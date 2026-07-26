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Comic Con News, un nouveau T'Challa
Le Comic Con de San Diego CCSD bat son plein:

Disney Marvel durant sa présentation a fait quelques annonces:

Black Panther
David Jonsson (Alien) a été choisi pour incarner le fils de T'Challa dans « BLACK PANTHER 3 ».


Ghost Rider:
Ryan GhOstLING jouera dans le film Ghost Rider du MCU.
Kevin Feige révèle que Ryan Gosling l'a contacté pour lui proposer d'incarner Ghost Rider.
« C'est un grand fan des bandes dessinées. Il est effectivement venu nous voir avec une vision bien précise, inspirée de certaines bandes dessinées en particulier. »
Vu que l'acteur a le vent en poupe ... et que Disney adore signé les acteurs/trices et réalisateurs/trices du moment. Cela a du se jouer en un coup de fil.
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    posted the 07/26/2026 at 09:26 AM by newtechnix
    comments (5)
    shinz0 posted the 07/26/2026 at 10:06 AM
    David Jonsson est excellent dans la série Industry sur HBO et le film Marche ou Crève
    shanks posted the 07/26/2026 at 10:15 AM
    Marvel qui comprend que Black Pantherette, personne en avait rien à foutre
    shinz0 posted the 07/26/2026 at 10:22 AM
    shanks la pauvre, ils ont tenté suite au décès Chadwick Boseman mais ça n’a pas pris
    bladagun posted the 07/26/2026 at 11:41 AM
    L'idée était cool, c'est vraiment juste parce que elle a pas de charisme.
    David à 33 ans par contre...plus vieux que sa tante shuri. J'aurais preferé l'acteur caleb de stranger thing pour qu'il puisse durer des années dans le role
    kinectical posted the 07/26/2026 at 11:41 AM
    YESSSSSS!!! J’espère qu’elle va crever dans Doomsday
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