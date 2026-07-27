Lors du FF14 Fan Fest à Berlin, Naoki Yoshida (FF14, FF16) est venu accompagné de Naoki Hamaguchi (FF7 Rebirth/Revelation).
Lors d'un entretien Naoki Yoshida affirme que Naoki Hamaguchi est le numéro 1 chez Square Enix en matière de gestion d'équipe, de tâches et de planning !
"Absolument : il ne fait aucun doute que cette personne est le numéro 1 incontesté chez Square Enix pour la gestion d'équipe, des tâches et du planning.
Parvenir à lancer des titres Final Fantasy à un rythme aussi soutenu tout en offrant un contenu d'une telle ampleur en satisfaisant un très grand nombre de joueurs et en maintenant cet équilibre... c'est quelque chose d'assez rare pour Square Enix ces dernières années. Je trouve donc que ce que vous accomplissez est tout simplement remarquable."
Yoshi-P explique que s'ils devaient refaire FF6, FF8 ou FF9 à la sauce FF7 Remake, ils devraient probablement les sortir en quatre ou cinq parties, tant ces jeux sont vastes !
"Je comprends évidemment ce que ressentent les joueurs, mais il faut y réfléchir à deux fois. Prenez Final Fantasy VI : c'est un jeu incroyablement vaste. Son envergure est tout simplement immense.
Il en va de même pour d'autres titres comme Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX. Alors, bien sûr, maintenant que nous travaillons sur la série Final Fantasy VII, je comprends que les gens réclament des remakes d'autres épisodes. Mais si nous devions refaire ces titres, nous devrions probablement les sortir en quatre, voire cinq parties."
Rien ne confirme ou affirme que le projet de Final Fantasy IX Remake est mort dans ces mots, mais ce qui est sur c'est qu'il ne sera pas de l'ampleur de FF7R.
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posted the 07/27/2026 at 10:08 AM by guiguif
oui.
Pour le sujet, je suis d'accord, qu'il fasse des nouveaux qui innovent, sa suffira, j'attend un FF qui mérite par son scénario, son système de jeux, sa musique etc...qu'on se replonge dedans, pour le moment, c'est pas encore ça, même si parfois on se blase de tout.
Au pire en 2 parties, mais le mieux c'est de condenser le jeu en une galette (numérique ) et éviter le remplissage inutile.
Après j'ai peu d’espoirs aussi, mais même un remake en 2D-HD je prendrai.
Le remake du 7 s'est étalé sur quoi ? 7 ans ? Certains ont perdu le fil ou ne savait même pas que la partie 2 est sortie. Moi même j'ai attendu la date de la partie 3 pour enfin y joué.
Un remaster deluxe pourquoi pas.
Je suis d'accord avec toi, le jeu reste encore aujourd'hui très joli.
Mais si ça peut permettre à plus de monde de connaître ce monument du JRPG pourquoi pas.
Prenons ff7 remake et rebirth 80% d'inutile et de quete fedex que personne n'avait demander, ajout de personnage totalement osef, et le tout avec un système de combat qui fait moins bien que l'original...
bref bien sur qu'il pourrait faire des remake des précédents jeux, mais ils ont plutot tapé sur ceux qui s'y était lancer tous ca pour dire qu'il n'en sont plus capable...
Bref plus rien a attendre d'eux