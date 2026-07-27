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name :
Splatoon Raiders
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Charts UK] Splatoon Riders repeint la premiere place
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link49
posted the 07/27/2026 at 12:18 PM by
aeris201
comments (
9
)
nicolasgourry
posted
the 07/27/2026 at 12:24 PM
La concurrence jette l'ancre
icebergbrulant
posted
the 07/27/2026 at 12:26 PM
Un petit coup de white-spirit (qui n’a rien à voir avec du racisme
) et hop !!
Splatoon Riders rejoindra Star Fox très très bientôt
aeris201
posted
the 07/27/2026 at 12:36 PM
icebergbrulant
Star Fox #15 donc toujours dans le top 20 un mois apres sa sortie
Un jeu comme Saros n’a pas eu cette chance
en quittant le top 40 dans le meme laps de temps
rogeraf
posted
the 07/27/2026 at 12:38 PM
Ca y est les Anglais ont perdu le mondial, ils ne vont plus sur FC26 ... Une édition FC27 Harry Kane s'avère donc nécessaire
cyr
posted
the 07/27/2026 at 01:02 PM
Sans compter le démat vue que Nintendo communique pas.
fiveagainstone
posted
the 07/27/2026 at 01:03 PM
Raiders pas Riders.
Kirby Air Riders, Splatoon Raiders, voilà.
aeris201
posted
the 07/27/2026 at 01:09 PM
fiveagainstone
sur smartphone on peut meme pas rectifier le titre
icebergbrulant
posted
the 07/27/2026 at 01:48 PM
aeris201
Ce n’est pas de ma faute si les joueurs d’aujourd'hui chialent parce qu’ils sont morts 3 fois d’affilée
Le pire, c’est que les développeurs ont tout fait pour faciliter le jeu avec les modificateurs, faut croire que ce n’était pas assez, ils veulent peut-être un mode invincible comme dans Kirby
Tant pis, il se revendra sur PS6 Day One
stampead
posted
the 07/27/2026 at 01:58 PM
Parcontre la bande son de splatoon raiders, mes oreilles saignent.
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Splatoon Riders rejoindra Star Fox très très bientôt
Un jeu comme Saros n’a pas eu cette chance en quittant le top 40 dans le meme laps de temps
Kirby Air Riders, Splatoon Raiders, voilà.
Le pire, c’est que les développeurs ont tout fait pour faciliter le jeu avec les modificateurs, faut croire que ce n’était pas assez, ils veulent peut-être un mode invincible comme dans Kirby
Tant pis, il se revendra sur PS6 Day One