Véritable renaissance pour la saga, Resident Evil 7: Biohzard
a marqué un tournant majeur pour la série en 2017 grâce à une rupture radicale avec l'image très orientée action qui caractérisait les précédents épisodes de la trilogie TPS. Le jeu a également introduit le moteur maison de Capcom
, le RE Engine
, devenu depuis un élément central des productions de la firme.
Mais c'est véritablement avec le remake de Resident Evil 2
en 2019 que Capcom
a franchi un nouveau cap. Le titre a réussi à séduire les fans de longue date tout en attirant des millions de nouveaux joueurs vers la licence.
Cette alternance entre nouveaux épisodes et remakes a permis à la série de maintenir un rythme de sortie régulier, de conserver d'excellentes performances commerciales et de continuer à gagner en popularité auprès d'un public toujours plus large.
Masachika Kawata
, producteur chez Capcom
, a récemment expliqué à Game Informer
que cette stratégie permettait justement à la firme de poursuivre son objectif de proposer un nouvel épisode de Resident Evil
chaque année, ou presque.
Mais l'autre bonne nouvelle réside dans les bénéfices générés par la licence. Les performances exceptionnelles des récents Resident Evil
ont permis à Capcom
de financer d'autres projets en parallèle, comme récemment Pragmata
.
Kawata
a également évoqué le souhait de nombreux joueurs de voir revenir des spin-offs dérivés de la saga. Néanmoins, ce ne serait pas la priorité actuelle selon lui, les équipes étant davantage mobilisées sur les remakes et les nouveaux épisodes, comme le futur DLC scénaristique de Resident Evil Requiem
ou encore le remake de Resident Evil Code Veronica
, tous deux prévus pour 2027 selon plusieurs insiders.
En parlant d'insider, Dusk Golem
avait déjà évoqué cette orientation il y a quelques jours (article disponible ici : https://www.gamekyo.com/blog_article486882.html
). Ses informations semblent donc aujourd'hui se confirmer avec les déclarations de Masachika Kawata
.
Entre remakes, résurrections de licences cultes et projets inédits, la stratégie de Capcom
semble toute prête pour les années à venir donc.
C'est même Shinji Mikami le papa de la série, qui avait participé à instaurer cette logique chez Capcom.
RE1 = 1996
RE Director's Cut = 1997
RE2 = 1998
RE3 = 1999, etc.
Aujourd'hui, Capcom revient simplement à cette approche et avec des remakes, donc totalement dispensables pour continuer à suivre l'histoire, comme Veronica Remake en 2027. Bon dispensable... vous risquez quand même de passer à côté d'un remake de la mort qui tue chef-d'œuvre de la Dreamcast je vous préviens mais bon... (c'est l'un des meilleurs RE celui-la)