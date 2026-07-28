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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
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[Grand Theft Auto 6] La version physique PS5 sera zonée, pas la version Xbox Series


Rockstar Games s'attire déjà de nombreuses critiques pour avoir décidé de ne pas inclure de disque dans l'édition physique de Grand Theft Auto 6. Toutefois, il semble que le développeur n'en ait pas fini avec les décisions controversées. Dans une FAQ concernant le titre à venir, l'entreprise a confirmé que la version « physique » pour PS5 serait également soumise à un verrouillage régional, empêchant ainsi les codes du jeu achetés dans une région donnée d'être utilisés dans d'autres.

Par ailleurs, l'entreprise a précisé que le code de Grand Theft Auto 6 « fonctionne différemment » selon la région. Au Japon, par exemple, la réglementation locale impose que les codes produits vendus dans le pays expirent 170 jours après leur date d'émission, laquelle correspondra à la date de lancement fixée au 19 novembre.

Il convient de noter que ce verrouillage régional ne concerne que la version PS5 du jeu ; les codes pour Xbox Series X/S ne seront pas soumis à cette restriction. Bien que Rockstar Games n'ait fourni aucun détail à ce sujet, cette différence s'explique probablement par la manière dont les deux plateformes gèrent leurs systèmes de comptes et leurs boutiques numériques respectifs. PlayStation pâtit également de l'absence de prise en charge complète de son système de comptes dans plusieurs régions, un facteur qui a probablement joué un rôle majeur dans cette situation.

Ces décisions controversées semblent toutefois avoir eu peu d'impact sur l'immense popularité du jeu depuis l'ouverture des précommandes le mois dernier. Un coup d'œil au PlayStation Store dans diverses régions révèle, par exemple, qu'il figure parmi les meilleures ventes un peu partout. De même, Microsoft a fait état de précommandes « record » pour le jeu sur sa propre plateforme.

Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6s-ps5-physical-release-will-be-region-locked/
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    posted the 07/28/2026 at 03:50 AM by link49
    comments (7)
    kikoo31 posted the 07/28/2026 at 04:56 AM
    Controverser de quoi ?
    Les 50 millions de précommande ont acheté en masse
    Ils peuvent fournir un jpg d'un doigt Fuck que les gens s'en bat les reins
    cyr posted the 07/28/2026 at 05:05 AM
    Je doute qu'un code in the box peut être qualifier de physique....c'est une versions numériques.

    Puis bon les fameuse nombreuse critique....c'est comme dans les manifestations, les manifestants pensent être très nombreux alors qu'en réalité....
    nyseko posted the 07/28/2026 at 06:04 AM
    Ouch, ça veut dire finit les imports de jeux sur PlayAsia à l'avenir lorsque les jeux seront tous code-in-the-box ?
    sardinecannibale posted the 07/28/2026 at 06:04 AM
    Qu'ils aillent au Diable.
    shido posted the 07/28/2026 at 06:05 AM
    faudrait que Rockstar Games se prennent une bonne sauce eux aussi. ils se sentent plus pisser a se prendre pour les dieux de l'industrie parce qu'ils font des millions de vente
    walterwhite posted the 07/28/2026 at 06:06 AM
    C’est tellement la misère le démat’ chez SONY
    yukilin posted the 07/28/2026 at 06:14 AM
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