Près de dix ans après Uncharted 4: A Thief's End et neuf ans après Uncharted: The Lost Legacy, la licence phare de PlayStation reste l'une des plus populaires du catalogue de Sony. Pourtant, depuis 2017, aucun nouvel épisode n'a été annoncé.
Alors, la série est-elle réellement terminée ?
En recoupant les déclarations officielles de Sony et Naughty Dog, les enquêtes de journalistes reconnus et les informations de plusieurs insiders, une chronologie cohérente se dessine. Voici tout ce que nous savons aujourd'hui.
2016–2017 : la fin de Nathan Drake... mais pas forcément celle d'Uncharted
En 2016, Uncharted 4: A Thief's End conclut officiellement l'histoire de Nathan Drake.
Un an plus tard, Uncharted: The Lost Legacy démontre que la licence peut parfaitement fonctionner sans son héros emblématique grâce à Chloe Frazer et Nadine Ross.
À cette époque, Naughty Dog laisse entendre que l'histoire de Nathan est terminée, mais jamais le studio ne déclare que la franchise est abandonnée.
Au contraire, plusieurs responsables de PlayStation répéteront au fil des années qu'Uncharted demeure l'une des licences majeures de la marque.
2019 : Sony propose à Bend Studio de co-développer avec Naughty Dog un projet Uncharted.
Après la sortie de Days Gone, Bend Studio espère naturellement enchaîner sur une suite.
Mais selon une enquête publiée en 2021 par Jason Schreier (Bloomberg), l'équipe dirigeante de Bend studio refuse de poursuivre avec Days Gone 2 et demande donc à Sony plus de temps pour réfléchir à une nouvelle direction.
Le studio est alors réorganisé.
Deux équipes sont créées au sein de Bend :
♦Une première rejoint Naughty Dog pour travailler sur The Last of Us Online ;
♦Une seconde commence à travailler sur un nouveau projet Uncharted, supervisé par Naughty Dog.
C'est la première officielle preuve que Sony souhaite poursuivre la licence.
2021 : Bend Studio Studio abandonne le projet Uncharted
Le projet n'en est alors qu'à ses débuts.
Jason Schreier expliquera par la suite que ce nouvel Uncharted était essentiellement en phase de concept ou de préproduction.
Les dirigeants de Bend craignent progressivement que leur studio ne devienne un simple studio de soutien pour Naughty Dog.
Ils demandent donc à Sony de quitter le projet Uncharted afin de pouvoir développer une nouvelle licence.
Sony accepte.
Le projet est alors mis au placard.
En 2021, Shaun Escayg revient chez Naughty Dog.
Le retour de Shaun Escayg change tout
Ce nom n'est pas anodin.
Avant de rejoindre Crystal Dynamics, il était directeur créatif de Uncharted: The Lost Legacy et auteur de plusieurs séquences emblématiques d'Uncharted 4.
Pour beaucoup d'observateurs, son retour marque le début d'une nouvelle phase pour la franchise.
2022 : un nouveau projet secret démarre
Selon plusieurs insiders, notamment DanieRPK (qui tire ses leaks via les casting des acteurs), Shaun Escayg prend alors la direction d'un projet AAA totalement inédit (En parallele d'Intergalactic:The Heretic Prohet).
Le développement commencerait aux alentours de 2022.
2025 : Neil Druckmann confirme un second projet
C'est probablement l'information officielle la plus importante.
Neil Druckmann révèle que Naughty Dog développe bien un second jeu AAA en parallèle d'Intergalactic: The Heretic Prophet.
Il précise même qu'il agit seulement comme producteur sur ce second projet.
Autrement dit :
il existe bien une autre équipe, qui possède son propre réalisateur.
Cette déclaration valide indirectement ce que les insiders affirmaient depuis plusieurs mois.
Début 2026 : un indice étonnant
En 2026, Shaun Escayg publie sur Instagram une photo prise dans un ancien fort colonial situé dans les Caraïbes.
La publication est accompagnée d'un simple mot :
Research. ("Recherche")
Les fans remarquent immédiatement que ce type de lieu correspond parfaitement à l'ADN historique d'Uncharted.
Bien entendu, cela ne constitue absolument pas une confirmation.
Mais cette publication relance fortement les spéculations.
Pour le moment nous devons nous contenter de miettes d'indices et leaks d'insiders, mais en revanche, lorsqu'on assemble toutes les pièces du puzzle, la théorie devient particulièrement solide.
On retrouve :
un projet Uncharted abandonné chez Bend Studio ;
le retour du réalisateur de The Lost Legacy ;
un second projet confirmé officiellement chez Naughty Dog ;
plusieurs années de développement ;
une licence que Sony continue d'exploiter via le cinéma, les remasters et le merchandising.
Pour beaucoup d'observateurs, il serait surprenant que tous ces éléments ne soient que des coïncidences.
https://www.playstationlifestyle.net/2021/04/09/bend-new-uncharted-game/
https://www.resetera.com/threads/a-creative-director-at-naughty-dog-shared-a-photo-with-the-caption-research-and-it-matches-the-vibes-of-a-certain-franchise.1481686/
https://www.resetera.com/threads/danielrpk-naughty-dog-is-working-on-an-unannounced-game-led-by-uncharted-director-in-development-for-3-years.1147431/
https://www.resetera.com/threads/shaun-escayg-is-back-with-naughty-dog-was-at-crystal-dynamics-before.412497/
C’est une quasi certitude que la licence va revenir. C’est l’une des licences majeures de PlayStation.
C’est une licence que j’apprécie beaucoup ! Donc un nouvel opus, je dis un grand oui
2026, ça va 7 ans de perdu.
gamerdome oui pour le coup la faute à pas de chance...mais bon ils sont repartie sur un nouveau projet depuis. Si tout ce passe bien une annonce en 2028/2029
Bon surement une annonce après la sortie d'Intergalactic
ça manque grave la série...