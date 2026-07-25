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[Dossier] Enquête sur le grand retour d'Uncharted (rumeur, leak, teasing...)




Près de dix ans après Uncharted 4: A Thief's End et neuf ans après Uncharted: The Lost Legacy, la licence phare de PlayStation reste l'une des plus populaires du catalogue de Sony. Pourtant, depuis 2017, aucun nouvel épisode n'a été annoncé.

Alors, la série est-elle réellement terminée ?

En recoupant les déclarations officielles de Sony et Naughty Dog, les enquêtes de journalistes reconnus et les informations de plusieurs insiders, une chronologie cohérente se dessine. Voici tout ce que nous savons aujourd'hui.

2016–2017 : la fin de Nathan Drake... mais pas forcément celle d'Uncharted




En 2016, Uncharted 4: A Thief's End conclut officiellement l'histoire de Nathan Drake.

Un an plus tard, Uncharted: The Lost Legacy démontre que la licence peut parfaitement fonctionner sans son héros emblématique grâce à Chloe Frazer et Nadine Ross.

À cette époque, Naughty Dog laisse entendre que l'histoire de Nathan est terminée, mais jamais le studio ne déclare que la franchise est abandonnée.

Au contraire, plusieurs responsables de PlayStation répéteront au fil des années qu'Uncharted demeure l'une des licences majeures de la marque.



2019 : Sony propose à Bend Studio de co-développer avec Naughty Dog un projet Uncharted.



Après la sortie de Days Gone, Bend Studio espère naturellement enchaîner sur une suite.

Mais selon une enquête publiée en 2021 par Jason Schreier (Bloomberg), l'équipe dirigeante de Bend studio refuse de poursuivre avec Days Gone 2 et demande donc à Sony plus de temps pour réfléchir à une nouvelle direction.

Le studio est alors réorganisé.

Deux équipes sont créées au sein de Bend :

♦Une première rejoint Naughty Dog pour travailler sur The Last of Us Online ;

♦Une seconde commence à travailler sur un nouveau projet Uncharted, supervisé par Naughty Dog.

C'est la première officielle preuve que Sony souhaite poursuivre la licence.



2021 : Bend Studio Studio abandonne le projet Uncharted


Le projet n'en est alors qu'à ses débuts.

Jason Schreier expliquera par la suite que ce nouvel Uncharted était essentiellement en phase de concept ou de préproduction.

Les dirigeants de Bend craignent progressivement que leur studio ne devienne un simple studio de soutien pour Naughty Dog.

Ils demandent donc à Sony de quitter le projet Uncharted afin de pouvoir développer une nouvelle licence.

Sony accepte.

Le projet est alors mis au placard.

En 2021, Shaun Escayg revient chez Naughty Dog.



Le retour de Shaun Escayg change tout

Ce nom n'est pas anodin.

Avant de rejoindre Crystal Dynamics, il était directeur créatif de Uncharted: The Lost Legacy et auteur de plusieurs séquences emblématiques d'Uncharted 4.

Pour beaucoup d'observateurs, son retour marque le début d'une nouvelle phase pour la franchise.

2022 : un nouveau projet secret démarre


Selon plusieurs insiders, notamment DanieRPK (qui tire ses leaks via les casting des acteurs), Shaun Escayg prend alors la direction d'un projet AAA totalement inédit (En parallele d'Intergalactic:The Heretic Prohet).

Le développement commencerait aux alentours de 2022.


2025 : Neil Druckmann confirme un second projet




C'est probablement l'information officielle la plus importante.

Neil Druckmann révèle que Naughty Dog développe bien un second jeu AAA en parallèle d'Intergalactic: The Heretic Prophet.

Il précise même qu'il agit seulement comme producteur sur ce second projet.

Autrement dit :

il existe bien une autre équipe, qui possède son propre réalisateur.

Cette déclaration valide indirectement ce que les insiders affirmaient depuis plusieurs mois.

Début 2026 : un indice étonnant


En 2026, Shaun Escayg publie sur Instagram une photo prise dans un ancien fort colonial situé dans les Caraïbes.

La publication est accompagnée d'un simple mot :

Research. ("Recherche")

Les fans remarquent immédiatement que ce type de lieu correspond parfaitement à l'ADN historique d'Uncharted.

Bien entendu, cela ne constitue absolument pas une confirmation.

Mais cette publication relance fortement les spéculations.



Pour le moment nous devons nous contenter de miettes d'indices et leaks d'insiders, mais en revanche, lorsqu'on assemble toutes les pièces du puzzle, la théorie devient particulièrement solide.

On retrouve :

un projet Uncharted abandonné chez Bend Studio ;
le retour du réalisateur de The Lost Legacy ;
un second projet confirmé officiellement chez Naughty Dog ;
plusieurs années de développement ;
une licence que Sony continue d'exploiter via le cinéma, les remasters et le merchandising.

Pour beaucoup d'observateurs, il serait surprenant que tous ces éléments ne soient que des coïncidences.
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    janolife, kisukesan
    posted the 07/25/2026 at 05:57 PM by neptonic
    comments (15)
    neptonic posted the 07/25/2026 at 05:59 PM
    Source:

    https://www.playstationlifestyle.net/2021/04/09/bend-new-uncharted-game/

    https://www.resetera.com/threads/a-creative-director-at-naughty-dog-shared-a-photo-with-the-caption-research-and-it-matches-the-vibes-of-a-certain-franchise.1481686/

    https://www.resetera.com/threads/danielrpk-naughty-dog-is-working-on-an-unannounced-game-led-by-uncharted-director-in-development-for-3-years.1147431/

    https://www.resetera.com/threads/shaun-escayg-is-back-with-naughty-dog-was-at-crystal-dynamics-before.412497/
    mrpopulus posted the 07/25/2026 at 06:00 PM
    Très bon article moi j'y crois au retour de Uncharted !
    neptonic posted the 07/25/2026 at 06:08 PM
    mrpopulus ya trop de fumée
    negan posted the 07/25/2026 at 06:12 PM
    Et si on incarne ENCORE une femme ( la fille de Drake par exemple ) on va encore accuser les gens d'etre myso ou on aura le droit de parler de forcing
    marcus62 posted the 07/25/2026 at 06:14 PM
    Top ce dossier récapitulatif

    C’est une quasi certitude que la licence va revenir. C’est l’une des licences majeures de PlayStation.

    C’est une licence que j’apprécie beaucoup ! Donc un nouvel opus, je dis un grand oui
    gamerdome posted the 07/25/2026 at 06:15 PM
    Donc pour Ben Studio depuis Days Gone en 2019 : annulation de Day Gone 2, annulation de TLOU Faction, retrait du projet Uncharted, et annulation du Gaas...

    2026, ça va 7 ans de perdu.
    goldmen33 posted the 07/25/2026 at 06:18 PM
    Si c'est pour jouer sa fille non merci...
    neptonic posted the 07/25/2026 at 06:22 PM
    marcus62 on croise les doigts

    gamerdome oui pour le coup la faute à pas de chance...mais bon ils sont repartie sur un nouveau projet depuis. Si tout ce passe bien une annonce en 2028/2029
    jenicris posted the 07/25/2026 at 06:24 PM
    neptonic oui c'est le plus probable. Les deux directeurs de ce jeu sont des anciens de Uncharted
    jenicris posted the 07/25/2026 at 06:26 PM
    neptonic si ça t'intéresse le directeur du jeu c'est Mark Davies. Escayg est directeur créatif
    neptonic posted the 07/25/2026 at 06:30 PM
    jenicris Nice

    Bon surement une annonce après la sortie d'Intergalactic
    beppop posted the 07/25/2026 at 06:35 PM
    Bordel la video de Lost legacy arrache toujours autant la gueule wow

    ça manque grave la série...
    romgamer6859 posted the 07/25/2026 at 06:37 PM
    En dev depuis 2022 donc y a moyen qu'on le voit l'année pro pour une sortie en 2028 si on reste positif
    neptonic posted the 07/25/2026 at 06:52 PM
    romgamer6859 si intergalactic sort bien en 2027 je miserai plus pour une sortie en 2029
    cyr posted the 07/25/2026 at 07:03 PM
    Putain sa me fais rappeler que j'ai la trilogie a faire sur ps4. A peine démarré le premier.
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