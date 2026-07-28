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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Rumeur] 007 First Light le 16 septembre 2026 sur Switch 2 ?
Amazon Japon vient de lister le jeu pour le 16 septembre 2026.

Si ca se confirme on se va se retrouver avec :

16/09 : 007 First Light
17/09 : Fire Emblem
18/09 : Lego Batman




Ce serait pas tres judicieux et va amplifier l'embouteillage de septembre

https://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/007-first-light-para-nintendo-switch-2-aparece-listado-con-fecha-en-amazon-japon-16-de-septiembre-de-2026/
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    posted the 07/28/2026 at 04:18 PM by aeris201
    comments (11)
    nicolasgourry posted the 07/28/2026 at 04:22 PM
    Orbitals le 3
    aeris201 posted the 07/28/2026 at 04:25 PM
    nicolasgourry Onimusha le 4
    magneto860 posted the 07/28/2026 at 04:33 PM
    A l'instant T sur PS5, le jeu 007 First Light comporte quelques bugs d'interface. Des messages sélectionnables de type [UI_INTERFACE_REPLAYLEVEL] quand le jeu est en pause.

    Mais rien à dire sur le jeu sinon. Plaisant à jouer, même si l'infiltration c'est pas mon truc.
    rogeraf posted the 07/28/2026 at 04:35 PM
    J'attends la version Serie X store islande a 20 euros ...
    ghouledheleter posted the 07/28/2026 at 04:48 PM
    aeris201 oue ya aussi onimusha.
    Va falloir faire un choix fait chier lol
    derno posted the 07/28/2026 at 05:10 PM
    oui mais il n'y en a qu'un qui est complet sur la cartouche....mon choix est fait
    cyr posted the 07/28/2026 at 05:21 PM
    derno drôle façon de choisir, mais pourquoi pas.

    Si je devais en prendre 1, stratégiquement sa serais fire emblem car aucune baisse a attendre.
    Alors que 007 et batman en promotion il le seront au plus tard le 01/01/2027
    cyr posted the 07/28/2026 at 05:22 PM
    Les 3 en demat
    djfab posted the 07/28/2026 at 05:22 PM
    Une déception ce jeu (007) pour moi, je l'ai vite revendu.
    aeris201 posted the 07/28/2026 at 05:32 PM
    djfab J'aime pas Uncharted et apparemment ce 007 First Light s'en inspire beaucoup donc je passe mon tour.

    Mais je suis toujours curieux de voir comment un jeu de la gen actuelle va tourner sur Switch 2, donc j'attend les videos comparatives
    ghouledheleter posted the 07/28/2026 at 05:50 PM
    aeris201 des jeux de la gen actuel sur Switch 2 il y en a déjà pas mal
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