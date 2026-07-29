- Mine de rien, ça faisait un bail que j'avais pas joué à un jeu James Bond, le dernier étant Quantum of Solace de Treyarch, autant dire que ça date. Faut dire aussi qu'on a pas vraiment était gâtés nous joueurs avec la licence depuis un bon bout de temps, enchaînant les jeux médiocres voire franchement mauvais.007 First Light donc des petits gars derrière la licence Hitman remette la licence sur le devant de la scène mais qu'en est t-il réellement ?Dans 007 First Light vous incarner un James Bond jeune et "inexpérimenté" qui n'est même encore le double zéro qu'on connaît, après une introduction en Islande franchement réussi, on découvre tous les prémices du MI6. De quoi voir que le jeu est franchement fidèle à la licence de Ian Fleming, avec les bureaux du MI6, l'ambiance mais aussi les gadgets de l'agent dont on parlera un peu plus tard.Même au niveau du caractère, Bond est franchement réussi, beau gosse sûr de lui, homme à femme comme c'est pas permis, dragueur, voire parfois même hautain qui n'en fait qu'à sa tête et désobéissant, le personnage est bien écrit et ses répliques sont parfois cinglante voire franchement drôle.J'ai adoré le Bond de ce jeu, et même les personnages secondaires sont plutôt sympa, mention spéciale à Greenway, Monypenny et Q. En revanche, les méchants ne sont pas vraiment réussi je trouve, assez caricaturaux et pas vraiment marquant, dommage.Vu que c'est aussi l'introduction de l'univers du personnage, le début du jeu est aussi un peu long à démarrer et la première vrai mission du jeu arrive un peu "tardivement" mais c'est quand même bien foutu.(Les gunfight sont très réussi)Cela montre l'exigence de l'apprentissage de Bond, son entraînement intensif et son parcours sur le terrain, c'est bien fait mais ça prend peut être un chouilla trop son temps. Des fois, le jeu traîne parfois aussi un peu en longueur notamment dans les phases où on fait que marcher. Le passage dans la bazar avec Greenway en Mauritanie je me suis un peu fait chier je vous avoue, là où faut trouver de la thune, le nombre d'aller retour qu'on se tape à parler avec des PNJ, il se passe pas grand chose d'intéressant c'est dommage.Heureusement, tout le jeu n'est pas comme ça et les phases pas très intéressantes se comptent même pas sur les doigts d'une mains, mais c'est véritablement vers plus de la moitié du jeu que le jeu décolle vraiment avec des mission franchement excellentes. De plus, James Bond oblige, on voit du pays, les décors sont ultra variés et parfois même très joli avec des panoramas franchement sympa. Le jeu n'est pas une claque mais reste très propres, les visages sont plutôt bien modélisés notamment Bond et les personnages secondaires, et la diversité de la foule dans certaines missions du jeu est a salué.Concrètement, 007 ne se distingue pas vraiment des autres jeux côté gameplay, phase d'enquête, de discrétion et de gunfight, et le mélange des 3 fonctionne plutôt bien. J'aurai à redire malgré tout sur les phases d'infiltrations qui sont pas vraiment au point à cause d'une IA franchement teubé. Il est toujours pas normal qu'en 2026, on ait une IA autant à la ramasse, avec des mecs qu'on assomme à 2 mètre de leurs potes et qui voit que dalle... Du coup, l'infiltration fonctionne moyennement même si Heureusement la présence de la montre de Bond, véritable gadget sophistiqué permet de surprendre l'ennemi notamment en l'aveuglant, l'électrisant ou en activant des mécanismes comme un plafond qui s'effondre ou un bidon explosif, rendant le tout jouissif et fun.(Il est beau le jeu hein ? :P )On se sert beaucoup de la montre de l'agent pour retourner la situation à notre avantage et de ce côté là,, le jeu fait bien les choses car on pourra pas non plus en abusé, il faudra fouiller les niveaux pour récupérer des piles, composant chimique ou autre babiole pour pouvoir continuer à l'utiliser. Déjà qu'elle est complètement pétée, si en plus on pouvait l'utiliser à l'infini on casserait complètement le jeu.Déjà que le jeu est vraiment simple je trouve, j'ai fait le jeu en normal et j'ai pas vraiment galéré et n'est pas mort beaucoup de fois même si à la fin, ça se corse un peu. Même les phases d'enquêtes ne sont pas difficile, on arrive très souvent à l'objectif et on nous prend parfois un peu trop par la main. De plus, plusieurs opportunités existent pour arriver à l'objectif suivant ce qui est plutôt sympa même si les choix se révèlent assez tout limité. Il est par exemple beaucoup trop facile de jouer les pickpocket, un petit coup de montre laser et c'est réglé... ou encore attirer un garde trop teubé en sabotant un ordinateur pour passer dans son dos, l'IA comme je l'ai dis, un vrai problème.(La diversité de la foule est remarquable)Elle s'en sort mieux côté gunfight qui sont pour moi une des plus grandes réussites du jeu, les fusillades sont très cool et réussie, ça pétarade dans tous les sens, la destruction de décors est super bien foutu, on peut utiliser l'environnement et le bruit des armes est très bien rendue, ça fonctionne très bien. Et pour ce qui est de l'IA c'est mieux, les ennemis se planquent bien, vise plutôt juste et hésite pas à vous déloger ou lancer des grenades si vous camper trop.De même, bien que classique j'ai beaucoup aimé les combats au corps à corps, les finish de Bond sont très jouissif, un bouton pour contrer, pour esquiver et riposter, c'est simple et efficace. On peut même se servir de l'environnement comme balancer une bouteille sur un ennemi pour le neutraliser, ou encore l'attraper et le faire valdinguer dans le mur c'est très cool.Pour ce qui est du scénario et de l'histoire, c'est réussi. Les dialogues sont bon, meilleur que la plupart des autres jeux de ce genre et le scénario en lui même est très sympa à suivre avec des rebondissement, de vrai enjeux et un sujet intéressant autour de l'IA et de ses potentielles menace. Quelques boss essaieront de freiner votre aventure mais ils sont tellement mauvais les combats de boss que je préfère survoler ce paragraphe.Le jeu est également assez généreux l'aventure principale est plutôt longue, il m'a fallut 23 heures pour en venir à bout et la rejouabilite est plutôt bonne aussi puisqu'en plus de pouvoir refaire les missions, vous aurez également de nombreux défis à réaliser notamment via le mode Tactic Sim que je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse.Pour ce qui est de l'OST elle est très bonne et ya rien à redire dessus, les thèmes sont réussi et entendre les grands classique de la saga ça fait son petit effet.Conclusion : Pari réussi pour Bond et IO Interractive qui nous livre ici un jeu sur l'agent vraiment très satisfaisant bien que quelques erreurs malgré tout subsistes. C'est assurément l'un des meilleurs jeux James Bond auquel j'ai joué et le meilleur après Goldeneye ce qui est quand même pas rien, bref Bond est de retour et en forme !Les + :- Des graphismes plutôt joli- Très bon gameplay- Bonne durée de vie- Excellente OST- Un scénario sympa à suivre avec des thématiques intéressantes- C'est UN James Bond- Le personnage de Bond et d'autres perso secondaires réussi- Gunfight top- Univers respecté et pas mal de références aux films- Des moments d'anthologie dans la campagne solo- De vrai bonne séquences d'action avec une mise en scène soignée- Variés dans ses environnements et la diversité de la fouleLes - :- IA à revoir- Les boss pour faire ça, autant pas en mettre...- Quelques longueurs et phase de jeu en dessous- Trop facile- Ça prend quand même vachement son temps au début- Un méchant pas ouf8/10