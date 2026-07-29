Jez Corden:
Si Xbox Helix est effectivement un PC "ouvert", Xbox n'aurait d'autre choix que de le tarifer comme un PC "ouvert". L'Xbox Ally coûte également 999,99 $ car ASUS ne peut pas récupérer son argent sur les ventes de logiciels, étant donné qu'ils n'ont pas de véritable plateforme de distribution propre.
Grâce à la RAMpocalypse, ces marges extrêmement réduites deviennent encore plus délicates. On m'a dit qu'Xbox perdait environ 150 $ par Xbox Series X|S vendue en ce moment même après la hausse de prix prévue pour août 2026. Maintenant, imaginez que 50 % ou plus de ces utilisateurs de Xbox Series X|S contournent l'écosystème Xbox et vont directement sur Steam pour acheter des jeux. Les marges seraient encore pires. Vous n'auriez plus du tout d'entreprise.
Entre une Helix attendu a minimum 1200 balles
Une PS6 avec une nomenclature à 1000 balles qui va encore augmenter.
Le marché des next gen est foutu d'avance à moins d'un miracle
Et faut pas oublier que ces coûts vont encore augmenter jusqu'à mini fin 2027 selon certains experts
Que certains le veuillent ou pas Jez Corden a totalement raison. On parle de l'avidité des constructeurs a juste titre mais le marché de la technologie n'aide pas, bien au contraire. Il accentue gravement de manière exponentielle le tout.
c'est parce que c'est une habitude acrée chez les vieux de changer de cosnole tout les 7 ans... mais en y réfléchissant un peu, a n'a plus aucun interet aujourd'hui en dehors de faire gaspiller de l'argent inutilement...
Mais la réalité commerciale est différente et les constructeurs doivent perpétuellement relancer l'intérêt et satisfaire les exigences des actionnaires.
Le refrain du "passe sur PC", on l'entend à chaque transition de gen, mais cette fois le calcul devient purement mathématique. Si une Helix frôle les 1200e et qu'une PS6 touche les 1000e, les consoles perdent leur seul avantage historique : le ticket d'entrée abordable.
Alors oui monter une vraie bécane coûte quand même plus cher le jour J. Mais l'investissement s'amortit très vite sur la durée entre le prix des jeux moins cher sur PC, avec les soldes Steam, la concurrence des boutiques de clés, les offres d'abonnement et le marché indé. L'économie sur quelques années est colossale. Il y a pas de taxe pour jouer en ligne non plus, ça permet de gratter 80 à 150 € par an. C'est comme financer son prochain composant sur la durée d'une gen et au lieu de réinvestir dans une boîte fermée tous les six ans. Tu remplaces un seul composant quand le besoin se fait sentir. Sans compter qu'un PC sert à absolument tout le reste, pas seulement à lancer des jeux.
Et ce n'est plus les années 2000 non plus, on peut brancher facilement sa tour à une TV et y jouer avec sa manette sans faire de bidouillages compliqué. Plug & Play.
Si dorénavant il faut sortir un SMIC pour jouer, autant les placer dans un écosystème libre plutôt que dans une cage dorée qui te fait repasser à la caisse à la moindre occasion et dont on est totalement dépendant du bon vouloir du constructeur, surtout que les disques disparaissent.
Merci pour ces belles années Xbox et Sony, de m'avoir fait découvrir le JV, mais on ne m'y reprendra plus.
Pigeon non merci.
Du coup on pourra très bien s'en passer
Les éditeurs vont pas faire des jeux exclusifs a la next gen sur un parc aussi misérable
Par contre les histoires de Ram et cie faut falloir un moment donné se poser la question de savoir pourquoi ces composants sont fabriqués qu'en Chine ou à Taiwan.
En Europe ou en Amerique du Nord on est pas capables de fabriquer des putains de barrettes de RAM ou des CPU ? On est trop cons pour ca ?
Actuellement on assiste à un phénomène particuliers avec les voitures... le vieillissement du parc automobile, les gens n'en rachètent plus de nouvelles et tirent un peu plus sur la leur en terme de réparation...et comme le temps le marché de l'occasion se rétréci mécaniquement...bientôt même les voitures d'occasions vont coûter cher
Hier en tête de gondole de chez Carrefour on pouvait voir des jeux d'occasions, presque un non sens économique pour une gradn distributeur... sans parler des vêtements de seconde main
La Helix vendu à perte même 1000 euros, ne trouvera pas preneur... en fait c'est amusant car le parc d'acheteur deviendra insuffisant pour justifier pleinement des développement AAA... si en plus parle on parle d'exclusivités alors c'est mort!
Actuellement, on a du mal à savoir où va la Switch 2.... ces hausses de prix vont casser sa dynamique enfin c'est ce qu'il semble se passer.
On promettait des jeux à 90 euros, au final Starfox en magasin est à 45 euros, idem Splatoon Raiders, Metroid Prime 4....c'est donc qu'il y a un gros problème car personne ne mettra le prix fort aujourd'hui juste pour les jeux.
Le lancement record est un indicateur qui empêche de comprendre la vraie dynamique car même si cela chute on peut arguer ( et c'est juste logique) que la forte chute est en rapport avec le lancement record. Mais quid de la réalité? Quid du public (celui qui accepte le demat sans broncher) ?
Maintenant on arrive au vrai premier noël classique, on n'aura pas l'influence de la dynamique post-lancement et surtout on verra la réaction avec la prochaine augmentation du prix
si les résultats de la Switch se tasse, évidemment on dira que c'est le manque de gros jeux Mario et Zelda, mais est-ce vrai?... toutefois cela risque de faire réfléchir la concurrence (Helix et PS6), ils se poseront la question "Là c'est tendu, ces cons ont accepté le demat sans broncher mais vont-ils accepter la console à 1000/1500 euros?"
Koei Tecmo déclare qu'ils vont soutenir la Switch 2.... avec encore des portages! Dans son rapport, Koei Tecmo affirme qu'elle diversifiera ses opportunités de revenus tout au long de l'exercice. L'éditeur se concentrera sur les principaux jeux tout en intégrant des titres de milieu de gamme, des remasters et des ports Nintendo Switch 2.
Franchement cela donne envie d'acheter une Switch 2
A part Duskblood et Capcom qui apporte ses derniers titres, dur dur quoi d'être gamer depuis quelques années et cela ne s'arrange pas, cela empire!
En passant sur un PC de salon depuis 2010, j'ai réalisé qu'il y avait déjà à l'époque tout un tas de scénarios ou jouer sur PC était plus économique que sur console.
Et les scénarios n'ont fait que grandir au fil des années, rendant le PC de plus en plus économique face aux consoles durant cette période, contrairement aux idees reçu ou il faut débourser 3000e pour jouer convenablement
Mais ce que est sur, c'est qu'avec des consoles qui deviennent full demat, l'impossibilité de revendre ses jeux pr ceux qui consommaient en mode economie sur console, et le prix hardware qui est désormais similaire, et même plus cher qu'une tour PC montée avec des specs proches, a ce rythme là il ne va bientôt même plus rester un mode de consommation qui sera plus économique sur console....
Je crains même pr le secteur qu'a partir de 2028, la vente de jeux premiums s'effondrent sur PlayStation, a cause de cette stratégie.. et tous n achèteront pas les jeux chez la concurrence..
La ils partent sur une console classique
Synthèse IA (la flemme de tout expliquer, dsl) : Pourquoi la fabrication ne revient pas en masse en Occident ?
a) Des décennies de délocalisation : Dans les années 1980-1990, les entreprises ont délocalisé la fabrication en Asie pour des raisons de coûts. Les États-Unis ont perdu leur avance dans la production. Aujourd'hui, reconstruire un écosystème complet prendrait des années et des centaines de milliards de dollars .
b) Le coût et le temps : Une usine de semi-conducteurs coûte entre 20 et 40 milliards de dollars et met 4 à 5 ans à être construite et opérationnelle . Les projets américains (Intel en Ohio, Micron à New York) et européens (STMicroelectronics-Global Foundries en France) sont en retard de plusieurs années .
c) Les subventions ne suffisent pas : Le CHIPS Act américain ($52,7 milliards) et l'EU Chips Act (€43 milliards) sont jugés insuffisants face aux investissements chinois. La Chine a lancé son "Big Fund III" de **$47 milliards** pour la production de puces . L'Europe vise 20 % de parts de marché mondiales d'ici 2030, mais les auditeurs estiment que cet objectif est "essentiellement irréaliste" .
d) Le "great decoupling" : Les tensions géopolitiques accélèrent la fragmentation. Les États-Unis imposent des restrictions d'exportation à la Chine, et la Chine riposte en interdisant l'exportation de minéraux critiques (gallium, germanium) . Le résultat est un monde à deux vitesses : un écosystème occidental et un écosystème chinois, chacun cherchant l'autosuffisance .
Tu retrouvera toutes les infos dans le livre, je te le recommande.
1. Le design et les outils, eux, sont majoritairement américains et européens
Ce n'est pas une question de "savoir-faire". Les États-Unis dominent le design des puces (51 % du marché mondial) et les logiciels de conception (68 % des parts) . NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm — toutes ces entreprises sont américaines.
L'Europe, elle, détient un quasi-monopole sur les machines de lithographie avec ASML (Pays-Bas), qui fabrique les seules machines EUV permettant de graver des puces de moins de 7 nanomètres .
Le problème n'est donc pas l'intelligence ou la capacité technique : les USA et l'Europe conçoivent les puces et fabriquent les machines qui les produisent.
Ce qui est logique s'ils veulent subventionner un minimum la Helix
Soit les constructeurs rationnent le nombre de composants volontairement pour garder les prix hauts.
Soit on nous prend pour des pigeons.
Soit les 2, et c’est ce que je pense personnellement.
La seule façon de réguler le marché et retrouver un semblant de normalité dans les prix c’est de ne pas acheter.
Si la next-gen se casse les dents en terme de vente, ça prendra pas longtemps avant que la pénurie de composants cesse comme par magie.
sussudio je vais jeter un oeil au livre, ca m'interesse ces questions et j'aime lire.
Mais en gros ce que je comprends c'est qu'on a fait de la merde durant des decennies à renforcer la Chine et aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous font tout eux meme, innovent meme alors que nous en occident on a le calbut sur les chevilles comme des cons et plus capables de faire quoi que ce soi pour réellement peser. On manque surtout de volonté pour mettre ne place ce qu'il faudrait mettre en place.
Perso j'ai pris une PS5 Pro cette année, et je compte bien la faire durer, leur next gen qu'ils se la carrent dans le cul aussi bien Sony que Microsoft surtout si c'est full demat.
Faut laisser la next gen se casser la gueule ils vont redescendre sur Terre à force de cracher sur les gens.
J'esperement sincerement que Sony n'utilisent plus le slogan "For the players" car ce serait du foutage de gueule.
Mel Gibson dénonce le fait que l'aide étrangère australienne, financée par les contribuables, accordait des prêts sans intérêts à des pays comme la Chine, le Vietnam et la Corée du Sud. Il précise que ces prêts étaient spécifiquement utilisés par ces pays pour construire leurs propres industries sidérurgiques (de l'acier), qui par la suite, ont concurrencé et affaibli l'industrie australienne en vendant moins cher.
En résumé, son propos est un avertissement cinglant : selon lui, l'aide au développement n'était pas une charité, mais une subvention déguisée à la concurrence étrangère, permettant à d'autres nations de bâtir des fleurons industriels (comme la sidérurgie) au détriment de l'économie australienne.
Il dénonce une politique qu'il juge désastreuse, où l'on finance sciemment son propre déclin industriel.