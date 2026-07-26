Saviez-vous que Splatoon Raiders, le nouveau titre exclusif à la Switch 2, propose un écran de chargement interactif au démarrage ? En mode portable, vous pouvez faire tourbillonner les nuages à l'écran pendant que le jeu charge.
Le problème, c'est qu'un bug lié à cette fonctionnalité provoque le plantage du jeu. Comme cela a été signalé en ligne, si vous posez toute votre main sur l'écran pendant ce chargement, le jeu risque de planter. Lorsque cela se produit, le message « Le logiciel a été fermé car une erreur est survenue » s'affiche et vous devez alors relancer le jeu.
Si vous ne posez pas toute votre main sur l'écran tactile, ou si vous ne touchez tout simplement pas l'écran pendant ce chargement, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Nintendo publie généralement un correctif pour ce genre de plantage.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/07/random-splatoon-raiders-interactive-loading-screen-secret-can-crash-the-game/
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posted the 07/26/2026 at 12:45 PM by link49