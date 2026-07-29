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Une chanson à propos de la fin du physique en 2028
J'avais un tout petit peu de temps libre et vous me manquiez, du coup vous m'avez inspiré cette musique : PNJ.mp3

Bonne écoute !

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    posted the 07/29/2026 at 08:37 AM by suzukube
    comments (4)
    kikoo31 posted the 07/29/2026 at 09:07 AM
    masterclass !!banger!! disque de platine direct !!!
    nyseko posted the 07/29/2026 at 09:21 AM
    Tes clichés sont un peu Veillot, en ce moment en France il fait très chaud avec un immense ciel bleu (enfin ça dépend où parfois il y a un peu de fumée).

    La pluie, on l'attend depuis 2 mois maintenant
    rogeraf posted the 07/29/2026 at 09:25 AM
    Je sais pas si tu connais le rappeur sur youtube qui fait des chansons sur la clim, le melon et des conneries comme ça
    magneto860 posted the 07/29/2026 at 10:12 AM
    D'où Messi il est sur le banc ? C'est uniquement parce que c'est lui qui parle à l'arbitre pendant les matchs que l'Argentine passe les poules et va jusqu'en finale.
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