Voici les lieux où le film The Legend of Zelda a été tourné :
Devon (Angleterre)
Los Angeles (Californie, États-Unis)
Dublin (Irlande)
Nouvelle-Zélande
Basse-Californie du Sud (Mexique)
Bavière (Allemagne)
Kyoto (Japon)
Le tournage s'est terminé en avril 2026.
Pour rappel le film est prévu au cinéma le 30 avril 2027
La vallée Gerudo bordel, ça va être les frissons
J'me revois à 14 ans devant le 1er Seigneur des Anneaux qui m'en avait mis plein la gueule au ciné.
En tout cas c'est cool de savoir qu'il y aura (à priori) pas mal de paysages réels.
Ce sera pour la suite tkt.