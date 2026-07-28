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name :
007 First Light
platform :
Switch 2
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
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PC
Xbox Series X
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aeris201
> blog
[Rumeur] 007 First Light le 16 septembre 2026 sur Switch 2 ?
Amazon Japon vient de lister le jeu pour le 16 septembre 2026.
Si ca se confirme on se va se retrouver avec :
16/09 : 007 First Light
17/09 : Fire Emblem
18/09 : Lego Batman
Ce serait pas tres judicieux et va amplifier l'embouteillage de septembre
https://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/007-first-light-para-nintendo-switch-2-aparece-listado-con-fecha-en-amazon-japon-16-de-septiembre-de-2026/
tags :
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posted the 07/28/2026 at 04:18 PM by
aeris201
comments (
11
)
nicolasgourry
posted
the 07/28/2026 at 04:22 PM
Orbitals le 3
aeris201
posted
the 07/28/2026 at 04:25 PM
nicolasgourry
Onimusha le 4
magneto860
posted
the 07/28/2026 at 04:33 PM
A l'instant T sur PS5, le jeu 007 First Light comporte quelques bugs d'interface. Des messages sélectionnables de type [UI_INTERFACE_REPLAYLEVEL] quand le jeu est en pause.
Mais rien à dire sur le jeu sinon. Plaisant à jouer, même si l'infiltration c'est pas mon truc.
rogeraf
posted
the 07/28/2026 at 04:35 PM
J'attends la version Serie X store islande a 20 euros ...
ghouledheleter
posted
the 07/28/2026 at 04:48 PM
aeris201
oue ya aussi onimusha.
Va falloir faire un choix fait chier lol
derno
posted
the 07/28/2026 at 05:10 PM
oui mais il n'y en a qu'un qui est complet sur la cartouche....mon choix est fait
cyr
posted
the 07/28/2026 at 05:21 PM
derno
drôle façon de choisir, mais pourquoi pas.
Si je devais en prendre 1, stratégiquement sa serais fire emblem car aucune baisse a attendre.
Alors que 007 et batman en promotion il le seront au plus tard le 01/01/2027
cyr
posted
the 07/28/2026 at 05:22 PM
Les 3 en demat
djfab
posted
the 07/28/2026 at 05:22 PM
Une déception ce jeu (007) pour moi, je l'ai vite revendu.
aeris201
posted
the 07/28/2026 at 05:32 PM
djfab
J'aime pas Uncharted et apparemment ce 007 First Light s'en inspire beaucoup donc je passe mon tour.
Mais je suis toujours curieux de voir comment un jeu de la gen actuelle va tourner sur Switch 2, donc j'attend les videos comparatives
ghouledheleter
posted
the 07/28/2026 at 05:50 PM
aeris201
des jeux de la gen actuel sur Switch 2 il y en a déjà pas mal
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Mais rien à dire sur le jeu sinon. Plaisant à jouer, même si l'infiltration c'est pas mon truc.
Va falloir faire un choix fait chier lol
Si je devais en prendre 1, stratégiquement sa serais fire emblem car aucune baisse a attendre.
Alors que 007 et batman en promotion il le seront au plus tard le 01/01/2027
Mais je suis toujours curieux de voir comment un jeu de la gen actuelle va tourner sur Switch 2, donc j'attend les videos comparatives