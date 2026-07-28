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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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PolitiStreet.fr - Jeu de stratégie web
Bonjour à tous !

Je vous présente PolitiStreet (https://politistreet.fr), un jeu de stratégie géolocalisé et de satire politique totalement gratuit et jouable directement sur votre navigateur (PC et mobile, sans installation).

Le principe :
- Géolocalisez-vous via votre GPS sur la grille de votre commune.
- Prenez le contrôle des parcelles ou volez celles de vos adversaires politiques.
- Devenez Maire de votre ville, Président de département et tentez de conquérir le Parlement national !

N'hésitez pas à venir le tester et me donner vos retours !
PolitiStreet - Jeu de satire Politique Géolocalisé - https://politistreet.fr
tags : stratégie indie satire politistreet jeu web html5 géolocalisation
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posted the 07/28/2026 at 04:30 PM by politistreet
comments (10)
shambala93 posted the 07/28/2026 at 04:36 PM
Evidemment la pub a été lancée mais jamais plus vous ne communiquerez avec les membres du site. Comme d’habitude !
politistreet posted the 07/28/2026 at 04:38 PM
Vous jugez un peu trop vite je trouve ! ;-)
shambala93 posted the 07/28/2026 at 04:40 PM
politistreet
On connaît la chanson, vous ne participerez jamais à la vie communautaire sur Gamekyo.
politistreet posted the 07/28/2026 at 04:42 PM
Et pourquoi vous me placez directement dans une catégorie sans même me connaitre ? C'est sûr que si vous faites ça à tous les nouveaux ils vont vite partir ...
politistreet posted the 07/28/2026 at 04:43 PM
Je profite du fait qu'on bavarde pour préciser que PolitiStreet est très très récent, quelques jours à peine
kenpokan posted the 07/28/2026 at 05:00 PM
shambala93
jackfrost posted the 07/28/2026 at 05:15 PM
Je peux te vomir dans la bouche ?
politistreet posted the 07/28/2026 at 05:17 PM
shambala93 Merci bien ! Enfin un gentil message
sardinecannibale posted the 07/28/2026 at 05:29 PM
Pourquoi donnerais-je mes données précises de géolocalisation à un inconnu ? Pub extrêmement mal placée. Gamekyo est une communauté, voir un membre actif sortir un jeu fait toujours plaisir mais là il n'en est rien. S'inscrire simplement pour vendre son truc, bonjour le parasite.
mibugishiden posted the 07/28/2026 at 05:38 PM
Super, je veux pouvoir etre un gaucho enfin et mettre tout avis divergeant en taule, interdire la voiture, liberer tout les criminels de prison car la prisons c'est mal, censurer tout ce qui n'est pas gaucho et faire venir la planete entiere dans mon pays pour pas avoir à augmenter les salaires et avoir mes esclaves Uber Eats. J'espere que le jeu me permet ce realisme ?

Ca a toujours été mon fantasme
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