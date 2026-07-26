Hello la communauté, cela fait un moment que je n'ai pas posté d'article par manque de temps mais avec les dernières annonces des gros acteurs du JV et la direction que prend l'industrie, j'ai eu envie de partager avec vous mon ressenti sur tout ça.
Je le fait au travers d'une vidéo que j'ai posté sur ma chaîne, car il aurait été beaucoup trop long et indigeste de le faire via un article, le texte que j'ai écrit faisant 7 pages au total, il aurait été difficile de le rendre agréable à lire même avec une bonne mise en page.
Néanmoins pour ceux qui ne sont pas très fan du format vidéo, j'ai fait en sorte que vous puissiez l'écouter comme un podcast sans avoir besoin de la regarder, n'ayant mis que des images d'illustration ou screenshots d'articles pour étayer mes propos (si vous voulez vraiment l'avoir au format écrit, je peux vous partager le fichier Word).
Comme d'habitude vous pouvez cliquer sur les chapitres ci-dessous pour accéder aux différentes parties de la vidéo.
Je trouve toujours ce que je recherche chez Nintendo mais pour combien de temps encore ?
Et perso ça ne ce limite pas à un constructeur ou un éditeur, mais à quasiment tous les gros acteurs de l'industrie, car ils ne voient le JV que comme un moyen de faire du fric et remplir les poches des actionnaires/investisseurs en leur lèchant le cul comme on l’a vu avec Guillemauve.
Au final les équipes de développement et les joueurs ne sont que des variables d'ajustement à leurs yeux, on l’a bien vu ces dernières années ou s’ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils se sont fixés ou n'acceptent pas leurs conditions, ils les jettent comme un mouchoir usagé..