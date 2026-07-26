Le Comic Con de San Diego CCSD bat son plein:
Disney Marvel durant sa présentation a fait quelques annonces:
Black Panther
David Jonsson (Alien) a été choisi pour incarner le fils de T'Challa dans « BLACK PANTHER 3 ».
Ghost Rider:
Ryan GhOstLING jouera dans le film Ghost Rider du MCU.
Kevin Feige révèle que Ryan Gosling l'a contacté pour lui proposer d'incarner Ghost Rider.
« C'est un grand fan des bandes dessinées. Il est effectivement venu nous voir avec une vision bien précise, inspirée de certaines bandes dessinées en particulier. »
Vu que l'acteur a le vent en poupe ... et que Disney adore signé les acteurs/trices et réalisateurs/trices du moment. Cela a du se jouer en un coup de fil.
tags :
posted the 07/26/2026 at 09:26 AM by newtechnix
David à 33 ans par contre...plus vieux que sa tante shuri. J'aurais preferé l'acteur caleb de stranger thing pour qu'il puisse durer des années dans le role