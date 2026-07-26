1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Resident Evil de Zach Cregger : les fans n'y comprennent déjà plus rien


Zach Cregger a récemment présenté son film Resident Evil lors du Comic-Con 2026.

La nouvelle bande-annonce semble avoir suscité un véritable engouement autour du long-métrage, avec plus de 7 millions de vues enregistrées en moins de 48 heures sur la chaîne officielle de Sony Pictures Entertainment.

Si une partie des spectateurs se montre enthousiaste, de nombreux fans de la licence ont toutefois exprimé leurs inquiétudes concernant le respect de l'univers de la série. Les principales critiques portent notamment sur les nombreux anachronismes aperçus dans cette nouvelle bande-annonce.

Le film se déroule en plein hiver, comme en témoigne la présence de neige dans plusieurs séquences. Un choix qui interpelle immédiatement les connaisseurs de la saga, puisque les événements de Raccoon City sont censés se dérouler en septembre 1998 dans les jeux vidéo.

Plus surprenant encore, le personnage principal du film utilise un smartphone pour appeler sa petite amie, un élément technologique évidemment absent à cette époque. Un anachronisme qui n'est pas sans rappeler ceux du spin-off Resident Evil: Operation Raccoon City, sorti en 2012, dont les armes et équipements militaires modernes avaient déjà été vivement critiqués par les fans (et pas que ça...).

À titre de comparaison, Capcom avait expliqué lors du développement de Resident Evil 2 Remake avoir porté une attention particulière au moindre objet présent dans le jeu afin d'éviter tout anachronisme avec l'année 1998.

Zach Cregger ne semble pas avoir accordé la même importance à la cohérence temporelle de l'univers et a répondu aux critiques avec la déclaration suivante :


« Le film se déroule dans la neige et en 2026. C'est un pur choix esthétique. J'ai pris des libertés pour raconter l'histoire que je voulais raconter et donner au film l'apparence que je souhaitais. »


Cette déclaration a toutefois laissé une partie des fans perplexes, le réalisateur ayant affirmé il y a encore peu de temps que son film se déroulait au même moment que les événements de Resident Evil 2 et Resident Evil 3...

Il faudra donc attendre la sortie du film, prévue le 18 septembre 2026, pour obtenir des réponses plus précises. À l'heure actuelle, il semble néanmoins peu probable que cette nouvelle adaptation puisse être considérée comme canonique vis-à-vis de la saga vidéoludique de Capcom.
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    posted the 07/26/2026 at 11:53 AM by marchand2sable
    comments (12)
    marchand2sable posted the 07/26/2026 at 11:57 AM
    Faut vraiment qu'il arrête d'essayer de raccrocher son film aux jeux et qu'il joue carte sur table en disant simplement qu'il n'en a rien à foutre de la série.

    Ça sera plus simple pour lui et pour les fans aussi... Moi je suis curieux perso, mais je ne m'attends pas a un grand film, qu'il soit bon ça sera déjà ça.
    jenicris posted the 07/26/2026 at 12:03 PM
    Encore un film RE qui ressemble pas à ce que devrait être un film Resident Evil
    altendorf posted the 07/26/2026 at 12:06 PM
    jenicris On dirait tellement plus un Silent Hill, c'est paradoxale
    zanpa posted the 07/26/2026 at 12:16 PM
    l'histoire d'un random sans charisme qui va livrer un colis à Racoon City ... c'est ça RE ? il n'y a rien de RE dans ce films
    22 posted the 07/26/2026 at 12:25 PM
    Les films : rien a comprendre.
    osiris67 posted the 07/26/2026 at 12:29 PM
    Tellement deçu surtout que ce real est bon, et pourtant, le HS est magistral...
    adamjensen posted the 07/26/2026 at 12:33 PM
    À moins de filer ça à de vrais fans, on n’aura jamais un bon truc.
    Il a peut-être pris les gens pour des cons en faisant genre qu’il était fan, mais un vrai fan n’aurait pas fait ça et toutes ces conneries qui n’ont rien à voir.
    Le mec s’est juste dit : "Non mais vous en faites pas, c’est bien un Resident Evil, regardez, j’ai mis une machine à écrire, une plante verte et une boîte de munitions…"
    On verra quand même ce que ca vaut en tant que "film de zombie" à sa sortie.
    keiku posted the 07/26/2026 at 12:41 PM
    C'est un film de zombie, rien n'est cohérent... c'est en effet une constante dans ce genre de film
    nigel posted the 07/26/2026 at 12:46 PM
    J'adore les jeux, mais côté cinématique ce sont de purs nanard (le fameux "J'ai évité les organes vitaux" de Leon sur Requiem c'est probablement mon plus gros fou rire de 2026), donc perso je suis bien heureux que ça respecte pas la série. On va peut-être enfin avoir un bon film
    ghouledheleter posted the 07/26/2026 at 01:29 PM
    La première BA annonçait de la merde et ne donne meme pas envie de regarder ce machin.
    kinectical posted the 07/26/2026 at 01:33 PM
    J’ai aucun hype pour ce film en tant que Resident Evil mais en tant que film d’horreur qui n’a aucun rapport à RE je suis intriguée
    sandman posted the 07/26/2026 at 01:51 PM
    nigel exactement. Quand ca suit l'histoire du jeu vidéo comme welcome to raccoon city fait par un fan qui a suivi comme il pouvait l'histoire des jeux, c'est littéralement un nanar absolu. Faut pas oublier que ce qu'on accepte comme scénario dans un jeu vidéo n'est absolument pas accepté au cinéma tellement l'écriture est ridicule et bas de caniveau.

    Donc oui heureusement que ca suit pas l'histoire des jeux...

    J'aime beaucoup le lore de RE, mais faut être aveugle pour penser qu'on va accepter la même chose au cinéma...

    Mais on sait bien que les fans préfèrent des clins d'oeil pourris comme les personnages du jeu qui sont littéralement charcutés et insultés dans la saga RE par anderson qu'un bon film... Ils sont prêts à fermer les yeux sur un scénario pourri et des situations nanar juste parce qu'il y a claire léon et jill...
    Donc faut jamais écouter les fans quand on voit le résultat quand ca veut respecter le jeu ou rajouter les personnages dans un film. Ca devient direct de la merde.
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