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MindsEye
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name : MindsEye
platform : PC
editor : N.C
developer : Build a Rocket Boy
genre : action
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altendorf
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MindsEye tente le pari d'un mode à la Rocket League


Malgré un lancement très compliqué et une situation toujours aussi délicate, MindsEye continue de recevoir du contenu. Build A Rocket Boy vient en effet de déployer une importante mise à jour qui introduit un tout nouveau mode multijoueur baptisé Grenade Football.

Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'une variante très explosive du football. Les joueurs s'affrontent en 5 contre 5, mais oubliez les voitures de Rocket League : ici, tout le monde est à pied et doit propulser le ballon à l'aide de lance-grenades pour tenter de marquer. Le concept rappelle forcément le hit de Psyonix, même si son approche est sensiblement différente.

Reste une interrogation de taille : la fréquentation des serveurs. Un mode compétitif en 5v5 nécessite dix joueurs simultanément, un défi qui pourrait s'avérer compliqué pour un titre dont la communauté reste particulièrement réduite. Build A Rocket Boy mise toutefois sur le cross-play intégral, avec un bassin de joueurs partagé entre toutes les plateformes disponibles afin de faciliter la recherche de parties.

Le studio accompagne cette mise à jour d'un message évoquant « la fièvre du football » de cet été, en référence à la récente Coupe du monde. Une communication qui arrive cependant après la fin de la compétition, alors que les principaux championnats sont actuellement en pause estivale.

Cette nouvelle mise à jour intervient dans un contexte toujours aussi mouvementé pour le studio. Depuis la sortie de MindsEye, Build A Rocket Boy a notamment enchaîné plusieurs vagues de licenciements, vu son partenariat avec IO Interactive prendre fin, et fait face à une plainte visant certains dirigeants, accusés d'avoir mis en place un système de surveillance des employés à leur domicile.

De son côté, le fondateur du studio, Leslie Benzies, continue d'affirmer que le jeu aurait été victime d'une campagne organisée visant à nuire à son lancement, allant jusqu'à évoquer un projet de contenu scénarisé mettant en scène les personnes qu'il estime responsables de ce sabotage.

Quoi qu'il en soit, MindsEye poursuit son suivi post-lancement contre toute attente. Reste désormais à voir si Grenade Football suffira à attirer suffisamment de joueurs pour faire vivre ce nouveau mode sur la durée, ou s'il s'agira simplement d'une tentative supplémentaire pour relancer un titre qui peine encore à trouver son public.

TheGamer - https://www.thegamer.com/mindseye-rocket-league-grenade-football-update/
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    idd
    posted the 07/28/2026 at 12:28 PM by altendorf
    comments (8)
    rogeraf posted the 07/28/2026 at 12:47 PM
    Oui, attention a la saturation des serveurs on attend aujourd'hui 20 personnes. Le gagnant remportera un mug MindsEye
    altendorf posted the 07/28/2026 at 12:49 PM
    rogeraf
    e3ologue posted the 07/28/2026 at 12:51 PM
    Et c'est là que ça devient un succès de malade à plusieurs milliard de dollars
    altendorf posted the 07/28/2026 at 01:57 PM
    e3ologue Fortnite a bien commencé par une simple transformation avant de devenir le mastodonte qu'il est
    gasmok2 posted the 07/28/2026 at 02:05 PM
    Je le redis à chaque post concernant ce jeu, mais j'ai bien aimé.
    On est loin du chef-d'oeuvre mais après toutes les mises à jour on est plus dans le truc injouable des débuts.
    Franchement à petit prix essayez le, c'est pas incroyable mais c'est plus la purge du lancement.
    idd posted the 07/28/2026 at 02:08 PM
    gasmok2 Je l'ai fait à sortie et franchement y avait de bonnes idées mais quelle frustration devant cette grande carte de Végas vide de contenu alors qu'ils avaiet modélisé masse de trucs dans les détails. Mêmes les missions annexes c'était à lancer depuis un menu...ça faisait vraiment pas fini sous la pression de l'éditeur :/
    Je leur souhaite de réussir cette transfo.
    e3ologue posted the 07/28/2026 at 02:24 PM
    altendorf justement c'est pour ça que je dis ça
    gasmok2 posted the 07/28/2026 at 02:39 PM
    idd
    C'est le p lus gros reporche que je puisse lui faire, c'est bien les missions annexes via un menu.
    On sent comme tu le dis justement que tout a été rushé pour le sortir.
    Le jeu aurait mérité au moins un an de plus pour la finition.
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