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JV... Amazon veut aussi sa part du gâteau ^^
Le responsable de la division jeux vidéo d'Amazon prédit que les consoles appartiendront bientôt au passé

Dans une interview accordée à la BBC, Jeff Gattis a déclaré que le cloud gaming avait considérablement mûri ces dernières années et qu’il pouvait constituer une alternative intéressante pour les consommateurs peu disposés à dépenser des centaines de livres (pas la lecture hein...au cas où.. ) dans du nouveau matériel de jeu.

Il a expliqué : "À mesure que le matériel devient plus cher et que la technologie de streaming continue de s’améliorer, je pense que l’on verra naturellement de plus en plus de gens se demander s’ils ont réellement besoin de cet appareil dédié."

Ces commentaires surviennent alors qu’Amazon a annoncé l’intégration directe de sa plateforme de cloud gaming Luna dans l’application Prime Video, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à des jeux aux côtés de films et de séries télévisées via un nouvel onglet "Jeux" sur les appareils Fire TV compatibles au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le cloud gaming permet aux joueurs de jouer à des jeux en streaming depuis des serveurs distants sans avoir à les installer sur une console ou un PC de jeu, mais en utilisant plutôt des appareils tels que des smartphones, des tablettes ou des manettes compatibles.

Je sais pas pourquoi mais vu son entreprise et son poste, j'ai l'impression d'un défonçage de porte ouverte en bonne et due forme
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    posted the 07/26/2026 at 06:09 PM by newtechnix
    comments (7)
    newtechnix posted the 07/26/2026 at 06:13 PM
    Toutes ces entreprises qui n'y connaissent rien au JV mais qui pourtant veulent contrôler son industrie...

    Cela me rappelle le football et la Fifa...dirigé (on va même dire géré) par des individus qui n'ont jamais mis une paire de basket de leur vie ou taper dans un ballon...et qui sans doute ne connaissent même pas la règle du hors-jeu.
    vyse posted the 07/26/2026 at 06:23 PM
    newtechnix mouais c'est prendre les gens pour des cons ; depuis OnLive créé par des français on sait tous qu'à un moment où un autre ça va arriver ; juste que les timings sont pas bons (techno pas prête, acheteurs physiques etc) même Stadia c'était clairement identifié que les habitudes allaient vers la ; y'a trop d'initiatives ; le PsNow le game pass les GKC les tentatives passées etc. A un moment le marché va matcher et en effet avec la hausse astronomique de la RAM les générations ps6 et Xbox next seront peut être les dernières si la tendance s'accélère
    newtechnix posted the 07/26/2026 at 06:26 PM
    vyse ils défendent tous leur business...sachant qu'en fait le gâteau JV en terme de cloud/stream est complétement pharaonique.
    keiku posted the 07/26/2026 at 06:36 PM
    bah ouais comme le physique, mais ce n'est certainement pas le cloud qui les remplacera...
    vyse posted the 07/26/2026 at 06:37 PM
    newtechnix ouai.. après j'ai jamais ressenti autant de plaisir de jouer depuis l'époque GameCube ps2.. depuis l'industrie n'a cessé d'être de plus en plus malade... Pour moi c'est juste le clou final du spectacle.. la suite ce sera la fin des triple A solo ou alors ils devront être accompagné de série merch ou films a la con pour rendre le tout moins risqué, plus formaté etc. Combien de temps pour avoir un FF17, un Zelda original ou un GTA6!! ; c'est ça aussi ! Les consoles coûtent plus chère mais on a de moins en moins de jeux qui nous font rêver.. c'est qu'une question avant que notre passion s'éteignent
    keiku posted the 07/26/2026 at 06:40 PM
    vyse je pense juste qu'il va y avoir un beau crash et puis ca repartira... l'économie comme les secteurs c'est cyclique
    vyse posted the 07/26/2026 at 07:28 PM
    keiku je sais pas car là on a l'impression que ça sent le définitif
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