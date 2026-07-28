« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Comme je l'ai déjà écrit "En parlant de la Nintendo 64, voici le seul jeu encore aujourd'hui qui m'a donné des frissons, j'ai eu le cœur serré et larmes au bord des yeux, je ne pouvais plus parler, juste en voyant la bande annonce, cette musique chaque fois, me cueille, je souhaite à tout joueur, une fois dans sa vie, de ressentir ça."
"
J'ai 20 ans à l'époque.
Et vous, vous avez déjà eu "le cœur serré et larmes au bord des yeux", pour le trailer d'un jeu, et si c'est le cas, lequel ?
PS : J'attends le remake sur NS2, n'ayant pas acheté la version 3DS.
...c'était Tekken 4, Le retour de Kazuya.
Mais cette video je n'ose plus la regarder aujourd'hui car elle risque de me provoquer un gros coup de blues
Donc non seulement le trailer est dingue mais en plus c'etait rare d'en avoir
Plus que les trailers, moi c'est certains écrans titres de jeux, le logo et la musique qui me font des frissons. On sait qu'on va kiffer avant même d'appuyer sur Start.
Pour ma part et en digressant un peu, beaucoup plus marqué par certains openings et les musiques qui les accompagnent:
sur Playstation 1ère du nom
- opening de FF8 ( et plus tard Eyes on Me)
- opening de Vagrant Story
- opening de Wild Arms
- Silent Hill
- Suikoden 1 et 2
Bien sur bien d'autres jeux m'ont marqué par la suite mais avec ces jeux on franchissait la gen des softs en 2D tout pixellisé des 16 bits et que ce soit niveau sonore, visuel, immersion ou gameplay, bref de la mise en scène.
Allez si je devais vraiment parler de tristesse, je citerai la mort/ sacrifice du petit elfe dans le trio de protagonistes de Secret of Mana et des années plus tard la mort d'Aeris
Trailer de Twilight Princess qui avait clairement tout déchiré à l'époque Il leur aura fallu 13 ans pour faire mieux avec le trailer de BotW. À voir s'ils mettront les bouchées doubles pour créer un trailer culte d'OoT Reborn.
J'avais clairement versé une petite larme en 2004 et une autre en 2017
OoT même si j'ai eu le jeu dès sa sortie pour Noel 1998, je ne suivais l'actualité que via les magazines à cette époque.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKLbjfjpZM
https://www.youtube.com/watch?v=-BP1I9yz1bU
Puis FFXV est sorti.