Si Xbox Helix est effectivement un PC "ouvert", Xbox n'aurait d'autre choix que de le tarifer comme un PC "ouvert". L'Xbox Ally coûte également 999,99 $ car ASUS ne peut pas récupérer son argent sur les ventes de logiciels, étant donné qu'ils n'ont pas de véritable plateforme de distribution propre.



Grâce à la RAMpocalypse, ces marges extrêmement réduites deviennent encore plus délicates. On m'a dit qu'Xbox perdait environ 150 $ par Xbox Series X|S vendue en ce moment même après la hausse de prix prévue pour août 2026. Maintenant, imaginez que 50 % ou plus de ces utilisateurs de Xbox Series X|S contournent l'écosystème Xbox et vont directement sur Steam pour acheter des jeux. Les marges seraient encore pires. Vous n'auriez plus du tout d'entreprise.

Jez Corden:Entre une Helix attendu a minimum 1200 ballesUne PS6 avec une nomenclature à 1000 balles qui va encore augmenter.Le marché des next gen est foutu d'avance à moins d'un miracleEt faut pas oublier que ces coûts vont encore augmenter jusqu'à mini fin 2027 selon certains expertsQue certains le veuillent ou pas Jez Corden a totalement raison. On parle de l'avidité des constructeurs a juste titre mais le marché de la technologie n'aide pas, bien au contraire. Il accentue gravement de manière exponentielle le tout.