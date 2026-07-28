Bonjour à tous !



Je vous présente PolitiStreet (https://politistreet.fr), un jeu de stratégie géolocalisé et de satire politique totalement gratuit et jouable directement sur votre navigateur (PC et mobile, sans installation).



Le principe :

- Géolocalisez-vous via votre GPS sur la grille de votre commune.

- Prenez le contrôle des parcelles ou volez celles de vos adversaires politiques.

- Devenez Maire de votre ville, Président de département et tentez de conquérir le Parlement national !



N'hésitez pas à venir le tester et me donner vos retours !

PolitiStreet - Jeu de satire Politique Géolocalisé - https://politistreet.fr