Voici le planning :
Anomaly President (PC) – 3 août
Fields of Mistria (PC) – 3 août
Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 4 août
Big Walk (PS5, Switch 2, PC) – 4 août
Final Fantasy XIV (Switch 2) – 4 août
Capy Castaway (PC) – 6 août
Doloc Town (PC) – 6 août
Iron Nest: Heavy Turret Simulator (PC) – 6 août
Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5, PC) – 6 août
Montabi (Xbox Series X|S, PC) – 6 août
TWIRL (PC) – 10 août
Agent 64: Spies Never Die (PC) – 11 août
Royalty Free-For-All (PC) – 11 août
Pro Jank Footy (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 12 août
Duskfade (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 août
Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 13 août
Madden NFL 27 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 août
Memoirium (PC) – 13 août
Wild Blue Skies (PC) – 13 août
Grave Seasons (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 14 août
Feed It (PC) – 17 août
Twisted Tower (PC) – 18 août
Gallipoli (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 20 août
Roomballs (PC) – 20 août
The Witch’s Bakery (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 20 août
Aggelos 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 27 août
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 27 août
Resonance: A Plague Tale Legacy (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 août
Star Wars: Zero Company (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 août
Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2) – 28 août
Captain Tsubasa II: World Fighters (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 28 août
Pour moi, ça sera :
Et vous?
Source : https://covergeek.com/august-2026-video-game-releases/
Plus on avance et plus je me dit que mon prochain jeux sera pokemon vent....ça va être long....
- The Sinking City 2
- Metal Gear Solid 4
C'est le seul que j'attends.
J'attendrai plus tard pour Beast of Reincarnation, si j'ai le temps.