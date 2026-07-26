Le responsable de la division jeux vidéo d'Amazon prédit que les consoles appartiendront bientôt au passé
Dans une interview accordée à la BBC, Jeff Gattis a déclaré que le cloud gaming avait considérablement mûri ces dernières années et qu’il pouvait constituer une alternative intéressante pour les consommateurs peu disposés à dépenser des centaines de livres (pas la lecture hein...au cas où..
) dans du nouveau matériel de jeu.
Il a expliqué : "À mesure que le matériel devient plus cher et que la technologie de streaming continue de s’améliorer, je pense que l’on verra naturellement de plus en plus de gens se demander s’ils ont réellement besoin de cet appareil dédié."
Ces commentaires surviennent alors qu’Amazon a annoncé l’intégration directe de sa plateforme de cloud gaming Luna dans l’application Prime Video
, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à des jeux aux côtés de films et de séries télévisées via un nouvel onglet "Jeux" sur les appareils Fire TV compatibles au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Le cloud gaming permet aux joueurs de jouer à des jeux en streaming depuis des serveurs distants sans avoir à les installer sur une console ou un PC de jeu, mais en utilisant plutôt des appareils tels que des smartphones, des tablettes ou des manettes compatibles.
Je sais pas pourquoi mais vu son entreprise et son poste, j'ai l'impression d'un défonçage de porte ouverte en bonne et due forme
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posted the 07/26/2026 at 06:09 PM by newtechnix
Cela me rappelle le football et la Fifa...dirigé (on va même dire géré) par des individus qui n'ont jamais mis une paire de basket de leur vie ou taper dans un ballon...et qui sans doute ne connaissent même pas la règle du hors-jeu.