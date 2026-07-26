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Analyse - La Fin du Physique et l'Imposition progressive du Format Déma sur PC
Analyses/Débats
Hello la communauté, cela fait un moment que je n'ai pas posté d'article par manque de temps mais avec les dernières annonces des gros acteurs du JV et la direction que prend l'industrie, j'ai eu envie de partager avec vous mon ressenti sur tout ça.

Je le fait au travers d'une vidéo que j'ai posté sur ma chaîne, car il aurait été beaucoup trop long et indigeste de le faire via un article, le texte que j'ai écrit faisant 7 pages au total, il aurait été difficile de le rendre agréable à lire même avec une bonne mise en page.

Néanmoins pour ceux qui ne sont pas très fan du format vidéo, j'ai fait en sorte que vous puissiez l'écouter comme un podcast sans avoir besoin de la regarder, n'ayant mis que des images d'illustration ou screenshots d'articles pour étayer mes propos (si vous voulez vraiment l'avoir au format écrit, je peux vous partager le fichier Word).



Comme d'habitude vous pouvez cliquer sur les chapitres ci-dessous pour accéder aux différentes parties de la vidéo.

1 - Intro
2 - Un petit mot avant de commencer
3 - L’annonce de Sony de l’arrêt du format physique
4 - Une volonté conjointe des gros acteurs de l’industrie
5 - La tentative des Xbox One / PS4 ou reculer pour mieux sauter
6 - L’imposition progressive du dématérialisé sur le marché PC
7 - La création de formats physiques par les joueurs PC
8 - La dérive des pratiques de l’industrie du jeu vidéo
9 - Vous ne possèderez rien et vous serez heureux
10 - Conclusion et solutions alternatives

Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de regarder ou écouter la vidéo, j'espère que vous apprécierez son contenu et j'ai hâte de connaître votre avis sur les différents points abordés.

En attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite de passer un bon dimanche.
Planète Tripy Game Guides and News - https://www.youtube.com/watch?v=qXoL40d07xk
    tags : nintendo microsoft sony steam rockstar déma gta 6 industrie jeu vidéo
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    balf, yurius, linkart
    posted the 07/26/2026 at 08:45 AM by tripy73
    comments (4)
    yurius posted the 07/26/2026 at 09:25 AM
    Tout est dit , pareil le JV me donne de moin en moins envie.
    Je trouve toujours ce que je recherche chez Nintendo mais pour combien de temps encore ?
    tripy73 posted the 07/26/2026 at 09:44 AM
    yurius : c'est clair que lorsqu'on voit l'état actuel de l'industrie moderne du JV et qu’on est des vieux joueurs ayant connus sont évolution, il devient de plus en plus compliqué d'avoir envie de jouer ou de leur donner notre argent...

    Et perso ça ne ce limite pas à un constructeur ou un éditeur, mais à quasiment tous les gros acteurs de l'industrie, car ils ne voient le JV que comme un moyen de faire du fric et remplir les poches des actionnaires/investisseurs en leur lèchant le cul comme on l’a vu avec Guillemauve.

    Au final les équipes de développement et les joueurs ne sont que des variables d'ajustement à leurs yeux, on l’a bien vu ces dernières années ou s’ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils se sont fixés ou n'acceptent pas leurs conditions, ils les jettent comme un mouchoir usagé..
    suzukube posted the 07/26/2026 at 11:38 AM
    Moi je joue sur PC avec ma ROG ALLY X du coup j'avoue que ça ne m'émeut pas plus que cela. Mais je comprends le désarroi de ceux qui consomment le jeu vidéo de façon traditionnelle.
    tripy73 posted the 07/26/2026 at 11:45 AM
    suzukube : la question de la fin du physique n'est qu'un élément de la vidéo, les conséquences sur la propriété et le prêt/revente de jeu, car il s'agit surtout d'une étape intermédiaire avant d'imposer les abonnements et cloud gaming à tout le monde. Ca va donc bien plus loin qu'une simple question de consommer le JV de façon "traditionnelle"
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