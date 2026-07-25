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[Switch 2] Final Fantasy XIV : date de sortie : 4 aout 2026 / poids : 117Go


Final Fantasy ⅩⅣ Online sortira sur Nintendo Switch 2 le 4 aout 2026. Que vous jouiez sur la version payante ou gratuite, il n’y aura pas besoin de payer d’abonnement le premier mois pour tester les serveurs.

– Version Free Trial gratuite ;
– Starter Edition à 14,99 € ;
– Extension Dawntrail seule à 44,99 € ;
– Complete Edition à 38,49 € au lieu de 54,99 € pour le lancement ;
– Complete Collector’s Edition à 76,99 € au lieu de 109,99 € pour le lancement.

Pour finir, cette version pèse 117Go
https://x.com/NintendHOME/status/2081017864698343774?s=20
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    ootaniisensei
    posted the 07/25/2026 at 04:24 PM by aeris201
    comments (4)
    jf17 posted the 07/25/2026 at 04:43 PM
    Pour un jeu si vieux, ça vaut le coup de le commencer maintenant ?
    ootaniisensei posted the 07/25/2026 at 04:54 PM
    jf17 Oui largement, en plus y'a eu beaucoup d'ajustement depuis, que ça soit en terme de gameplay ou pour rendre les anciennes compagnes plus digestes pour les nouveaux venu.
    J'y avais pas rejouer depuis la PS3 j'ai refais un compte et repris le jeu de zéro en 2024 et c'était toujours aussi fun. D'ailleurs y'a la possibilité de faire beaucoup plus de choses solo qu'avant dont les donjons nécessaire à l'histoire, fini les files d'attentes pendant des heures sur des donjons que quasi plus personnes ne joue
    grospich posted the 07/25/2026 at 04:55 PM
    Je dirais que oui, de toute façon t'as pas besoin de dépenser un rond le temps que tu arrives à Endwalker, t'as le temps.

    Perso j'ai trouvé que ça devient bien à partir de la première extension Heavensward, avant c'est pas ouf l'histoire et les donjons assez basique, mais après c'est excellent, surtout Shadowbringers.
    mercure7 posted the 07/25/2026 at 05:06 PM
    jf17 Attends toi cependant à faire la majeure partie du contenu "d'avant" en solo avec des npcs (donjons etc), le temps d'arriver au niveau / au contenu actuel

    Pour avoir rejoué y a qqs temps, c'est quand même bcp moins amusant de cette façon là, mais au moins, tu attends pas en "queue" pendant des heures, c'est déjà ça
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