/29/2026 at 08:13 PM
J’ai testé c’est quand même pas dingue niveau gameplay et la DA n’a aucune âme, aucune plus-value, c’est du copier coller avec tout le cirque habituel des jeux coréens/chinois de la sorte.
malroth
posted
the 07/29/2026 at 08:26 PM
balf
j'aime beaucop le monde du jeu, l'exploration, la DA, le gameplay une fois que t'as pigé la synergie pour les combo entre la team, c'est la tout le sel du gameplay. Ca demande un temps d'adaptation.
En negatif je dirai le scenario, les personnages tu vois qu'ils sont la uniquement pour ton gameplay, bcp ne rentrent meme pas da's l'Histoire, c'est la que tu sens qu'à la base c'etait prévu pour etre un gacha mais qu'ils ont changé. Tu le ressens au niveau de la coherence des personnages dans l'univers
apollokami
les deux
Certains se debloquent en avançant dans l'Histoire mais d'autres avec le ticket que tu gagne dans l'Histoire aussi. Donc non, tu ne gaspille rien, ils sont fait pour etre debloqué ceux la via ce menu. Tu ne peux pas les debloquer autgement ceux la, donc fait toi plaisir.
Dans un menu personnage, tu peux avoir des details sur chaque personnage, ses skill, elements...ect avant de debloquer. Si jamais tu veux un plus rapidement que l'autre.
À la fin tu les aura tous (les 19) donc au final juste une question fe l'avoir plus tot dans l'aventure.
apollokami
posted
the 07/29/2026 at 08:31 PM
malroth
Ah ok je comprends mieux. Il y a aussi des doubles à obtenir ou chaque perso est complet avec un exemplaire ?
malroth
posted
the 07/29/2026 at 08:41 PM
apollokami
aucun doublon, chaque personnage est unique et complet. Y'en a 19 au total actuellement.
balf
posted
the 07/29/2026 at 08:41 PM
malroth
D'accord je comprend mieux, mercii
apollokami
posted
the 07/29/2026 at 08:43 PM
malroth
J'ai de la marge j'en ai que 3 pour l'instant
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Franchement j'ai adoré.
C'est mon premier jeu de ce genre la sans gacha et assez content de mes 50h deja dessus
J'ai pas encore tout fait, le end game a l'air chaud, ya des raid, une tour avec plusieurs etages...ect
Faut optimiser son equipe comme il faut, trouver la bonne synergie.
J'espere que ça donnera envie à beaucoup de studio de copier ce model et se débarasser du Gacha
Il me semble qu'on peut en débloquer un dans la "boutique" mais j'ai eu peur de gaspiller pour rien
En negatif je dirai le scenario, les personnages tu vois qu'ils sont la uniquement pour ton gameplay, bcp ne rentrent meme pas da's l'Histoire, c'est la que tu sens qu'à la base c'etait prévu pour etre un gacha mais qu'ils ont changé. Tu le ressens au niveau de la coherence des personnages dans l'univers
apollokami les deux
Certains se debloquent en avançant dans l'Histoire mais d'autres avec le ticket que tu gagne dans l'Histoire aussi. Donc non, tu ne gaspille rien, ils sont fait pour etre debloqué ceux la via ce menu. Tu ne peux pas les debloquer autgement ceux la, donc fait toi plaisir.
Dans un menu personnage, tu peux avoir des details sur chaque personnage, ses skill, elements...ect avant de debloquer. Si jamais tu veux un plus rapidement que l'autre.
À la fin tu les aura tous (les 19) donc au final juste une question fe l'avoir plus tot dans l'aventure.