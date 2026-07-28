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Franchement il y a des PC istes c'est vraiment des clochards
Malgré la mise en place de jeux Day One dans le game pass, de clé de jeu moins chère... Je suis allez voir du côté des PC istes. Je ne comprends pas. Ils arrivent a se payer des PC et des cartes graphiques, mais ne veulent pas lâcher 12,99 euros pour un mois de Gamepass et préfère péter un câble sur des versions pleins de virus sur des sites de Warez... C'est quoi le délire ? T'as un PC capable de faire tourner les derniers jeux mais tu préfères télécharger un ISO de plus de 100 go pour faire tourner Halo remake, Forza... ? Wtf.

C'est quoi la mentalité là ? T'aimes le JV, tu peux y accéder moins chère que les autres mais tu fais tout pour l'avoir gratuit quittes a risquer ton matériel ?

Franchement je préfère être un consoleux pigeons qui payent des jeux en physique, un abonnement de temps en temps sur PS plus ou Gamepass, qu'être de la Master Race section clochard.


Bien-sûr il y a des joueurs PC honnête, qui privilégie GOG, Steam, Epic, un abonnement au Gamepass... Mais les autres c'est franchement n'importe quoi. Aucun sens. Surtout aujourd'hui. Dans les années 2000 ça s'expliquait par un accès moindres... Mais aujourd'hui, tu prends un mois de Gamepass PC a 12,99 euros. C'est quoi le délire là ?
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    posted the 07/28/2026 at 10:34 AM by liberty
    comments (71)
    escobar posted the 07/28/2026 at 10:35 AM
    victornewman posted the 07/28/2026 at 10:37 AM
    moi, je dis chacun sa Liberty
    vers0 posted the 07/28/2026 at 10:38 AM
    Cest sur que sur console ce type de personne n'existe pas
    liberty posted the 07/28/2026 at 10:38 AM
    escobar victornewman Franchement je ne comprends pas.
    liberty posted the 07/28/2026 at 10:42 AM
    vers0 pourquoi la PS5 et la Séries sont hackées ? On parle d'un Matos pas Chère a côté du PC qui coûte 3 fois plus chère. Tu connais beaucoup de joueurs qui hacks leurs consoles current gen ? Bha non puisque il n'y a pas de solution que ce soit la Switch 2 ou la PS5...
    skuldleif posted the 07/28/2026 at 10:47 AM
    liberty c'est une question d'accessibilité , tu met le sheitan accessible aux joueurs console dans les meme conditions que sur PC tu va voir ce qui se passe
    syfer posted the 07/28/2026 at 10:49 AM
    Fier d'être un pigeon, tout est dit. Elle vole pas haut la commu de ce site quand même...
    vers0 posted the 07/28/2026 at 10:50 AM
    liberty bah des clochard qui achete des compte pour payer 10x moins cher a les yeux cest pas mieux .
    liberty posted the 07/28/2026 at 10:52 AM
    vers0 oui je suis d'accord mais tu ne risques pas ton matériel comme le fait un joueur PC avec des releases d'iso pleines de virus. syfer epic offre des jeux chaque semaine, Steam pareil, les clés de jeux moins chère. Excuses moi mais c'est quoi l'excuse ? Voler c'est ne pas être un pigeon ?
    mrponey posted the 07/28/2026 at 10:56 AM
    De quel virus il parle ? Quel risque sur le matériel ?

    Quel avis catastrophique
    vers0 posted the 07/28/2026 at 10:56 AM
    liberty a non mais pour les pirates je suis a00% d'accord avec toi
    rogeraf posted the 07/28/2026 at 10:56 AM
    Le joueur PC déteste Microsoft mais doit payer Microsoft. Sujet du Bac, vous avez deux heures, à vos stylos.
    shinz0 posted the 07/28/2026 at 10:56 AM
    liberty certains PCistes sont pro Steam et ouverts à rien d'autres
    sussudio posted the 07/28/2026 at 10:56 AM
    Je comprend pas le but de ce post sérieux, je suis en erreur 404
    liberty posted the 07/28/2026 at 10:59 AM
    mrponey ah bon aucun trojan, virus, ou merdasse informatique qui récupère les infos sur les MDP, mails... ? C'est bizzare ça. Le pc c'est tellement safe.
    sussudio c'est juste que je ne comprends pas la logique. Tu payes un pc la peau du cul et tu vas télécharger un ISO dégueulasse pour pas payer 12,99 euros ?
    shinz0 oui mais ils restent logique et safe.
    vers0 franchement il n'y a plus d'excuses a pirater des jeux aujourd'hui. Surtout quand ils sont dans un abonnement que tu peux prendre un mois sans risquer ton matériel
    kikoo31 posted the 07/28/2026 at 11:00 AM
    oui,des gens qui piratent des isos
    c'est pas bien mais pas compris ou tu veux en venir
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:02 AM
    kikoo31 j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui avec l'accessibilité, les prix moindres... Pourquoi risquer ?
    sussudio posted the 07/28/2026 at 11:04 AM
    liberty Oui enfin il y a de tout sur PC, des gens qui s'achètent des bêtes de course comme des gens qui reconditionnent des PC du boulot. J'ai des ISO sur mon disque dur, ça m’empêche pas d'acheter quand je vois que le prix est convenable et que je suis certain que je vais y jouer. Peut être aussi que le fait d'avoir investis une blinde dans le PC, certains se rattrapent en piratant les jeux mais à un moment où un autre, ils vont faire comme tout le monde, acheter légalement car stocker prend de la place avec les jeux modernes.
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:06 AM
    sussudio j'en ai conscience. Juste que je ne comprends pas tu vois Pour des jeux énorme comme Forza, Halo... Que les gens aillent dl alors que y a le Gamepass PC. Franchement en plus ce sont des jeux qui intéressent du monde, donc des hackeurs adorent foutre leur merdes dessus'..alors pourquoi risquer ton matériel avec une release d'un jeu dispo sur le Gamepass pour pas chère un seul mois. Je ne comprends pas.
    deathegg posted the 07/28/2026 at 11:06 AM
    J'avais un pote, c'était un cas : Il était Pciste et refusait de jouer sur console....Mais il y connaissait rien en PC et ect....

    Le mec refusait de payer plus de 5 € pour un jeu (genre 10 € pour n'importe quel jeu, qu'il soit indé, multi ou autres, il hurlait "MAIS C EST TROP CHER!)

    Il piratait tout et se choppait plein de merdes sur son PC. Un jour, il a eu carrément un bug qui l'empêchait de jouer en ligne sur son steam et accusait steam de mal faire les choses....
    kikoo31 posted the 07/28/2026 at 11:12 AM
    liberty un biais cognitif surement,
    je sais pas lequel c'est ,
    peut être un truc du genre " t'achete un appart qui a evidemment couté bonbon et tu rechignes à t'acheter des électroménagers de bonne qualité et économe"
    thauvinho posted the 07/28/2026 at 11:17 AM
    Faut arrêter de gereraliser un peu hein. Perso, dans mon entourage et moi même, tout le monde achète tous ses jeux sur Steam.

    Et bon aussi, que dire de ceux qui achètent un jeu à 50€ à Leclerc pour le revendre 50€ sur Leboncoin une semaine plus tard ? C'est pas la même mentalité ? Ça fou tout autant les devs dans la merde
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 11:19 AM
    Encore un article de qualité basé sur des généralités et des énormes raccourcis... Très constructif tout ça.
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:19 AM
    thauvinho je n'ai pas Généralisé. Je parles de ''joueurs'' spécifique. Pour la vente après un achat. Ça fait toujours une vente. Toujours mieux que zéro vente. kikoo31 c'est Bizzare je trouve. Je ne comprends pas
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:21 AM
    tripy73 quelle Généralité ? Où ? deathegg après ça s'étonne... C'est ça que je n'arrive pas a comprendre. Encore plus aujourd'hui avec les solutions
    shinz0 posted the 07/28/2026 at 11:23 AM
    J'ai un PC gamer depuis peu et j'ai le GamePass, j'ai testé Star Wars Outlaws, le fait de passer par Ubisoft connect faisait cracher le jeu

    J'ai fini le jeu sur Xbox
    gasmok2 posted the 07/28/2026 at 11:26 AM
    T'as la même chose avec les derniers Iphones ou les Android haut de gamme..les mecs payent un appareil 1500€ mais ne veulent pas mettre 0.99€ dans une app...
    temporell posted the 07/28/2026 at 11:29 AM
    franchement quand tu regarde la gueule des applications d'installation de jeu sur ces fameux site de jeux craquer dans le doute tu le fait jamais plus d'une fois, si tu veux le jeu moins cher va sur des sites de marché gris c'est safe
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:41 AM
    shinz0 lol
    gasmok2 ouai c'est pareil avec les smartphones. Il y a des solutions simple en plus comme chopper un code a 5 euros en passant a Leclerc , La fnac...temporell tu montes un pc a 2000 euros tu peux avoir des tas de jeux gratuits légalement. Avoir des jeux moins chère. Un abonnement d'un mois et avoir accès a des gros jeux.. mais non ils vont risquer leur matériel et donnés.
    shambala93 posted the 07/28/2026 at 11:42 AM
    Quand je vois certains devs sur les réseaux sociaux, ça ne me donne pas envie de leur donner mon argent.
    nyseko posted the 07/28/2026 at 11:48 AM
    Tu fais des généralités comme d'habitude.

    Le marché des jeux sur PC se porte actuellement très bien donc c'est très très loin d'être une généralité.

    Et ensuite tout dépend des jeux et des joueurs.

    Et il n'y a pas tout sur le GamePass, acessoirement.
    ducknsexe posted the 07/28/2026 at 11:49 AM
    Master Race section clochard elle est pas mal celle-ci
    liberty posted the 07/28/2026 at 11:54 AM
    nyseko encore une fois. Je ne fais aucune Généralité. Je parle de certains joueurs spécifique. Mais comme d'habitude vous lisez en diagonale, sans tout lire...
    kirk posted the 07/28/2026 at 11:56 AM
    Cet avis sorti des années 2000. Je tipiak souvent avant d'acheter et aucun souci. Sinon je fais ce que je veux de ma machine et de mes thunes.
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 11:57 AM
    liberty : ton 1er paragraphe parle des pcistes en les mettant tous dans le même panier, que ce soit dans leur façon de consommer les jeux et aussi concernant le hardware, alors que majoritairement ils jouent sur du matos moins cher qu'une console.

    Tu te rattrapes dans ton dernier paragraphe, mais tu fais des raccourcis en pensant qu’il n’y aurait d’un côté que des joueurs PC qui piratent les jeux et de l'autre ceux qui achètent tous leurs jeux, alors que la réalité est bien plus nuancée.

    Certains pirates les jeux pour les tester avant de les acheter, d'autres pour ne pas donner leur fric aux gros éditeurs qui se foutent de notre gueule (tout en achetant des jeux indépendants) et d'autres parce qu’ils n'ont pas les moyens d'acheter des jeux day one, mais ne veulent pas attendre des promos, etc.

    Quant au Gamepass, tu oublies qu’il ne donne accès (pour un certain temps) qu'à un catalogue restreint face aux innombrables jeux qui sortent sur ce support, qui ne ce limite pas qu'aux exclusivités Xbox et qui en plus ne t'appartiennent pas via ce type d'abonnement.

    Sans parler des joueurs qui ne veulent pas avoir des bibliothèques éclatées sur plusieurs stores ou en préfère un par rapport aux autres et achètent tout sur celui-ci dont Steam, où je le rappelle Forza Horizon 6 a fait le meilleur lancement de tout les temps pour un jeu de course malgré le fait qu’il était déjà dispo en version tipiak avant même sa date de sortie officielle...

    Donc oui désolé mais tu fais que des généralités et raccourcis
    cort posted the 07/28/2026 at 11:59 AM
    On en parle des clochards sur Xbox qui vantent les mérites du Game Pass, mais qui ne prennent leur abonnement que lorsqu'il était à 1 €, convertissaient leur abonnement Live Gold en Ultimate pendant des années, ou utilisaient des clés turques et des comptes partagés, puis s'étonnent que ce ne soit pas rentable pour Xbox ? MDR.
    cail2 posted the 07/28/2026 at 12:09 PM
    liberty
    C'est surtout que les mises à jour de firmwares des consoles pourraient bricker ta console. Combien ont attendu récemment pour flasher leur Switch 1, maintenant que la console est en fin de vie et ne nécessite plus vraiment de mise à jour critique de la console...
    Pour le PC l'état d'esprit est presque opposé. Puis je veux pas être méchant mais le petit jeu indé d'artiste à 30 balles qui se claque en 3h, ça rend le piratage assez tentant pour ceux ayant mis tout leur argent dans le hardware.
    Perso dans de tels cas j'attends d'en avoir une brochette à faire et je prends un mois de Gamepass pour en fumer 6-7 pour 10 balles. Et si je tombe sur une pépite qui sort en physique (type Cocoon) alors je l'achète.

    cort
    Le problème ce sont les joueurs débrouillards pour payer pas cher ou M$ qui propose un tel prix selon toi ?
    nyseko posted the 07/28/2026 at 12:11 PM
    liberty Et c'est quoi l'intérêt ? Genre ici, personne ne regarde de film en streaming, personne ne télécharge de MP3 et ainsi de suite ? Personne n'a de console de rétrogaming chinoise ? Personne n'a lancé d'émulateurs sur PC ou smartphone ? Personne n'a de console avec une puce ?

    Donc tu vas commencer à tous les traiter de clochards qui veulent pas payer ?

    Et toi, tu n'as jamais jamais jamais fait ce que j'ai mentionné plus haut ?
    momotaros posted the 07/28/2026 at 12:13 PM
    Perso je ne vais pas les juger, dans une certaines mesure, je peux comprendre que l'on ne souhaite pas financer cette industrie malsaine.

    Chacun fait comme bon lui semble, le fait qu'ils piratent leurs jeux ne va rien changer à ma façon de consomer.

    Je vais te donner un exemple que j'ai déjà entendu et que je peux comprendre, certains disent : "je viens de claquer 3000€, je ne vais pas en plus de ça acheter les jeux." On est d'accord, c'est du vol mais sérieusement, qu'est-ce que ça peut nous foutre qu'ils payent ou non leurs jeux ?

    Si les éditeurs le pouvaient, crois moi ils feraient bien pire.

    Les seuls pour lesquels je trouve le piratage crade, c'est les indés et c'est bizarrement les seuls à avoir parfois de bonnes réaction au piratage alors que c'est ceux que ça peut le plus mettre en difficulté.
    nyseko posted the 07/28/2026 at 12:14 PM
    cail2 C'est surtout que les mises à jour de firmwares des consoles pourraient bricker ta console. Combien ont attendu récemment pour flasher leur Switch 1

    La grande majorité des jeux récents oblige un flash de firmware. Genre les jeux Nintendo principalement. Et pas simplement pour forcer la mise à jour mais surtout parce qu'ils s'appuient parfois sur des éléments de firmware récent.

    Et flasher un firmware désormais c'est quand même plutôt safe, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas récent de brick de console.
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:16 PM
    tripy73 oui bha je ne fais pas de Généralité. Je parles d'une partie des joueurs PC qui va télécharger et se plaindre d'avoir des problèmes avec des jeux disponible sur le Gamepass PC par exemple.

    cail2 oui mais avec un matos pas chère en fin de vie tu ne risques pas autant qu'un joueur avec une bête de course et un Trojan Russe

    nyseko non je prends les abonnements que je veux quand je veux voir un truc. Idem pour le cinéma. J'ai même un abonnement Spotify. Je ne me fait pas chier. Si je veux émuler un truc c'est dispo sur la Switch et ça me suffit.

    Par contre tu mélangés tout. Ce qui est pitoyable c'est d'avoir un PC a 1500, 2000... Et ne pas prendre un mois d'abonnement au Gamepass pour jouer a Halo ou Forza et ensuite se plaindre sur un site de Warez que ton PC ne fonctionne pas.

    momotaros encore une fois je veux juste saisir la logique. Et comme tu le dis même avec ta réponse. Je ne comprends pas. C'est AMD et Nvidia qui gagne de l'argent pas tel ou tel éditeur. Et il y a assez de jeu gratuit et pas chère encore une fois même des abonnements te donnant accès a certains des derniers jeux..
    hypermario posted the 07/28/2026 at 12:17 PM
    liberty Ah le camp du bien qui prone le vivre ensemble mais qui a chaque opportunité traitent les autres de clochard ou autre nom d'oiseau... le camps du bien qu'on vous dit
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:18 PM
    hypermario tient tu prônes l'illégalité toi ? Je croyais que c'était pas bien les voleurs. Où c'est seulement quand la couleur de peau ne te plaît pas ?
    syfer posted the 07/28/2026 at 12:19 PM
    Le pauvre type se fait humilier sur son propre post
    Beau retour de bâton pour ce déconnecté de la vie qui pète plus haut que son cul
    yukilin posted the 07/28/2026 at 12:20 PM
    Les gens veulent tout gratuit et n'ont aucune logique si ce n'est celle de leur propre intérêt.
    Ça serait eux qui perdraient de l'argent ou dont le travail serait pillé ou leurs droits de propriété non respectés, ils ne parleraient ni se comporteraient plus de la même façon. Industrie malsaine mais dans un monde de merde et hypocrite
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:22 PM
    yukilin oui je suis d'accord.
    syfer ok tu peux m'expliquer où tu vois de l'humiliation où un truc drôle ? Quel retour de bâton ? Mais wtf ton cerveau créé des réponses qu'on ne voit pas? Wtf
    hypermario posted the 07/28/2026 at 12:22 PM
    liberty petit haineux
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:24 PM
    hypermario non on sait tout les deux ce que tu penses. Et on sait Aussi que Quoi que je dises tu viendras dire le contraire
    hypermario posted the 07/28/2026 at 12:24 PM
    liberty tu remplace "PC istes" par noir, jaune, blanc et c'est bien toi le rasciste envers une communauté
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:27 PM
    hypermario non mais what ? C'est quoi cette connerie. Non mais comment t'arrives a un truc pareil ? Non mais wtf
    temporell posted the 07/28/2026 at 12:30 PM
    hypermario

    ton cerveau déraille à cause de la fumée des incendie de foret ou c'est comment ?
    momotaros posted the 07/28/2026 at 12:36 PM
    liberty des fois il n'y pas plus de logique que le fais de ne pas vouloir payer.

    Les abonnements c'est de la location, là encore, certains te diront, "je nenpaye pas pour quelque chose que je ne possède pas".

    C'est pas que le JV qui est concerné pas cette mentalité, il y a la même chose avec les films, séries, anime, manga, musique etc...

    Je vais pas pleurer pour les éditeurs, c'est pas la boite à mon père.
    liberty posted the 07/28/2026 at 12:37 PM
    momotaros oui c'est vrai !
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 12:38 PM
    liberty : "se plaindre d'avoir des problèmes avec des jeux disponible sur le Gamepass PC".

    Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, parce que je n'ai jamais vu ce genre de déclaration Après comme dit dans d'autres commentaires, c'est parfois à cause du launcher ou la version dispo sur le launcher Xbox ou autres que ça déconne. Sans parler de Denuvo qui ruine les performances des jeux, alors que la version tipiak tourne parfaitement
    ducknsexe posted the 07/28/2026 at 12:47 PM
    liberty comment arrive tu a la conclusion que les PCistes ne veulent pas payé 12,99 euros pour un mois de Gamepass, ou bien c'est juste une question que tu te pose ?
    deathegg posted the 07/28/2026 at 12:48 PM
    hypermario le bac à sable pour enfants, c'est l'article d'à coté donc t'es gentil et tu retourne jouer avec de la merde de chat avec link49 et aeris201.
    hypermario posted the 07/28/2026 at 12:57 PM
    deathegg en effet Link49 fait des articles bien plus inteligents
    shirou posted the 07/28/2026 at 12:57 PM
    Quand tu vas au bois de boulogne tu met une capote, quand tu es avec ta femme tu lui fait confiance.

    C'est pareil avec les téléchargement, tu fait pas n'importe quoi n'importe ou. C'est une question de confiance.

    Jamais eu un virus de ma vie.
    deathegg posted the 07/28/2026 at 01:09 PM
    hypermario "Gé AcHET MoN 48221121EMe GEu SWaitCH 2"

    Ouais.......Ca doit être de l'intelligence asymptomatique je pense.
    hypermario posted the 07/28/2026 at 01:10 PM
    deathegg "GNEUU !! Les gens qui consome pas comme moi c'est de CLOCHARD ! "

    Le top de l'inteligence en effet .
    bennj posted the 07/28/2026 at 01:18 PM
    On sent que cest l'été et quil n'y a pas trop de sujet...
    cail2 posted the 07/28/2026 at 01:33 PM
    liberty
    oui mais avec un matos pas chère en fin de vie tu ne risques pas autant qu'un joueur avec une bête de course et un Trojan Russe

    Là ça dépend de ton budget / résultat attendu.
    allanoix posted the 07/28/2026 at 01:40 PM
    liberty ben peut etre que t'as un cerveau de clochard .et je te dirais meme que tu pue la merde vu que tu te permet d'insulter les pciste.bref on prefere acheter nos jeux sur steam, les acoir gratos su epic ou a moindre cout pour le retro sur gog. Si tu pense que le gamepass c'est un bon deal. Tu es juste un macaque.
    hypermario posted the 07/28/2026 at 01:48 PM
    allanoix
    deathegg posted the 07/28/2026 at 01:50 PM
    allanoix "les acoir gratos su epic"

    On demande qui est le macaque là....

    hypermario "deS clochardS"

    bordel, je veux pas faire le grammaire nazi mais là, ca fait mal.
    hypermario posted the 07/28/2026 at 01:52 PM
    deathegg entre guillemets => pas mes paroles
    hypermario posted the 07/28/2026 at 01:56 PM
    deathegg te gene pas
    https://www.dilcrah.gouv.fr/nos-missions/lutter-contre-la-haine-en-ligne
    maki4vel posted the 07/28/2026 at 02:02 PM
    Encore un qui parle sans savoir, le gamepass sur pc c'est moins de jeux que sur la version xbox, pas mal de jeux avec une version de merde, j'avais conan exile je n'ai même pas pu y jouer car la version gamepass n'avait pas les dernières mises à jours donc impossible de rejoindre un serveur, wastelands 3 a des crash a gogo et j'en passe, le cloud ça fonctionne quand ça a envie.
    Bref 13€ pour de la daube même si ce n'est pas une grosse somme ça reste de l'argent mal dépensé dans certains cas ( je suppose que certains l'utilisent sans avoir de souci ça dépend des jeux).
    Oui il y a des gens ils font un pc pour ne plus avoir à payer leurs jeux après, c'est leur souci et puis ça fait bien longtemps que les sites de torrent ont une fonctionnalité pour signaler les fichiers avec virus qui ne font plus long feu, on est plus à l'époque d'eMule.

    Les jeux se vendent très bien quand ils sont bons, le gamepass lui se vend moins bien c'est qu'il y a une raison.
    Et puis beaucoup de monde ne veulent tout simplement pas d'un énième abonnement.
    liberty posted the 07/28/2026 at 02:10 PM
    maki4vel ducknsexe tripy73 je crois que tout le monde ne lit pas. Où comprends ce qu'il souhaite comprendre. Je suis allez voir sur des sites de Warez. Des mecs chouinent pour un release de Halo, Forza... C'est de ça que je parle. Je suis même allez vérifier, il y a même des releases de jeux gog full chiasse trojan...shirou tu as soit de la chance soit tu ne te rends pas compte de ce que tu as.
    liberty posted the 07/28/2026 at 02:15 PM
    allanoix vous savez lire ? Où c'est trop pour vous ? Je comprends pas. Comment autant de personnes qui ne lisent pas et ne tentent même pas de comprendre peuvent venir réagir. Vous savez lire ? Vous savez lire les commentaires, lisez et ensuite commenter
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 02:32 PM
    liberty : ouais donc des gens qui doivent débarquer sur PC, sacré référence pour en tirer des conclusions

    Ca fait depuis longtemps que les sites de warez sont obsolètes pour le DL de jeu tipiak ou autres, faut vraiment être un amateur pour aller DL des trucs postés par des no name sur des plateformes qui peuvent potentiellement contenir des malwares.
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