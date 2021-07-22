Et voilà ! C'est la fin du voyage : j'ai terminé le Remake de Dead Space après avoir également refait au préalable la version originelle !3 runs en tout !Me voici donc face à l'affrontement final, face à la Reine !Un combat qui bizarrement m'a moins impressioné dans cette version Ps5 !C'est vraiment dommage qu'ils aient foutu un nuage qui cache le monstre au moment où ce dernier apparait !La nouvelle phase du jet d'acide est assez oubliable !Mais je suis content d'être arrivé au bout !Et vous ? Avez préféré le remake ou la version vanilla?N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour aider à sa diffusion, merci par avance !