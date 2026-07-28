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Cœur serré et larmes au bord des yeux...

Comme je l'ai déjà écrit "En parlant de la Nintendo 64, voici le seul jeu encore aujourd'hui qui m'a donné des frissons, j'ai eu le cœur serré et larmes au bord des yeux, je ne pouvais plus parler, juste en voyant la bande annonce, cette musique chaque fois, me cueille, je souhaite à tout joueur, une fois dans sa vie, de ressentir ça."
"
J'ai 20 ans à l'époque.


Et vous, vous avez déjà eu "le cœur serré et larmes au bord des yeux", pour le trailer d'un jeu, et si c'est le cas, lequel ?

PS : J'attends le remake sur NS2, n'ayant pas acheté la version 3DS.
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    aeris201, gamerdome, rocan, kisukesan, hebuspsa
    posted the 07/28/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (15)
    jeanouillz posted the 07/28/2026 at 09:33 AM
    Alala les années 90
    22 posted the 07/28/2026 at 09:35 AM
    Les larmes...pas une gonzesse moi







    ...c'était Tekken 4, Le retour de Kazuya.
    aeris201 posted the 07/28/2026 at 09:47 AM
    Cette VHS je l'ai saigné. J'ai du faire tourner en boucle ce passage une bonne trentaine de fois ! Jamais j'avais été autant hype par un jeu avant la sortie.

    Mais cette video je n'ose plus la regarder aujourd'hui car elle risque de me provoquer un gros coup de blues
    saram posted the 07/28/2026 at 09:48 AM
    Quand je vais lancer le remake sur Switch 2, ça va me faire quelque chose. Parce que ça va me rappeler mon enfance, le noel ou j'ai eu le jeu qui était en rupture partout, que j'ai réussi à avoir grâce à un collègue à mon père. Un de mes plus beaux cadeau de noel durant mon enfance.
    aeris201 posted the 07/28/2026 at 09:55 AM
    Puis faut se remettre dans le contexte, aujourd'hui on a des images et des videos en abondance, mais en 1998 il y avait pas grand chose. C'etait rare de voir des jeux video tourner, on devait se contenter d'images fixes dans les magazines ou derrière la boite du jeu. Des VHS promotionnel il y en avait mais peu. Et internet etait encore en bas débit et peu répandue.

    Donc non seulement le trailer est dingue mais en plus c'etait rare d'en avoir
    gamerdome posted the 07/28/2026 at 10:02 AM
    Rien que la vidéo d'ouverture dans la plaine, Link sur Epona, la musique, le titre qui apparaît.

    Plus que les trailers, moi c'est certains écrans titres de jeux, le logo et la musique qui me font des frissons. On sait qu'on va kiffer avant même d'appuyer sur Start.
    rocan posted the 07/28/2026 at 10:07 AM
    Ils ont réussi à créer une ambiance vraiment très particulière, intemporelle. Je suis curieux de savoir si le remake arrivera à se rapprocher de cette ambiance si poétique.
    sussudio posted the 07/28/2026 at 10:57 AM
    On ne pleure PAS, c'est interdiiiiiiiit de pleurer
    hebuspsa posted the 07/28/2026 at 10:59 AM
    18ans a l’époque….ce jeux est une légende pour moi
    byakuyatybw posted the 07/28/2026 at 11:16 AM
    Pas ému par aucun trailer particulier


    Pour ma part et en digressant un peu, beaucoup plus marqué par certains openings et les musiques qui les accompagnent:

    sur Playstation 1ère du nom
    - opening de FF8 ( et plus tard Eyes on Me)
    - opening de Vagrant Story
    - opening de Wild Arms
    - Silent Hill
    - Suikoden 1 et 2

    Bien sur bien d'autres jeux m'ont marqué par la suite mais avec ces jeux on franchissait la gen des softs en 2D tout pixellisé des 16 bits et que ce soit niveau sonore, visuel, immersion ou gameplay, bref de la mise en scène.

    Allez si je devais vraiment parler de tristesse, je citerai la mort/ sacrifice du petit elfe dans le trio de protagonistes de Secret of Mana et des années plus tard la mort d'Aeris
    byakuyatybw posted the 07/28/2026 at 11:18 AM
    sussudio C'est une humidité oculaire intermittente due aux pollens et pollution chef
    drybowser posted the 07/28/2026 at 11:53 AM
    He bien tout pareil même ressenti pour le trailer de ce jeu un mélange de fierté de frissons d'émotion qui monte et finit en presque larmes. C'est le seul jeu qui m'a fait ça à ce jour
    giru posted the 07/28/2026 at 12:00 PM
    Le trailer culte pour Ocarina of Time c'est celui avec la musique de Conan, qu'ils ont ensuite réutilisée pour l'annonce de Twilight Princess à l'E3 2004

    Trailer de Twilight Princess qui avait clairement tout déchiré à l'époque Il leur aura fallu 13 ans pour faire mieux avec le trailer de BotW. À voir s'ils mettront les bouchées doubles pour créer un trailer culte d'OoT Reborn.

    J'avais clairement versé une petite larme en 2004 et une autre en 2017

    OoT même si j'ai eu le jeu dès sa sortie pour Noel 1998, je ne suivais l'actualité que via les magazines à cette époque.

    https://www.youtube.com/watch?v=GwKLbjfjpZM />
    https://www.youtube.com/watch?v=-BP1I9yz1bU
    nox31 posted the 07/28/2026 at 12:12 PM
    Ça m'est arrivé pour le dernier trailer de FFVersusXIII.

    Puis FFXV est sorti.
    riddler posted the 07/28/2026 at 12:39 PM
    J’ai dû attendre mars 99 pour l’avoir une attente absolument horrible à l’époque car rupture de stock partout
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