Metacritic peut s'avérer un outil précieux pour choisir quel jeu acheter lorsque l'on hésite. Ce site d'agrégation de critiques propose une liste très pratique des jeux les mieux notés de tous les temps ; le sublime Super Mario Galaxy 2 sur Wii a vu sa note passer de 97 à 98, se hissant ainsi à la troisième place du classement des jeux vidéo les mieux notés de l'histoire.
Voici le top 10 des jeux les meiux notés de tous les temps sur Metacritic :
Zelda: Ocarina of Time – 99
SoulCalibur – 98
Super Mario Galaxy 2 – 98
GTA IV – 98
Super Mario Galaxy – 97
Zelda: Breath of the Wild – 97
Perfect Dark – 97
Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 97
Red Dead Redemption 2 – 97
GTA V – 97
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/25/super-mario-galaxy-2s-metascore-raised-from-97-to-98-now-3rd-highest-rated-game/
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posted the 07/25/2026 at 12:07 PM by link49
Et Tony Hawk's Pro Skater 3 alors ?
Il est évident que la plupart des jeux de cette liste n'auraient pas une telle note s'ils sortaient aujourd'hui, je me souviens que Soul Calibur a sa sortie c'était une grosse claque pour tout le monde, mais s'il sortait en 2026... (pareil pour Ocarina of Time)