Ouabde : Ascète irrévérencieux !
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[Leak possible] Manette PS6 !
Bonjour,

Attendu que Sony a décidé de passer en démat' total en janvier 2028, la PS6 sera forcément sans lecteur de disque.
Mais il faudra toujours une manette.

J'ai donc fouiné sur internet, et sur un site intitulé DTC.com, en parlant Ouzbek avec un Moldave qui venait du Pérou, il a pu me fournir un document qu'il me garantit très fiable, un leak de la manette PS6.

Je vous transmets donc ce leak, chacun de fera son avis.

En tout cas, si c'est vrai, on sent tout le respect de PlayStation pour les joueurs aimant le physique et pas le démat'



Alors, vrai leak d'après vous ?
Déçus ou intrigués ?
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    ouken, opthomas
    posted the 07/26/2026 at 09:20 AM by ouabde
    comments (5)
    heracles posted the 07/26/2026 at 09:39 AM
    Moi je dis allons-y quoi
    22 posted the 07/26/2026 at 10:13 AM
    zboubi480 Edition
    suzukube posted the 07/26/2026 at 11:20 AM
    heracles J'suis ptdr c'est super lunaire en 2026 T_T
    vyse posted the 07/26/2026 at 11:46 AM
    Je pense que la manette ps6 ne changera pas ; on restera sur une manette ps5 boosté d'une meilleure batterie et d'un retour haptiq plus précis
    bladagun posted the 07/26/2026 at 11:48 AM
    Mhhhhh...j'espère qu'ils ont rajouté plusieurs types de vibrations cette fois
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