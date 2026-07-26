Dans une interview accordée à la BBC, Jeff Gattis a déclaré que le cloud gaming avait considérablement mûri ces dernières années et qu’il pouvait constituer une alternative intéressante pour les consommateurs peu disposés à dépenser des centaines de livres (pas la lecture hein...au cas où..) dans du nouveau matériel de jeu.Il a expliqué :, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à des jeux aux côtés de films et de séries télévisées via un nouvel onglet "Jeux" sur les appareils Fire TV compatibles au Royaume-Uni et aux États-Unis.Le cloud gaming permet aux joueurs de jouer à des jeux en streaming depuis des serveurs distants sans avoir à les installer sur une console ou un PC de jeu, mais en utilisant plutôt des appareils tels que des smartphones, des tablettes ou des manettes compatibles.Je sais pas pourquoi mais vu son entreprise et son poste, j'ai l'impression d'un défonçage de porte ouverte en bonne et due forme