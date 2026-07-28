Malgré la mise en place de jeux Day One dans le game pass, de clé de jeu moins chère... Je suis allez voir du côté des PC istes. Je ne comprends pas. Ils arrivent a se payer des PC et des cartes graphiques, mais ne veulent pas lâcher 12,99 euros pour un mois de Gamepass et préfère péter un câble sur des versions pleins de virus sur des sites de Warez... C'est quoi le délire ? T'as un PC capable de faire tourner les derniers jeux mais tu préfères télécharger un ISO de plus de 100 go pour faire tourner Halo remake, Forza... ? Wtf.



C'est quoi la mentalité là ? T'aimes le JV, tu peux y accéder moins chère que les autres mais tu fais tout pour l'avoir gratuit quittes a risquer ton matériel ?



Franchement je préfère être un consoleux pigeons qui payent des jeux en physique, un abonnement de temps en temps sur PS plus ou Gamepass, qu'être de la Master Race section clochard.





Bien-sûr il y a des joueurs PC honnête, qui privilégie GOG, Steam, Epic, un abonnement au Gamepass... Mais les autres c'est franchement n'importe quoi. Aucun sens. Surtout aujourd'hui. Dans les années 2000 ça s'expliquait par un accès moindres... Mais aujourd'hui, tu prends un mois de Gamepass PC a 12,99 euros. C'est quoi le délire là ?