Final Fantasy ⅩⅣ Online sortira sur Nintendo Switch 2 le 4 aout 2026. Que vous jouiez sur la version payante ou gratuite, il n’y aura pas besoin de payer d’abonnement le premier mois pour tester les serveurs.
– Version Free Trial gratuite ;
– Starter Edition à 14,99 € ;
– Extension Dawntrail seule à 44,99 € ;
– Complete Edition à 38,49 € au lieu de 54,99 € pour le lancement ;
– Complete Collector’s Edition à 76,99 € au lieu de 109,99 € pour le lancement.
Pour finir, cette version pèse 117Go
J'y avais pas rejouer depuis la PS3 j'ai refais un compte et repris le jeu de zéro en 2024 et c'était toujours aussi fun. D'ailleurs y'a la possibilité de faire beaucoup plus de choses solo qu'avant dont les donjons nécessaire à l'histoire, fini les files d'attentes pendant des heures sur des donjons que quasi plus personnes ne joue
Perso j'ai trouvé que ça devient bien à partir de la première extension Heavensward, avant c'est pas ouf l'histoire et les donjons assez basique, mais après c'est excellent, surtout Shadowbringers.
Pour avoir rejoué y a qqs temps, c'est quand même bcp moins amusant de cette façon là, mais au moins, tu attends pas en "queue" pendant des heures, c'est déjà ça