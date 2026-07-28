Malgré un lancement très compliqué et une situation toujours aussi délicate, MindsEye continue de recevoir du contenu. Build A Rocket Boy vient en effet de déployer une importante mise à jour qui introduit un tout nouveau mode multijoueur baptisé Grenade Football.Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'une variante très explosive du football. Les joueurs s'affrontent en 5 contre 5, mais oubliez les voitures de Rocket League : ici, tout le monde est à pied et doit propulser le ballon à l'aide de lance-grenades pour tenter de marquer. Le concept rappelle forcément le hit de Psyonix, même si son approche est sensiblement différente.Reste une interrogation de taille : la fréquentation des serveurs. Un mode compétitif en 5v5 nécessite dix joueurs simultanément, un défi qui pourrait s'avérer compliqué pour un titre dont la communauté reste particulièrement réduite. Build A Rocket Boy mise toutefois sur le cross-play intégral, avec un bassin de joueurs partagé entre toutes les plateformes disponibles afin de faciliter la recherche de parties.Le studio accompagne cette mise à jour d'un message évoquant « la fièvre du football » de cet été, en référence à la récente Coupe du monde. Une communication qui arrive cependant après la fin de la compétition, alors que les principaux championnats sont actuellement en pause estivale.Cette nouvelle mise à jour intervient dans un contexte toujours aussi mouvementé pour le studio. Depuis la sortie de MindsEye, Build A Rocket Boy a notamment enchaîné plusieurs vagues de licenciements, vu son partenariat avec IO Interactive prendre fin, et fait face à une plainte visant certains dirigeants, accusés d'avoir mis en place un système de surveillance des employés à leur domicile.De son côté, le fondateur du studio, Leslie Benzies, continue d'affirmer que le jeu aurait été victime d'une campagne organisée visant à nuire à son lancement, allant jusqu'à évoquer un projet de contenu scénarisé mettant en scène les personnes qu'il estime responsables de ce sabotage.Quoi qu'il en soit, MindsEye poursuit son suivi post-lancement contre toute attente. Reste désormais à voir si Grenade Football suffira à attirer suffisamment de joueurs pour faire vivre ce nouveau mode sur la durée, ou s'il s'agira simplement d'une tentative supplémentaire pour relancer un titre qui peine encore à trouver son public.