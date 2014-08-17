Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
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Star Citizen
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name : Star Citizen
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : STR
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Star Citizen poursuit son évolution avec la version 4.9
Star Citizen
Si l'on s'en tient aux publications sur Reddit, de plus en plus vindicatives vis-à-vis de CIG, notamment à cause d'une Alpha 4.9 aussi bancale que le précédent patch, la situation est morose pour le jeu de Chris Roberts. Et ce n'est pas le Basher, poubelle volante vendue plus de 100€, qui pourrait calmer les plus virulents...



Et pourtant, malgré tout, Star Citizen continue à amasser les millions à un rythme effréné, se préparant à une année 2026 record. De bonne augure, alors que la sortie de la campagne solo Squadron 42 semble se profiler, elle qui est planifiée pour la fin de l'année. D'ailleurs, une palanquée de créateurs de contenus a été invitée dans les locaux de Manchester en octobre, afin de découvrir ce jeu qui doit servir de vitrine technologique pour CIG, en proposant une aventure scénarisée ambitieuse, portée par une distribution prestigieuse et une réalisation cinématographique.

En attendant, la mise à jour 4.10 du jeu (actuellement testée en PTU) est très attendue par la communauté, qui en espère des améliorations substantielles de qualité de vie, tout en pavant la route pour les technologies essentielles au futur de l'univers persistant, dont l'instanciation. Le retour de la mission Siege of Orison dans une version profondément remaniée, et donc instanciée, devrait pouvoir permettre les premiers tests et répondre aux attentes.

En attendant, cet été, continuez-vous de jouer à Star Citizen ou bien avez-vous décidé de le metter entre parenthèse pour privilégier un autre jeu ?
Star Citizen 4.9 - https://robertsspaceindustries.com/en/comm-link/transmission/21220-Alpha-49-Frontier-Tensions
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    posted the 07/26/2026 at 02:36 PM by codereferral
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