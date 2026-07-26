« Le film se déroule dans la neige et en 2026. C'est un pur choix esthétique. J'ai pris des libertés pour raconter l'histoire que je voulais raconter et donner au film l'apparence que je souhaitais. »

a récemment présenté son filmlors duLa nouvelle bande-annonce semble avoir suscité un véritable engouement autour du long-métrage, avec plus de 7 millions de vues enregistrées en moins de 48 heures sur la chaîne officielle deSi une partie des spectateurs se montre enthousiaste, de nombreux fans de la licence ont toutefois exprimé leurs inquiétudes concernant le respect de l'univers de la série. Les principales critiques portent notamment sur les nombreux anachronismes aperçus dans cette nouvelle bande-annonce.Le film se déroule en plein hiver, comme en témoigne la présence de neige dans plusieurs séquences. Un choix qui interpelle immédiatement les connaisseurs de la saga, puisque les événements de Raccoon City sont censés se dérouler en septembre 1998 dans les jeux vidéo.Plus surprenant encore, le personnage principal du film utilise un smartphone pour appeler sa petite amie, un élément technologique évidemment absent à cette époque. Un anachronisme qui n'est pas sans rappeler ceux du spin-off, sorti en 2012, dont les armes et équipements militaires modernes avaient déjà été vivement critiqués par les fans (et pas que ça...).À titre de comparaison,avait expliqué lors du développement deavoir porté une attention particulière au moindre objet présent dans le jeu afin d'éviter tout anachronisme avec l'année 1998.ne semble pas avoir accordé la même importance à la cohérence temporelle de l'univers et a répondu aux critiques avec la déclaration suivante :Cette déclaration a toutefois laissé une partie des fans perplexes, le réalisateur ayant affirmé il y a encore peu de temps que son film se déroulait au même moment que les événements deet...Il faudra donc attendre la sortie du film, prévue le, pour obtenir des réponses plus précises. À l'heure actuelle, il semble néanmoins peu probable que cette nouvelle adaptation puisse être considérée comme canonique vis-à-vis de la saga vidéoludique de