Bonjour,Attendu que Sony a décidé de passer en démat' total en janvier 2028, la PS6 sera forcément sans lecteur de disque.Mais il faudra toujours une manette.J'ai donc fouiné sur internet, et sur un site intitulé DTC.com, en parlant Ouzbek avec un Moldave qui venait du Pérou, il a pu me fournir un document qu'il me garantit très fiable, un leak de la manette PS6.Je vous transmets donc ce leak, chacun de fera son avis.En tout cas, si c'est vrai, on sent tout le respect de PlayStation pour les joueurs aimant le physique et pas le démat'Alors, vrai leak d'après vous ?Déçus ou intrigués ?