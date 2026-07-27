Rappelez vous quand Days Gone a été présenté : tout le monde se demandait si ce gameplay était fake ou pas.Il s'avère que non.Clairement, la scène de la scierie est la plus puissante du jeu.La refaire en 60 fps fait un bien fou.Petit extrait, loin d'être parfait mais où je retente le coup dans un 1er essai après ne pas avoir retouché le jeu depuis 2 ans.Ca montrera l'étendu des possibilités et des libertés laissés au joueur : qui montre la solidité de cette phase de jeu de la part de Bend Studios.Bon visionnage.