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Corden évoque les coûts actuels exorbitants du hardwares consoles, à cause des pénuries de composants
Jez Corden:

Si Xbox Helix est effectivement un PC "ouvert", Xbox n'aurait d'autre choix que de le tarifer comme un PC "ouvert". L'Xbox Ally coûte également 999,99 $ car ASUS ne peut pas récupérer son argent sur les ventes de logiciels, étant donné qu'ils n'ont pas de véritable plateforme de distribution propre.

Grâce à la RAMpocalypse, ces marges extrêmement réduites deviennent encore plus délicates. On m'a dit qu'Xbox perdait environ 150 $ par Xbox Series X|S vendue en ce moment même après la hausse de prix prévue pour août 2026. Maintenant, imaginez que 50 % ou plus de ces utilisateurs de Xbox Series X|S contournent l'écosystème Xbox et vont directement sur Steam pour acheter des jeux. Les marges seraient encore pires. Vous n'auriez plus du tout d'entreprise.


Entre une Helix attendu a minimum 1200 balles
Une PS6 avec une nomenclature à 1000 balles qui va encore augmenter.

Le marché des next gen est foutu d'avance à moins d'un miracle

Et faut pas oublier que ces coûts vont encore augmenter jusqu'à mini fin 2027 selon certains experts

Que certains le veuillent ou pas Jez Corden a totalement raison. On parle de l'avidité des constructeurs a juste titre mais le marché de la technologie n'aide pas, bien au contraire. Il accentue gravement de manière exponentielle le tout.
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-helix-and-steam-and-why-it-no-longer-makes-sense
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    posted the 07/29/2026 at 09:40 AM by jenicris
    comments (29)
    saram posted the 07/29/2026 at 09:43 AM
    Je vais rester sur PS5, pas question de mettre 1000 balles dans une console.
    piratees posted the 07/29/2026 at 09:45 AM
    pour 1200€ je me fait un pc plus puissant que une PS6 ou helix donc ça sera PC only pourtant j'était plus console avant. et comme sa avec les mods ça sera encore mieux
    shinz0 posted the 07/29/2026 at 09:47 AM
    saram de toute façon des jeux Cross Gen PS5/PS6 on va en bouffer
    keiku posted the 07/29/2026 at 09:54 AM
    j'ai envie de dire qu'il n'y a de toute facon plus aucun besoin de nouvelle gen de console... les jeux ne suive déja plus et la gen ps5/ series n'était déja que de l'optimisation de jeux tournant sur la gen précédente...

    c'est parce que c'est une habitude acrée chez les vieux de changer de cosnole tout les 7 ans... mais en y réfléchissant un peu, a n'a plus aucun interet aujourd'hui en dehors de faire gaspiller de l'argent inutilement...
    vyse posted the 07/29/2026 at 09:59 AM
    keiku c'est exactement ça, le marché en plus de la mort du physique est arrivé à la fin. Un peu comme le concorde ; 40 ans de beaux et loyaux services ; il est temps de dire au revoir à cette habitude qui nous permettait de nous émerveiller à chaque nouvelle console
    commandermargulis posted the 07/29/2026 at 10:00 AM
    keiku je suis d'accord, d'un point de vue technique, cette Gen peut aller jusque 2030 (d'autant plus avec la PS5 PRO), et en 2030-2031 on aurait peut être eu un gap technique intéressant.

    Mais la réalité commerciale est différente et les constructeurs doivent perpétuellement relancer l'intérêt et satisfaire les exigences des actionnaires.
    magneto860 posted the 07/29/2026 at 10:02 AM
    Les grosses licences (Call Of, EA Sports FC ...) sortent toujours chaque année sur PS4 en plus de la PS5, ça veut tout dire je pense sur l'intérêt d'une nouvelle console.
    kamina posted the 07/29/2026 at 10:03 AM
    Honnêtement, je n'ai jamais été aussi refroidi à l'approche d'une nouvelle génération.

    Le refrain du "passe sur PC", on l'entend à chaque transition de gen, mais cette fois le calcul devient purement mathématique. Si une Helix frôle les 1200e et qu'une PS6 touche les 1000e, les consoles perdent leur seul avantage historique : le ticket d'entrée abordable.

    Alors oui monter une vraie bécane coûte quand même plus cher le jour J. Mais l'investissement s'amortit très vite sur la durée entre le prix des jeux moins cher sur PC, avec les soldes Steam, la concurrence des boutiques de clés, les offres d'abonnement et le marché indé. L'économie sur quelques années est colossale. Il y a pas de taxe pour jouer en ligne non plus, ça permet de gratter 80 à 150 € par an. C'est comme financer son prochain composant sur la durée d'une gen et au lieu de réinvestir dans une boîte fermée tous les six ans. Tu remplaces un seul composant quand le besoin se fait sentir. Sans compter qu'un PC sert à absolument tout le reste, pas seulement à lancer des jeux.
    Et ce n'est plus les années 2000 non plus, on peut brancher facilement sa tour à une TV et y jouer avec sa manette sans faire de bidouillages compliqué. Plug & Play.

    Si dorénavant il faut sortir un SMIC pour jouer, autant les placer dans un écosystème libre plutôt que dans une cage dorée qui te fait repasser à la caisse à la moindre occasion et dont on est totalement dépendant du bon vouloir du constructeur, surtout que les disques disparaissent.

    Merci pour ces belles années Xbox et Sony, de m'avoir fait découvrir le JV, mais on ne m'y reprendra plus.
    rogeraf posted the 07/29/2026 at 10:04 AM
    " RAMpocalypse " C'est bien trouvé ça. La nexgen ba on va attendre hein ...

    Pigeon non merci.
    altendorf posted the 07/29/2026 at 10:18 AM
    Vu l’état du marché c’est pas surprenant dans l’immédiat. Tout dépendra de son évolution d’ici les prochains mois voire années.
    kikoo31 posted the 07/29/2026 at 10:19 AM
    triste crise ...
    jenicris posted the 07/29/2026 at 10:20 AM
    commandermargulis magneto860 vyse keiku tout sera cross gen pendant des années de toute façon, même en first party probablement
    Du coup on pourra très bien s'en passer
    Les éditeurs vont pas faire des jeux exclusifs a la next gen sur un parc aussi misérable
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 10:23 AM
    La PS5 Pro va etre bon marché à ce rythme la

    Par contre les histoires de Ram et cie faut falloir un moment donné se poser la question de savoir pourquoi ces composants sont fabriqués qu'en Chine ou à Taiwan.

    En Europe ou en Amerique du Nord on est pas capables de fabriquer des putains de barrettes de RAM ou des CPU ? On est trop cons pour ca ?
    newtechnix posted the 07/29/2026 at 10:39 AM
    Le prix sera le coup de massue... des gens continuent d'acheter des jeux PS3 dans les cash converters quand le grand public, ce grand public qui n'en a rien à foutre du physique et en vérité aussi du demat , verra le prix des prochaines consoles cela risque de rire jaune.

    Actuellement on assiste à un phénomène particuliers avec les voitures... le vieillissement du parc automobile, les gens n'en rachètent plus de nouvelles et tirent un peu plus sur la leur en terme de réparation...et comme le temps le marché de l'occasion se rétréci mécaniquement...bientôt même les voitures d'occasions vont coûter cher

    Hier en tête de gondole de chez Carrefour on pouvait voir des jeux d'occasions, presque un non sens économique pour une gradn distributeur... sans parler des vêtements de seconde main

    La Helix vendu à perte même 1000 euros, ne trouvera pas preneur... en fait c'est amusant car le parc d'acheteur deviendra insuffisant pour justifier pleinement des développement AAA... si en plus parle on parle d'exclusivités alors c'est mort!

    Actuellement, on a du mal à savoir où va la Switch 2.... ces hausses de prix vont casser sa dynamique enfin c'est ce qu'il semble se passer.
    On promettait des jeux à 90 euros, au final Starfox en magasin est à 45 euros, idem Splatoon Raiders, Metroid Prime 4....c'est donc qu'il y a un gros problème car personne ne mettra le prix fort aujourd'hui juste pour les jeux.
    Le lancement record est un indicateur qui empêche de comprendre la vraie dynamique car même si cela chute on peut arguer ( et c'est juste logique) que la forte chute est en rapport avec le lancement record. Mais quid de la réalité? Quid du public (celui qui accepte le demat sans broncher) ?

    Maintenant on arrive au vrai premier noël classique, on n'aura pas l'influence de la dynamique post-lancement et surtout on verra la réaction avec la prochaine augmentation du prix
    si les résultats de la Switch se tasse, évidemment on dira que c'est le manque de gros jeux Mario et Zelda, mais est-ce vrai?... toutefois cela risque de faire réfléchir la concurrence (Helix et PS6), ils se poseront la question "Là c'est tendu, ces cons ont accepté le demat sans broncher mais vont-ils accepter la console à 1000/1500 euros?"

    Koei Tecmo déclare qu'ils vont soutenir la Switch 2.... avec encore des portages! Dans son rapport, Koei Tecmo affirme qu'elle diversifiera ses opportunités de revenus tout au long de l'exercice. L'éditeur se concentrera sur les principaux jeux tout en intégrant des titres de milieu de gamme, des remasters et des ports Nintendo Switch 2.
    Franchement cela donne envie d'acheter une Switch 2
    A part Duskblood et Capcom qui apporte ses derniers titres, dur dur quoi d'être gamer depuis quelques années et cela ne s'arrange pas, cela empire!
    51love posted the 07/29/2026 at 10:42 AM
    kamina

    En passant sur un PC de salon depuis 2010, j'ai réalisé qu'il y avait déjà à l'époque tout un tas de scénarios ou jouer sur PC était plus économique que sur console.

    Et les scénarios n'ont fait que grandir au fil des années, rendant le PC de plus en plus économique face aux consoles durant cette période, contrairement aux idees reçu ou il faut débourser 3000e pour jouer convenablement

    Mais ce que est sur, c'est qu'avec des consoles qui deviennent full demat, l'impossibilité de revendre ses jeux pr ceux qui consommaient en mode economie sur console, et le prix hardware qui est désormais similaire, et même plus cher qu'une tour PC montée avec des specs proches, a ce rythme là il ne va bientôt même plus rester un mode de consommation qui sera plus économique sur console....

    Je crains même pr le secteur qu'a partir de 2028, la vente de jeux premiums s'effondrent sur PlayStation, a cause de cette stratégie.. et tous n achèteront pas les jeux chez la concurrence..
    negan posted the 07/29/2026 at 10:50 AM
    On a compris depuis 2,3 mois que la Helix ne serait plus ouverte aux autres stores comme prévu au départ.

    La ils partent sur une console classique
    brook1 posted the 07/29/2026 at 10:52 AM
    mibugishiden On peut le faire, mais ça demanderait des dizaines de milliards d'euros/dollars d'investissement sur une décennie minimum.
    sussudio posted the 07/29/2026 at 10:53 AM
    mibugishiden Le livre "la guerre des semi-conducteurs" de Chris Miller est parfait pour toi si tu veux comprendre pourquoi on fabrique en Asie du Sud-Est depuis la guerre froide.

    Synthèse IA (la flemme de tout expliquer, dsl) : Pourquoi la fabrication ne revient pas en masse en Occident ?

    a) Des décennies de délocalisation : Dans les années 1980-1990, les entreprises ont délocalisé la fabrication en Asie pour des raisons de coûts. Les États-Unis ont perdu leur avance dans la production. Aujourd'hui, reconstruire un écosystème complet prendrait des années et des centaines de milliards de dollars .

    b) Le coût et le temps : Une usine de semi-conducteurs coûte entre 20 et 40 milliards de dollars et met 4 à 5 ans à être construite et opérationnelle . Les projets américains (Intel en Ohio, Micron à New York) et européens (STMicroelectronics-Global Foundries en France) sont en retard de plusieurs années .

    c) Les subventions ne suffisent pas : Le CHIPS Act américain ($52,7 milliards) et l'EU Chips Act (€43 milliards) sont jugés insuffisants face aux investissements chinois. La Chine a lancé son "Big Fund III" de **$47 milliards** pour la production de puces . L'Europe vise 20 % de parts de marché mondiales d'ici 2030, mais les auditeurs estiment que cet objectif est "essentiellement irréaliste" .

    d) Le "great decoupling" : Les tensions géopolitiques accélèrent la fragmentation. Les États-Unis imposent des restrictions d'exportation à la Chine, et la Chine riposte en interdisant l'exportation de minéraux critiques (gallium, germanium) . Le résultat est un monde à deux vitesses : un écosystème occidental et un écosystème chinois, chacun cherchant l'autosuffisance .

    Tu retrouvera toutes les infos dans le livre, je te le recommande.
    sussudio posted the 07/29/2026 at 10:55 AM
    mibugishiden Et non, on n'est pas "trop cons". Le problème est structurel, pas cognitif. C'est une question d'interdépendance stratégique**, pas de capacité technique.

    1. Le design et les outils, eux, sont majoritairement américains et européens

    Ce n'est pas une question de "savoir-faire". Les États-Unis dominent le design des puces (51 % du marché mondial) et les logiciels de conception (68 % des parts) . NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm — toutes ces entreprises sont américaines.

    L'Europe, elle, détient un quasi-monopole sur les machines de lithographie avec ASML (Pays-Bas), qui fabrique les seules machines EUV permettant de graver des puces de moins de 7 nanomètres .

    Le problème n'est donc pas l'intelligence ou la capacité technique : les USA et l'Europe conçoivent les puces et fabriquent les machines qui les produisent.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 11:11 AM
    negan c'est peu être ce que sous entendait Asha quand elle disait que c'était sous l'ancienne direction qu'ils avaient parlé d'ouverture à d'autres Store. En gros "j'ai jamais promis cela"

    Ce qui est logique s'ils veulent subventionner un minimum la Helix
    alozius posted the 07/29/2026 at 11:12 AM
    Ça fait 6ans qu’il y a une pénurie.
    Soit les constructeurs rationnent le nombre de composants volontairement pour garder les prix hauts.
    Soit on nous prend pour des pigeons.
    Soit les 2, et c’est ce que je pense personnellement.

    La seule façon de réguler le marché et retrouver un semblant de normalité dans les prix c’est de ne pas acheter.
    Si la next-gen se casse les dents en terme de vente, ça prendra pas longtemps avant que la pénurie de composants cesse comme par magie.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 11:18 AM
    alozius a ce niveau c'est bien plus récent. 1 an ou 2 ans max. Et c'est pas que les constructeurs d'ailleurs
    supasaiyajin posted the 07/29/2026 at 11:24 AM
    Un bon nombre vont rester sur les consoles actuelles. En ce qui me concerne je vais rester sur PS5 un p'tit moment jusqu'au dernier jeu en physique. Evidemment tout en occas pour rien donner à ces schlags chez Sony. J'attends de voir la proposition de Microsoft, sinon NS3 si lecteur et jeux tiers pas dégueu et enfin, si full démat partout, j'irai naturellement là où c'est le plus avantageux.
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 11:25 AM
    brook1 et on attends quoi pour investir et arreter de laisser un marché aussi important aux asiatiques (surtout chinois en realité) ? C'est un marché strategique ? C'est sur si on investit jamais on sera toujours à la traine et on dependra d'eux.

    sussudio je vais jeter un oeil au livre, ca m'interesse ces questions et j'aime lire.

    Mais en gros ce que je comprends c'est qu'on a fait de la merde durant des decennies à renforcer la Chine et aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous font tout eux meme, innovent meme alors que nous en occident on a le calbut sur les chevilles comme des cons et plus capables de faire quoi que ce soi pour réellement peser. On manque surtout de volonté pour mettre ne place ce qu'il faudrait mettre en place.
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 11:27 AM
    alozius y a du vrai la dedans.

    Perso j'ai pris une PS5 Pro cette année, et je compte bien la faire durer, leur next gen qu'ils se la carrent dans le cul aussi bien Sony que Microsoft surtout si c'est full demat.

    Faut laisser la next gen se casser la gueule ils vont redescendre sur Terre à force de cracher sur les gens.

    J'esperement sincerement que Sony n'utilisent plus le slogan "For the players" car ce serait du foutage de gueule.
    vyse posted the 07/29/2026 at 11:34 AM
    jenicris justement ça va être un massacre ; personne voudra payer 1000€ pour qq chose qui te donnera quelques options de confort visuel
    jenicris posted the 07/29/2026 at 11:40 AM
    vyse
    sussudio posted the 07/29/2026 at 11:41 AM
    mibugishiden Les américains ont juste délocalisé par pure avidité et les chinois leur ont fait une belle prise de judo économique. mel Gibson avertissait déjà dans les années 80 au sujet de l'acier par exemple https://www.youtube.com/watch?v=-Mna0oLUYoQ

    Mel Gibson dénonce le fait que l'aide étrangère australienne, financée par les contribuables, accordait des prêts sans intérêts à des pays comme la Chine, le Vietnam et la Corée du Sud. Il précise que ces prêts étaient spécifiquement utilisés par ces pays pour construire leurs propres industries sidérurgiques (de l'acier), qui par la suite, ont concurrencé et affaibli l'industrie australienne en vendant moins cher.

    En résumé, son propos est un avertissement cinglant : selon lui, l'aide au développement n'était pas une charité, mais une subvention déguisée à la concurrence étrangère, permettant à d'autres nations de bâtir des fleurons industriels (comme la sidérurgie) au détriment de l'économie australienne.

    Il dénonce une politique qu'il juge désastreuse, où l'on finance sciemment son propre déclin industriel.
    kurosu posted the 07/29/2026 at 11:44 AM
    Vous parlez des consoles mais le prix des pc va aussi augmenter. c'est juste que sur PC les joueurs pourront se tourner vers l'entrée de gamme pour rester dans le 'même' tranche de prix des milieux de gamme d'avant
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