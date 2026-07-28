Bonjour à tous !
Je vous présente PolitiStreet (https://politistreet.fr), un jeu de stratégie géolocalisé et de satire politique totalement gratuit et jouable directement sur votre navigateur (PC et mobile, sans installation).
Le principe :
- Géolocalisez-vous via votre GPS sur la grille de votre commune.
- Prenez le contrôle des parcelles ou volez celles de vos adversaires politiques.
- Devenez Maire de votre ville, Président de département et tentez de conquérir le Parlement national !
N'hésitez pas à venir le tester et me donner vos retours !
PolitiStreet - Jeu de satire Politique Géolocalisé
- https://politistreet.fr
posted the 07/28/2026 at 04:30 PM by politistreet
On connaît la chanson, vous ne participerez jamais à la vie communautaire sur Gamekyo.
Ca a toujours été mon fantasme