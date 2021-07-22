Et voilà ! C'est la fin du voyage : j'ai terminé le Remake de Dead Space après avoir également refait au préalable la version originelle !
3 runs en tout !
Me voici donc face à l'affrontement final, face à la Reine !
Un combat qui bizarrement m'a moins impressioné dans cette version Ps5 !
C'est vraiment dommage qu'ils aient foutu un nuage qui cache le monstre au moment où ce dernier apparait !
La nouvelle phase du jet d'acide est assez oubliable !
Mais je suis content d'être arrivé au bout !
Et vous ? Avez préféré le remake ou la version vanilla?
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour aider à sa diffusion, merci par avance !
- Le combat final en version Xbox 360 :