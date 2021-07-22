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Dead Space Remake
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name : Dead Space Remake
platform : Playstation 5
editor : Electronic Arts
developer : N.C
genre : survival horror
other versions : PC Xbox Series X -
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obi69
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Dead Space : la fin !


Et voilà ! C'est la fin du voyage : j'ai terminé le Remake de Dead Space après avoir également refait au préalable la version originelle !

3 runs en tout !

Me voici donc face à l'affrontement final, face à la Reine !

Un combat qui bizarrement m'a moins impressioné dans cette version Ps5 !

C'est vraiment dommage qu'ils aient foutu un nuage qui cache le monstre au moment où ce dernier apparait !

La nouvelle phase du jet d'acide est assez oubliable !

Mais je suis content d'être arrivé au bout !

Et vous ? Avez préféré le remake ou la version vanilla?
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour aider à sa diffusion, merci par avance !

- Le combat final en version Xbox 360 :
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    posted the 07/26/2026 at 07:46 PM by obi69
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