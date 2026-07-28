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Beast of Reincarnation
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name : Beast of Reincarnation
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : Game Freak
genre : action
other versions : PC
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[Sorties août 2026] Du Marvel, du Game Freak et des vieux jeux


Voici le planning :

Anomaly President (PC) – 3 août
Fields of Mistria (PC) – 3 août
Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 4 août
Big Walk (PS5, Switch 2, PC) – 4 août
Final Fantasy XIV (Switch 2) – 4 août
Capy Castaway (PC) – 6 août
Doloc Town (PC) – 6 août
Iron Nest: Heavy Turret Simulator (PC) – 6 août
Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5, PC) – 6 août
Montabi (Xbox Series X|S, PC) – 6 août
TWIRL (PC) – 10 août
Agent 64: Spies Never Die (PC) – 11 août
Royalty Free-For-All (PC) – 11 août
Pro Jank Footy (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 12 août
Duskfade (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 août
Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 13 août
Madden NFL 27 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 août
Memoirium (PC) – 13 août
Wild Blue Skies (PC) – 13 août
Grave Seasons (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 14 août
Feed It (PC) – 17 août
Twisted Tower (PC) – 18 août
Gallipoli (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 20 août
Roomballs (PC) – 20 août
The Witch’s Bakery (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 20 août
Aggelos 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 27 août
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 27 août
Resonance: A Plague Tale Legacy (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 août
Star Wars: Zero Company (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 août
Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2) – 28 août
Captain Tsubasa II: World Fighters (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 28 août

Pour moi, ça sera :



Et vous?

Source : https://covergeek.com/august-2026-video-game-releases/
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    aeris201
    posted the 07/28/2026 at 02:58 PM by link49
    comments (7)
    vers0 posted the 07/28/2026 at 03:22 PM
    Venant de prendre halo je pense attendre tranquillement septembre pour wolverine et The Blood of Dawnwalker
    rogeraf posted the 07/28/2026 at 03:25 PM
    Fin Aout ma grosse attente et futur achat du coup : Alien Fireteam Elite 2, prévu le 25 Aout que sera un gros Banger je pense en jeu d'action.
    cyr posted the 07/28/2026 at 04:06 PM
    Je ne vois rien pour moi.

    Plus on avance et plus je me dit que mon prochain jeux sera pokemon vent....ça va être long....
    torotoro59 posted the 07/28/2026 at 04:07 PM
    Star wars zero company et l'extension de Stalker 2 pour moi et plague tale pour ma fille.
    adamjensen posted the 07/28/2026 at 04:16 PM
    Pour moi :

    - The Sinking City 2
    - Metal Gear Solid 4
    vagrant posted the 07/28/2026 at 04:43 PM
    The Sinking City 2 que tu n'as pas listé sort le 18 août.
    C'est le seul que j'attends.
    J'attendrai plus tard pour Beast of Reincarnation, si j'ai le temps.
    vagrant posted the 07/28/2026 at 04:45 PM
    D'ailleurs sur le thème de The Sinking City, je conseille fortement les adaptations graphiques en BD de Tanabe Gou des romans de H.P Lovecraft, ils sont géniaux !
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