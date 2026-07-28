Rockstar Games s'attire déjà de nombreuses critiques pour avoir décidé de ne pas inclure de disque dans l'édition physique de Grand Theft Auto 6. Toutefois, il semble que le développeur n'en ait pas fini avec les décisions controversées. Dans une FAQ concernant le titre à venir, l'entreprise a confirmé que la version « physique » pour PS5 serait également soumise à un verrouillage régional, empêchant ainsi les codes du jeu achetés dans une région donnée d'être utilisés dans d'autres.
Par ailleurs, l'entreprise a précisé que le code de Grand Theft Auto 6 « fonctionne différemment » selon la région. Au Japon, par exemple, la réglementation locale impose que les codes produits vendus dans le pays expirent 170 jours après leur date d'émission, laquelle correspondra à la date de lancement fixée au 19 novembre.
Il convient de noter que ce verrouillage régional ne concerne que la version PS5 du jeu ; les codes pour Xbox Series X/S ne seront pas soumis à cette restriction. Bien que Rockstar Games n'ait fourni aucun détail à ce sujet, cette différence s'explique probablement par la manière dont les deux plateformes gèrent leurs systèmes de comptes et leurs boutiques numériques respectifs. PlayStation pâtit également de l'absence de prise en charge complète de son système de comptes dans plusieurs régions, un facteur qui a probablement joué un rôle majeur dans cette situation.
Ces décisions controversées semblent toutefois avoir eu peu d'impact sur l'immense popularité du jeu depuis l'ouverture des précommandes le mois dernier. Un coup d'œil au PlayStation Store dans diverses régions révèle, par exemple, qu'il figure parmi les meilleures ventes un peu partout. De même, Microsoft a fait état de précommandes « record » pour le jeu sur sa propre plateforme.
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6s-ps5-physical-release-will-be-region-locked/
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posted the 07/28/2026 at 03:50 AM by link49
Les 50 millions de précommande ont acheté en masse
Ils peuvent fournir un jpg d'un doigt Fuck que les gens s'en bat les reins
Puis bon les fameuse nombreuse critique....c'est comme dans les manifestations, les manifestants pensent être très nombreux alors qu'en réalité....