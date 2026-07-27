Il s'agit de la version US de Subnautica + Below Zero, avec tout le contenu sur la cartouche.La version européenne existe, en édition française, mais elle est ULTRA RARE et j'ai trouvé celle-là pour pas cher, moins cher que ce que les individus demandent sur Vinted ou autre, même pour la version US.Quand on n'a jamais fait ce jeu, c'est une bonne façon d'entrer dans le bain.Je pourrai faire un upgrade plus tard si je tombe sur la version française. :3