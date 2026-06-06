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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Final Fantasy VII Revelation] Fera-t-il mieux que Remake et Rebirth?


Concernant Final Fantasy VII Revelation :
- Le monde le plus vaste de la série
- Exploration libre de la planète
- Système de combat offrant plus de liberté et de stratégie

En matière de RPG, les possesseurs de Switch 2 sont particulièrement gâtés. Les options ne manquent pas actuellement, mais les plus alléchantes sont sans doute les deux premiers volets de la trilogie Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake et Rebirth sont tous deux disponibles dès maintenant sur Switch 2, offrant aux joueurs une expérience colossale dont la conception a nécessité des années de travail. Le prochain titre à venir est le troisième et dernier volet de la série, Final Fantasy VII Revelation, dont la sortie est prévue pour le printemps 2027.



Final Fantasy VII Remake et Rebirth ont obtenu de très bonnes critiques et de titre. Reste à voir si Final Fantasy VII Revelation fera aussi bien, voire mieux.

Source : https://gonintendo.com/contents/63184-square-enix-shares-a-new-trailer-for-the-final-fantasy-vii-remake-trilogy/
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    posted the 07/27/2026 at 03:33 AM by link49
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