Malgré la mise en place de jeux Day One dans le game pass, de clé de jeu moins chère... Je suis allez voir du côté des PC istes. Je ne comprends pas. Ils arrivent a se payer des PC et des cartes graphiques, mais ne veulent pas lâcher 12,99 euros pour un mois de Gamepass et préfère péter un câble sur des versions pleins de virus sur des sites de Warez... C'est quoi le délire ? T'as un PC capable de faire tourner les derniers jeux mais tu préfères télécharger un ISO de plus de 100 go pour faire tourner Halo remake, Forza... ? Wtf.
C'est quoi la mentalité là ? T'aimes le JV, tu peux y accéder moins chère que les autres mais tu fais tout pour l'avoir gratuit quittes a risquer ton matériel ?
Franchement je préfère être un consoleux pigeons qui payent des jeux en physique, un abonnement de temps en temps sur PS plus ou Gamepass, qu'être de la Master Race section clochard.
Bien-sûr il y a des joueurs PC honnête, qui privilégie GOG, Steam, Epic, un abonnement au Gamepass... Mais les autres c'est franchement n'importe quoi. Aucun sens. Surtout aujourd'hui. Dans les années 2000 ça s'expliquait par un accès moindres... Mais aujourd'hui, tu prends un mois de Gamepass PC a 12,99 euros. C'est quoi le délire là ?
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posted the 07/28/2026 at 10:34 AM by liberty
Quel avis catastrophique
sussudio c'est juste que je ne comprends pas la logique. Tu payes un pc la peau du cul et tu vas télécharger un ISO dégueulasse pour pas payer 12,99 euros ?
shinz0 oui mais ils restent logique et safe.
vers0 franchement il n'y a plus d'excuses a pirater des jeux aujourd'hui. Surtout quand ils sont dans un abonnement que tu peux prendre un mois sans risquer ton matériel
c'est pas bien mais pas compris ou tu veux en venir
Le mec refusait de payer plus de 5 € pour un jeu (genre 10 € pour n'importe quel jeu, qu'il soit indé, multi ou autres, il hurlait "MAIS C EST TROP CHER!)
Il piratait tout et se choppait plein de merdes sur son PC. Un jour, il a eu carrément un bug qui l'empêchait de jouer en ligne sur son steam et accusait steam de mal faire les choses....
je sais pas lequel c'est ,
peut être un truc du genre " t'achete un appart qui a evidemment couté bonbon et tu rechignes à t'acheter des électroménagers de bonne qualité et économe"
Et bon aussi, que dire de ceux qui achètent un jeu à 50€ à Leclerc pour le revendre 50€ sur Leboncoin une semaine plus tard ? C'est pas la même mentalité ? Ça fou tout autant les devs dans la merde
J'ai fini le jeu sur Xbox
gasmok2 ouai c'est pareil avec les smartphones. Il y a des solutions simple en plus comme chopper un code a 5 euros en passant a Leclerc , La fnac...temporell tu montes un pc a 2000 euros tu peux avoir des tas de jeux gratuits légalement. Avoir des jeux moins chère. Un abonnement d'un mois et avoir accès a des gros jeux.. mais non ils vont risquer leur matériel et donnés.
Le marché des jeux sur PC se porte actuellement très bien donc c'est très très loin d'être une généralité.
Et ensuite tout dépend des jeux et des joueurs.
Et il n'y a pas tout sur le GamePass, acessoirement.
Tu te rattrapes dans ton dernier paragraphe, mais tu fais des raccourcis en pensant qu’il n’y aurait d’un côté que des joueurs PC qui piratent les jeux et de l'autre ceux qui achètent tous leurs jeux, alors que la réalité est bien plus nuancée.
Certains pirates les jeux pour les tester avant de les acheter, d'autres pour ne pas donner leur fric aux gros éditeurs qui se foutent de notre gueule (tout en achetant des jeux indépendants) et d'autres parce qu’ils n'ont pas les moyens d'acheter des jeux day one, mais ne veulent pas attendre des promos, etc.
Quant au Gamepass, tu oublies qu’il ne donne accès (pour un certain temps) qu'à un catalogue restreint face aux innombrables jeux qui sortent sur ce support, qui ne ce limite pas qu'aux exclusivités Xbox et qui en plus ne t'appartiennent pas via ce type d'abonnement.
Sans parler des joueurs qui ne veulent pas avoir des bibliothèques éclatées sur plusieurs stores ou en préfère un par rapport aux autres et achètent tout sur celui-ci dont Steam, où je le rappelle Forza Horizon 6 a fait le meilleur lancement de tout les temps pour un jeu de course malgré le fait qu’il était déjà dispo en version tipiak avant même sa date de sortie officielle...
Donc oui désolé mais tu fais que des généralités et raccourcis
C'est surtout que les mises à jour de firmwares des consoles pourraient bricker ta console. Combien ont attendu récemment pour flasher leur Switch 1, maintenant que la console est en fin de vie et ne nécessite plus vraiment de mise à jour critique de la console...
Pour le PC l'état d'esprit est presque opposé. Puis je veux pas être méchant mais le petit jeu indé d'artiste à 30 balles qui se claque en 3h, ça rend le piratage assez tentant pour ceux ayant mis tout leur argent dans le hardware.
Perso dans de tels cas j'attends d'en avoir une brochette à faire et je prends un mois de Gamepass pour en fumer 6-7 pour 10 balles. Et si je tombe sur une pépite qui sort en physique (type Cocoon) alors je l'achète.
cort
Le problème ce sont les joueurs débrouillards pour payer pas cher ou M$ qui propose un tel prix selon toi ?
Donc tu vas commencer à tous les traiter de clochards qui veulent pas payer ?
Et toi, tu n'as jamais jamais jamais fait ce que j'ai mentionné plus haut ?
Chacun fait comme bon lui semble, le fait qu'ils piratent leurs jeux ne va rien changer à ma façon de consomer.
Je vais te donner un exemple que j'ai déjà entendu et que je peux comprendre, certains disent : "je viens de claquer 3000€, je ne vais pas en plus de ça acheter les jeux." On est d'accord, c'est du vol mais sérieusement, qu'est-ce que ça peut nous foutre qu'ils payent ou non leurs jeux ?
Si les éditeurs le pouvaient, crois moi ils feraient bien pire.
Les seuls pour lesquels je trouve le piratage crade, c'est les indés et c'est bizarrement les seuls à avoir parfois de bonnes réaction au piratage alors que c'est ceux que ça peut le plus mettre en difficulté.
La grande majorité des jeux récents oblige un flash de firmware. Genre les jeux Nintendo principalement. Et pas simplement pour forcer la mise à jour mais surtout parce qu'ils s'appuient parfois sur des éléments de firmware récent.
Et flasher un firmware désormais c'est quand même plutôt safe, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas récent de brick de console.
cail2 oui mais avec un matos pas chère en fin de vie tu ne risques pas autant qu'un joueur avec une bête de course et un Trojan Russe
nyseko non je prends les abonnements que je veux quand je veux voir un truc. Idem pour le cinéma. J'ai même un abonnement Spotify. Je ne me fait pas chier. Si je veux émuler un truc c'est dispo sur la Switch et ça me suffit.
Par contre tu mélangés tout. Ce qui est pitoyable c'est d'avoir un PC a 1500, 2000... Et ne pas prendre un mois d'abonnement au Gamepass pour jouer a Halo ou Forza et ensuite se plaindre sur un site de Warez que ton PC ne fonctionne pas.
momotaros encore une fois je veux juste saisir la logique. Et comme tu le dis même avec ta réponse. Je ne comprends pas. C'est AMD et Nvidia qui gagne de l'argent pas tel ou tel éditeur. Et il y a assez de jeu gratuit et pas chère encore une fois même des abonnements te donnant accès a certains des derniers jeux..
Beau retour de bâton pour ce déconnecté de la vie qui pète plus haut que son cul
Ça serait eux qui perdraient de l'argent ou dont le travail serait pillé ou leurs droits de propriété non respectés, ils ne parleraient ni se comporteraient plus de la même façon. Industrie malsaine mais dans un monde de merde et hypocrite
syfer ok tu peux m'expliquer où tu vois de l'humiliation où un truc drôle ? Quel retour de bâton ? Mais wtf ton cerveau créé des réponses qu'on ne voit pas? Wtf
ton cerveau déraille à cause de la fumée des incendie de foret ou c'est comment ?
Les abonnements c'est de la location, là encore, certains te diront, "je nenpaye pas pour quelque chose que je ne possède pas".
C'est pas que le JV qui est concerné pas cette mentalité, il y a la même chose avec les films, séries, anime, manga, musique etc...
Je vais pas pleurer pour les éditeurs, c'est pas la boite à mon père.
Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, parce que je n'ai jamais vu ce genre de déclaration Après comme dit dans d'autres commentaires, c'est parfois à cause du launcher ou la version dispo sur le launcher Xbox ou autres que ça déconne. Sans parler de Denuvo qui ruine les performances des jeux, alors que la version tipiak tourne parfaitement
C'est pareil avec les téléchargement, tu fait pas n'importe quoi n'importe ou. C'est une question de confiance.
Jamais eu un virus de ma vie.
Ouais.......Ca doit être de l'intelligence asymptomatique je pense.
Le top de l'inteligence en effet .
oui mais avec un matos pas chère en fin de vie tu ne risques pas autant qu'un joueur avec une bête de course et un Trojan Russe
Là ça dépend de ton budget / résultat attendu.
On demande qui est le macaque là....
hypermario "deS clochardS"
bordel, je veux pas faire le grammaire nazi mais là, ca fait mal.
https://www.dilcrah.gouv.fr/nos-missions/lutter-contre-la-haine-en-ligne
Bref 13€ pour de la daube même si ce n'est pas une grosse somme ça reste de l'argent mal dépensé dans certains cas ( je suppose que certains l'utilisent sans avoir de souci ça dépend des jeux).
Oui il y a des gens ils font un pc pour ne plus avoir à payer leurs jeux après, c'est leur souci et puis ça fait bien longtemps que les sites de torrent ont une fonctionnalité pour signaler les fichiers avec virus qui ne font plus long feu, on est plus à l'époque d'eMule.
Les jeux se vendent très bien quand ils sont bons, le gamepass lui se vend moins bien c'est qu'il y a une raison.
Et puis beaucoup de monde ne veulent tout simplement pas d'un énième abonnement.
Ca fait depuis longtemps que les sites de warez sont obsolètes pour le DL de jeu tipiak ou autres, faut vraiment être un amateur pour aller DL des trucs postés par des no name sur des plateformes qui peuvent potentiellement contenir des malwares.