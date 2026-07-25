Final Fantasy ⅩⅣ Online sortira sur Nintendo Switch 2 le 4 aout 2026. Que vous jouiez sur la version payante ou gratuite, il n’y aura pas besoin de payer d’abonnement le premier mois pour tester les serveurs.– Version Free Trial gratuite ;– Starter Edition à 14,99 € ;– Extension Dawntrail seule à 44,99 € ;– Complete Edition à 38,49 € au lieu de 54,99 € pour le lancement ;– Complete Collector’s Edition à 76,99 € au lieu de 109,99 € pour le lancement.Pour finir, cette version pèse 117Go