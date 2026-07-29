Voici les lieux où le film The Legend of Zelda a été tourné :Devon (Angleterre)Los Angeles (Californie, États-Unis)Dublin (Irlande)Nouvelle-ZélandeBasse-Californie du Sud (Mexique)Bavière (Allemagne)Kyoto (Japon)Le tournage s'est terminé en avril 2026.Pour rappel le film est prévu au cinéma le 30 avril 2027