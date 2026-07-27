Lors d'un entretien Naoki Yoshida affirme que Naoki Hamaguchi est le numéro 1 chez Square Enix en matière de gestion d'équipe, de tâches et de planning !Yoshi-P explique que s'ils devaient refaire FF6, FF8 ou FF9 à la sauce FF7 Remake, ils devraient probablement les sortir en quatre ou cinq parties, tant ces jeux sont vastes !Rien ne confirme ou affirme que le projet de Final Fantasy IX Remake est mort dans ces mots, mais ce qui est sur c'est qu'il ne sera pas de l'ampleur de FF7R.