2016–2017 : la fin de Nathan Drake... mais pas forcément celle d'Uncharted

2019 : Sony propose à Bend Studio de co-développer avec Naughty Dog un projet Uncharted.

2021 : Bend Studio Studio abandonne le projet Uncharted

En 2021, Shaun Escayg revient chez Naughty Dog.

2022 : un nouveau projet secret démarre

2025 : Neil Druckmann confirme un second projet

Début 2026 : un indice étonnant

Près de dix ans aprèset neuf ans après, la licence phare de PlayStation reste l'une des plus populaires du catalogue de Sony. Pourtant, depuis 2017, aucun nouvel épisode n'a été annoncé.Alors, la série est-elle réellement terminée ?En recoupant les déclarations officielles de Sony et Naughty Dog, les enquêtes de journalistes reconnus et les informations de plusieurs insiders, une chronologie cohérente se dessine. Voici tout ce que nous savons aujourd'hui.En 2016, Uncharted 4: A Thief's End conclut officiellement l'histoire dedémontre que la licence peut parfaitement fonctionner sans son héros emblématique grâce à Chloe Frazer et Nadine Ross.À cette époque,laisse entendre que l'histoire de Nathan est terminée,Au contraire, plusieurs responsables de PlayStation répéteront au fil des années qu'Après la sortie de, Bend Studio espère naturellement enchaîner sur une suite.Mais selon une enquête publiée en 2021 par Jl'équipe dirigeante de Bend studio refuse de poursuivre avec Days Gone 2 et demande donc à Sony plus de temps pour réfléchir à une nouvelle direction.Le studio est alors réorganisé.Deux équipes sont créées au sein de Bend :♦Une première rejoint Naughty Dog pour travailler sur♦Une seconde commence à travailler sur un nouveau projetC'est la première officielle preuve que Sony souhaite poursuivre la licence.Le projet n'en est alors qu'à ses débuts.expliquera par la suite que ce nouvel Uncharted était essentiellement en phase de concept ou de préproduction.Les dirigeants de Bend craignent progressivement que leur studio ne devienne un simple studio de soutien pour Naughty Dog.Ils demandent donc à Sony de quitter le projet Uncharted afin de pouvoir développer une nouvelle licence.Sony accepte.Le projet est alors mis au placard.Le retour dechange toutCe nom n'est pas anodin.Avant de rejoindre, il était directeur créatif deet auteur de plusieurs séquences emblématiques d'Uncharted 4.Pour beaucoup d'observateurs,pour la franchise.Selon plusieurs insiders, notamment(qui tire ses leaks via les casting des acteurs), Shaun Escayg prend alors la direction d'un projet AAA totalement inédit (Le développement commencerait aux alentours de 2022.C'est probablement l'information officielle la plus importante.révèle quedéveloppe bienAAA en parallèle dIl précise même qu'sur ce second projet.Autrement dit :Cette déclaration valide indirectement ce que les insiders affirmaient depuis plusieurs mois.publie sur Instagram une photo prise dans un ancien fort colonial situé dans les Caraïbes.La publication est accompagnée d'un simple mot :Les fans remarquent immédiatement que ce type de lieu correspond parfaitement à l'ADN historique d'Uncharted.Bien entendu, cela ne constitue absolument pas une confirmation.Mais cette publication relance fortement les spéculations.Pour le moment nous devons nous contenter de miettes d'indices et leaks d'insiders, mais en revanche, lorsqu'on assemble toutes les pièces du puzzle, la théorie devient particulièrement solide.On retrouve :un projet Uncharted abandonné chez Bend Studio ;le retour du réalisateur de The Lost Legacy ;un second projet confirmé officiellement chez Naughty Dog ;plusieurs années de développement ;une licence que Sony continue d'exploiter via le cinéma, les remasters et le merchandising.Pour beaucoup d'observateurs, il serait surprenant que tous ces éléments ne soient que des coïncidences.