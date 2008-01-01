Comme annoncé hier, le trailer du film de Mattel à propos de ses jouets allait être rpésenté pendant le Comic Con de San Diego.Comme prévu cela a l'air d'être bien bourrin, au bout de quelques secondes on aperçoit la gueule de John Cena donc cela annonce clairement que cela ne volera pas bien haut.Est-ce cela a l(air bien? Franchement je ne suis pas la cible et j'ai esquivé tous les Fast'n Furious...donc là étant donné le succès de Fast'n Furious on peut penser qu'ils vont pas s'embêter et viser le même public ...Les caisses au cinéma c'est une histoire d'amour car c'est hyper rentable F1, Fast'n Furious, etc et on a mêmeTom Cruise qui jouera dans le retour de Days of Thunder...Chose amusante le film sera interdit à un public de -13 ans... pourtant on parle de la classe d'âge où se trouve les premiers clients des petites voituresconclusion, ils visent les parents nostalgiques.