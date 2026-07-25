Hasbro revoit ses ambitions dans le jeu vidéo. Après avoir tenté de devenir un éditeur majeur du secteur au lendemain du succès colossal de Baldur's Gate 3, le groupe propriétaire de Wizards of the Coast semble désormais adopter une stratégie beaucoup plus prudente, marquée par des annulations de projets et une réduction des investissements.Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, Hasbro a annoncé une dépréciation de 56 millions de dollars sur son portefeuille de jeux vidéo. Cette charge concerne notamment plusieurs projets prévus pour les années à venir, certains ayant été abandonnés après une réévaluation complète des objectifs du groupe.Depuis 2022, Hasbro cherchait à renforcer sa présence dans le jeu vidéo avec l'ambition de devenir un acteur important de l'édition. Mais cette stratégie a entraîné plusieurs difficultés : des productions annulées, des studios fermés et de nombreux licenciements dans les équipes concernées.Chris Cocks, PDG de Hasbro, assure toutefois que l'entreprise ne compte pas abandonner complètement le jeu vidéo. Le groupe souhaite simplement concentrer ses efforts sur des projets jugés plus solides et capables de devenir de véritables franchises sur le long terme.Parmi les titres toujours maintenus figurent notamment Exodus, un RPG de science-fiction développé par Archetype Entertainment qui rappelle dans son approche des jeux comme Mass Effect, ainsi que Warlock: Dungeons & Dragons, annoncé récemment. Les deux productions sont toujours prévues pour 2027 et seraient désormais entrées dans leur phase finale de développement.« Exodus étend notre expertise du jeu de rôle vers la science-fiction. Warlock développe l'une des classes les plus populaires de D&D », a expliqué Chris Cocks aux investisseurs, en précisant que ces projets correspondent aux nouveaux critères du groupe : potentiel commercial important, cohérence avec les licences détenues et possibilité de construire un univers durable.Hasbro cite également certains succès récents comme Magic: The Gathering Arena, Monopoly Go et Baldur's Gate 3 comme exemples de modèles à suivre. L'objectif est désormais de privilégier les grandes marques maison comme Magic et Dungeons & Dragons, ainsi que des collaborations avec des partenaires externes plutôt que de multiplier les productions internes.Cette nouvelle orientation implique l'abandon des projets considérés comme moins prometteurs. Plusieurs jeux annoncés ou non dévoilés ont déjà disparu du calendrier, dont un titre Dungeons & Dragons développé par Giant Skull, le studio fondé par Stig Asmussen, ancien réalisateur de God of War 3 et Star Wars Jedi: Fallen Order. L'équipe continue néanmoins de présenter de nouvelles idées à Wizards of the Coast.Le cas d'un éventuel Baldur's Gate 4 reste également très incertain. Malgré l'immense succès du troisième épisode, Hasbro n'a toujours pas trouvé de partenaire pour reprendre la suite de la licence. Hasbro affirme discuter avec plusieurs studios depuis plus de deux ans, sans qu'un projet concret n'ait encore vu le jour.