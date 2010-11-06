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Super Mario Galaxy 2
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name : Super Mario Galaxy 2
platform : Nintendo Wii
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
multiplayer : 1 à 2 (local)
european release date : 06/11/2010
us release date : 05/23/2010
japanese release date : 05/27/2010
official website : http://www.nintendo.co.jp/wii/sb4j/
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[Super Mario Galaxy] 3ième jeu le mieu noté de l'histoire sur Metacritic!


Metacritic peut s'avérer un outil précieux pour choisir quel jeu acheter lorsque l'on hésite. Ce site d'agrégation de critiques propose une liste très pratique des jeux les mieux notés de tous les temps ; le sublime Super Mario Galaxy 2 sur Wii a vu sa note passer de 97 à 98, se hissant ainsi à la troisième place du classement des jeux vidéo les mieux notés de l'histoire.

Voici le top 10 des jeux les meiux notés de tous les temps sur Metacritic :

Zelda: Ocarina of Time – 99
SoulCalibur – 98
Super Mario Galaxy 2 – 98
GTA IV – 98
Super Mario Galaxy – 97
Zelda: Breath of the Wild – 97
Perfect Dark – 97
Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 97
Red Dead Redemption 2 – 97
GTA V – 97

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/25/super-mario-galaxy-2s-metascore-raised-from-97-to-98-now-3rd-highest-rated-game/
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    aeris201
    posted the 07/25/2026 at 12:07 PM by link49
    comments (3)
    hypermario posted the 07/25/2026 at 12:25 PM
    Soulcalibur... c'est pas exageré ?
    parrain59 posted the 07/25/2026 at 12:32 PM
    hypermario Le premier ? Tellement pas, une claque à sa sortie à tous les niveaux, bien supérieur à tous les niveaux à la version arcade, rare pour le souligner
    micheljackson posted the 07/25/2026 at 12:33 PM
    hypermario
    Et Tony Hawk's Pro Skater 3 alors ?
    Il est évident que la plupart des jeux de cette liste n'auraient pas une telle note s'ils sortaient aujourd'hui, je me souviens que Soul Calibur a sa sortie c'était une grosse claque pour tout le monde, mais s'il sortait en 2026... (pareil pour Ocarina of Time)
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