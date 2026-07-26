Le Comic Con de San Diego CCSD bat son plein:



Disney Marvel durant sa présentation a fait quelques annonces:



Black Panther

David Jonsson (Alien) a été choisi pour incarner le fils de T'Challa dans « BLACK PANTHER 3 ».





Ghost Rider:

Ryan GhOstLING jouera dans le film Ghost Rider du MCU.

Kevin Feige révèle que Ryan Gosling l'a contacté pour lui proposer d'incarner Ghost Rider.

« C'est un grand fan des bandes dessinées. Il est effectivement venu nous voir avec une vision bien précise, inspirée de certaines bandes dessinées en particulier. »

Vu que l'acteur a le vent en poupe ... et que Disney adore signé les acteurs/trices et réalisateurs/trices du moment. Cela a du se jouer en un coup de fil.