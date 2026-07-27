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Days Gone Remastered
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name : Days Gone Remastered
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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obi69
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Je redécouvre cette fameuse scène en 60 fps


Rappelez vous quand Days Gone a été présenté : tout le monde se demandait si ce gameplay était fake ou pas.

Il s'avère que non.

Clairement, la scène de la scierie est la plus puissante du jeu.

La refaire en 60 fps fait un bien fou.

Petit extrait, loin d'être parfait mais où je retente le coup dans un 1er essai après ne pas avoir retouché le jeu depuis 2 ans.

Ca montrera l'étendu des possibilités et des libertés laissés au joueur : qui montre la solidité de cette phase de jeu de la part de Bend Studios.

Bon visionnage.
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    calishnikov
    posted the 07/27/2026 at 04:49 PM by obi69
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    grievous32 posted the 07/27/2026 at 06:03 PM
    Dans la famille "Sony ont été des enculés jusqu'au bout" on a Days Gone et Lego Horizon. Un jeu Lego... Bon... Et un jeu qui a été pour eux apparemment une déception, ressort en version new gen. Microsoft ses jeux partout, en remercie, on a un petit Helldivers II, et... Bah c'est tout. Days Gone aurait pu se faire un nouveau public sur XBOX, mais même pas ils le sortent dessus.
    Ca m'a vraiment toujours fait halluciner de voir à quel point Sony n'a jamais cherché à échanger quoi que ce soit avec XBOX. D'autant que Days Gone me paraît sympa, j'y vois un p'tit Mad Max dans la forêt avec des zombies, donc si j'ai la possibilité de mettre les mains dessus, je le ferai sans doute.
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