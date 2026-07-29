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aeris201 > blog
[LEAK] Les lieux de tournage du film The Legend of Zelda
Voici les lieux où le film The Legend of Zelda a été tourné :

Devon (Angleterre)
Los Angeles (Californie, États-Unis)
Dublin (Irlande)
Nouvelle-Zélande
Basse-Californie du Sud (Mexique)
Bavière (Allemagne)
Kyoto (Japon)

Le tournage s'est terminé en avril 2026.

Pour rappel le film est prévu au cinéma le 30 avril 2027

https://x.com/PAABLOO64/status/2082102014553514159?s=20
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    kevinmccallisterrr
    posted the 07/29/2026 at 08:31 AM by aeris201
    comments (9)
    maxx posted the 07/29/2026 at 08:35 AM
    Ce que j'espère c'est qu'ils vont assurer la bande son contrairement a Mario Galaxy...
    La vallée Gerudo bordel, ça va être les frissons
    ganon29 posted the 07/29/2026 at 09:03 AM
    Putain on va voyager et voir de purs paysages. J'ai hâte !
    J'me revois à 14 ans devant le 1er Seigneur des Anneaux qui m'en avait mis plein la gueule au ciné.
    giru posted the 07/29/2026 at 09:05 AM
    Vu que Nintendo planche sur une trilogie, je suis curieux de voir s'ils vont lancer la production du second avant la sortie du 1er ou pas... S'ils veulent continuer avec les mêmes acteurs pour jouer Link et Zelda, ils ont plutôt intérêt à accélérer le pas. Mais peut être qu'ils vont changer le casting pour chaque film, ce qui leur enlève la contrainte de devoir filmer rapidement.

    En tout cas c'est cool de savoir qu'il y aura (à priori) pas mal de paysages réels.
    vyse posted the 07/29/2026 at 09:15 AM
    giru non ce sera les meme acteur, c'est du cinéma grand public, on s'attache aux personnages a l'univers et a lintrigue, on s'attache pas aux graphismes et propositions de gameplay qui permettent de changer de perso sans en avoir rien a foutre
    rogeraf posted the 07/29/2026 at 09:26 AM
    Je comprends pas, y a pas Perpignan
    amario posted the 07/29/2026 at 09:46 AM
    Mexique se sera pour la.vallee geroudo
    aeris201 posted the 07/29/2026 at 09:52 AM
    Bavière en Allemagne c'est certainement pour le Village de Cocorico
    cail2 posted the 07/29/2026 at 10:54 AM
    rogeraf
    Ce sera pour la suite tkt.
    reynald posted the 07/29/2026 at 11:29 AM
    Moi je veux un film aussi épique que le seigneur des anneaux, bon oui je peux rêver.
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