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[Ps5/Ps6?] Une manette sans bouton physique
Un nouveau brevet pour une manette PlayStation présente une manette sans bouton. physique.
La manette comporterait des boutons numériques pour permettre aux utilisateurs de choisir quels boutons se trouvent à quel endroit.
Sony prévoyait donc peut-être depuis un certain temps cet avenir entièrement numérique avec PlayStation, allant même jusqu’à tuer les boutons physiques.
Source :
https://www.neogaf.com/threads/sony-patents-controller-with-all-digital-buttons-no-physical-buttons.1699541/
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posted the 07/26/2026 at 04:39 AM by
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15
)
keiku
posted
the 07/26/2026 at 05:19 AM
on appelle ca un smarphone une manette sans bouton physique
aerithlazyqueen
posted
the 07/26/2026 at 05:39 AM
... de mieux en mieux
defintivement un Non total pour la PS6 avoir une console PHYSIQUE Pour que le reste soit non Physique la mega blague
shido
posted
the 07/26/2026 at 05:59 AM
Pas de disque , pas de bouton sur la manette, et dans pas longtemps sony va nous dire que vous devez imaginer la console dans votre esprit en faisant semblant de jouer sur un ecran noir, merci sony
jackfrost
posted
the 07/26/2026 at 06:07 AM
Je n'imagine pas les sensations manette en main.
Day one cette ps6, elle m'intéresse de plus en plus, je prendrai la version non physique pour le coup afin de moins polluer et satisfaire ce géant
.
taiko
posted
the 07/26/2026 at 06:22 AM
Le truc qui revient à chaque génération en rumeur alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas et que ça ne se fera pas.
nyseko
posted
the 07/26/2026 at 06:38 AM
Aucun risque, Sony a juste déposé le brevet pour récupérer l'innovation.
kujiraldine
posted
the 07/26/2026 at 06:47 AM
La manette en démat.... 90€ en cash :°
nicolasgourry
posted
the 07/26/2026 at 07:07 AM
Je ne serais pas si étonné que Sony aille dans ce sens.
jenicris
posted
the 07/26/2026 at 07:08 AM
C'est un brevet les gars
Autrement dit ça veut absolument pas dire que ça sera mis en place
jasonduval
posted
the 07/26/2026 at 07:14 AM
Plus d'inspiration les mecs. Cette ps6 s'annonce catalysmique.
Va falloir être solide pour nous la vendre votre daube.
Pas de physique,plus de jeux exclusifs qui faut rêver,tarifs Apple,communication désastreuse,foutage de gueule du client.
Au sortir dune gen ps5 complètement osef de leurs part on va rire
magneto860
posted
the 07/26/2026 at 07:41 AM
Pour rappel la PS6 est également censée contenir une IA qui jouera à votre place quand vous êtes bloqués.
Y aura ptet possibilité de la laisser jouer tout le temps qui sait ? (Une autre manière de dématérialiser le jeu vidéo ?)
supasaiyajin
posted
the 07/26/2026 at 07:54 AM
Je crois que j'ai jamais été aussi peu emballé par une console next gen.
kikoo31
posted
the 07/26/2026 at 07:54 AM
magneto860
c'est pas fiable déjà que l IA a du mal et a besoin d'énormes heures juste pour terminer Mario bros 1 un jeu 2D sur nes alors un jeu en full 3D je te dis pas ...
jackfrost
posted
the 07/26/2026 at 08:00 AM
magneto860
C'est magnifique comme concept, ils veulent prendre une part des gamers youtube sûrement. De quoi allaiter le joueur jusqu'à son cercueil, on est vraiment des assistés.
Le terme "on apprend de ses erreurs" ne signifiera plus rien.
kikoo31
On laissera la console allumée des semaines, on peut se le permettre comme la demat est bio ?
jenicris
posted
the 07/26/2026 at 08:02 AM
link49
tu devrais mentionner dans le titre, à titre indicatif, qu'il s'agit d'un brevet
magneto860
jackfrost
brevet également, comme la tonne de brevet qui sortent chaque années
Un brevet c'est juste une idée référencer pour une entreprise, pas le fait qu'elle sera obligatoirement mise en place
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Day one cette ps6, elle m'intéresse de plus en plus, je prendrai la version non physique pour le coup afin de moins polluer et satisfaire ce géant .
Autrement dit ça veut absolument pas dire que ça sera mis en place
Va falloir être solide pour nous la vendre votre daube.
Pas de physique,plus de jeux exclusifs qui faut rêver,tarifs Apple,communication désastreuse,foutage de gueule du client.
Au sortir dune gen ps5 complètement osef de leurs part on va rire
Y aura ptet possibilité de la laisser jouer tout le temps qui sait ? (Une autre manière de dématérialiser le jeu vidéo ?)
Le terme "on apprend de ses erreurs" ne signifiera plus rien.
kikoo31 On laissera la console allumée des semaines, on peut se le permettre comme la demat est bio ?
magneto860 jackfrost brevet également, comme la tonne de brevet qui sortent chaque années
Un brevet c'est juste une idée référencer pour une entreprise, pas le fait qu'elle sera obligatoirement mise en place