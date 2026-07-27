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Naoki Yoshida: Remaker les anciens Final Fantasy comme Final Fantasy 7 Remake serait trop de travail
Lors du FF14 Fan Fest à Berlin, Naoki Yoshida (FF14, FF16) est venu accompagné de Naoki Hamaguchi (FF7 Rebirth/Revelation).

Lors d'un entretien Naoki Yoshida affirme que Naoki Hamaguchi est le numéro 1 chez Square Enix en matière de gestion d'équipe, de tâches et de planning !

"Absolument : il ne fait aucun doute que cette personne est le numéro 1 incontesté chez Square Enix pour la gestion d'équipe, des tâches et du planning.
Parvenir à lancer des titres Final Fantasy à un rythme aussi soutenu tout en offrant un contenu d'une telle ampleur en satisfaisant un très grand nombre de joueurs et en maintenant cet équilibre... c'est quelque chose d'assez rare pour Square Enix ces dernières années. Je trouve donc que ce que vous accomplissez est tout simplement remarquable."

Yoshi-P explique que s'ils devaient refaire FF6, FF8 ou FF9 à la sauce FF7 Remake, ils devraient probablement les sortir en quatre ou cinq parties, tant ces jeux sont vastes !

"Je comprends évidemment ce que ressentent les joueurs, mais il faut y réfléchir à deux fois. Prenez Final Fantasy VI : c'est un jeu incroyablement vaste. Son envergure est tout simplement immense.
Il en va de même pour d'autres titres comme Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX. Alors, bien sûr, maintenant que nous travaillons sur la série Final Fantasy VII, je comprends que les gens réclament des remakes d'autres épisodes. Mais si nous devions refaire ces titres, nous devrions probablement les sortir en quatre, voire cinq parties."

Rien ne confirme ou affirme que le projet de Final Fantasy IX Remake est mort dans ces mots, mais ce qui est sur c'est qu'il ne sera pas de l'ampleur de FF7R.

https://x.com/Genki_JPN
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    posted the 07/27/2026 at 10:08 AM by guiguif
    comments (14)
    jf17 posted the 07/27/2026 at 10:34 AM
    Je suis en train de me refaire FF6 , malgré l'âge, ce jeu est un chef d'oeuvre.
    choroq posted the 07/27/2026 at 10:44 AM
    jf17

    oui.

    Pour le sujet, je suis d'accord, qu'il fasse des nouveaux qui innovent, sa suffira, j'attend un FF qui mérite par son scénario, son système de jeux, sa musique etc...qu'on se replonge dedans, pour le moment, c'est pas encore ça, même si parfois on se blase de tout.
    jenicris posted the 07/27/2026 at 10:46 AM
    Pas besoin. On veut juste des remake graphiques comme sois disant pour le 9
    balf posted the 07/27/2026 at 10:56 AM
    Ils ne vont pas oser faire la même erreur que pour le VII quand même
    Au pire en 2 parties, mais le mieux c'est de condenser le jeu en une galette (numérique ) et éviter le remplissage inutile.
    burningcrimson posted the 07/27/2026 at 10:57 AM
    Mieux vaut concentrer les ressources sur de nouveaux opus.
    balf posted the 07/27/2026 at 10:57 AM
    burningcrimson Exactement
    gasmok2 posted the 07/27/2026 at 10:58 AM
    J'aimerai tellement un remake de FF6, mais je ne sais pas s'il faudrait le faire comme FF7.
    Après j'ai peu d’espoirs aussi, mais même un remake en 2D-HD je prendrai.
    raioh posted the 07/27/2026 at 11:05 AM
    4~5 parties pour FF6, ça a vraiment absolument AUCUN sens
    zekk posted the 07/27/2026 at 11:24 AM
    gasmok2 Je le trouve plus beau que certains jeux 2D-HD
    22 posted the 07/27/2026 at 11:28 AM
    En même temps pas besoin, ils sont très bien comme ça.

    Le remake du 7 s'est étalé sur quoi ? 7 ans ? Certains ont perdu le fil ou ne savait même pas que la partie 2 est sortie. Moi même j'ai attendu la date de la partie 3 pour enfin y joué.

    Un remaster deluxe pourquoi pas.
    vyse posted the 07/27/2026 at 11:28 AM
    raioh surtout qu'il dit n'imp FF7 aurait tres bien pu etre en une partie en supprimant énormément de contenu inutile, on de demandait pas a ce que chaque plan de ff7 face l'objet d'un retravail ! Costa del sol aurait pu etre supprimé, la partie de midgar aurait pu aussi etre largement raccourci, la partie 3 se trouve dans le même univers etc. Qu'ils arretent, ils veulent surtout amortir le boulot réalisé sur le moteur car en un seul jeu vendu 70 boules il aurait fallu en vendre 10-15 milions.. cetait moins risqué d'amortir en 3 partie
    vyse posted the 07/27/2026 at 11:30 AM
    22 13 ans ! remake c'est 6 ans de production, ensuite 4 pour rebirth et 3 pour revelation avec a chaque fois une réduction des équipe étant donné que le gros du travail était réalisé sur la partie remake (animation, combat, planning, assets etc)
    gasmok2 posted the 07/27/2026 at 11:38 AM
    zekk
    Je suis d'accord avec toi, le jeu reste encore aujourd'hui très joli.
    Mais si ça peut permettre à plus de monde de connaître ce monument du JRPG pourquoi pas.
    keiku posted the 07/27/2026 at 11:46 AM
    Les excuses bidon de square pour dire qu'ils ont plus aucun talent...

    Prenons ff7 remake et rebirth 80% d'inutile et de quete fedex que personne n'avait demander, ajout de personnage totalement osef, et le tout avec un système de combat qui fait moins bien que l'original...

    bref bien sur qu'il pourrait faire des remake des précédents jeux, mais ils ont plutot tapé sur ceux qui s'y était lancer tous ca pour dire qu'il n'en sont plus capable...

    Bref plus rien a attendre d'eux
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