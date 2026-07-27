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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201 > blog
[Charts UK] Splatoon Riders repeint la premiere place


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    link49
    posted the 07/27/2026 at 12:18 PM by aeris201
    comments (9)
    nicolasgourry posted the 07/27/2026 at 12:24 PM
    La concurrence jette l'ancre
    icebergbrulant posted the 07/27/2026 at 12:26 PM
    Un petit coup de white-spirit (qui n’a rien à voir avec du racisme ) et hop !!
    Splatoon Riders rejoindra Star Fox très très bientôt
    aeris201 posted the 07/27/2026 at 12:36 PM
    icebergbrulant Star Fox #15 donc toujours dans le top 20 un mois apres sa sortie

    Un jeu comme Saros n’a pas eu cette chance en quittant le top 40 dans le meme laps de temps
    rogeraf posted the 07/27/2026 at 12:38 PM
    Ca y est les Anglais ont perdu le mondial, ils ne vont plus sur FC26 ... Une édition FC27 Harry Kane s'avère donc nécessaire
    cyr posted the 07/27/2026 at 01:02 PM
    Sans compter le démat vue que Nintendo communique pas.
    fiveagainstone posted the 07/27/2026 at 01:03 PM
    Raiders pas Riders.

    Kirby Air Riders, Splatoon Raiders, voilà.
    aeris201 posted the 07/27/2026 at 01:09 PM
    fiveagainstone sur smartphone on peut meme pas rectifier le titre
    icebergbrulant posted the 07/27/2026 at 01:48 PM
    aeris201 Ce n’est pas de ma faute si les joueurs d’aujourd'hui chialent parce qu’ils sont morts 3 fois d’affilée

    Le pire, c’est que les développeurs ont tout fait pour faciliter le jeu avec les modificateurs, faut croire que ce n’était pas assez, ils veulent peut-être un mode invincible comme dans Kirby

    Tant pis, il se revendra sur PS6 Day One
    stampead posted the 07/27/2026 at 01:58 PM
    Parcontre la bande son de splatoon raiders, mes oreilles saignent.
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