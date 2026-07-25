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[Rumeur] Xenosaga dans les mains de Nintendo ?
Une récente annonce concernant Xenoblade Chronicles 2: Switch 2 Edition a suscité des interrogations sur les droits de la licence Xenosaga, une série emblématique de Bandai Namco. Dans le trailer de cette édition spéciale, un personnage issu de Xenosaga, MOMO, apparaît en tant que cameo Blade. Cependant, l’annonce ne comportait pas le traditionnel filigrane de licence BANDAI, une absence remarquée par plusieurs observateurs.

Cette particularité a alimenté les spéculations selon lesquelles Nintendo aurait pu acquérir les droits de la franchise Xenosaga. Des utilisateurs ont également noté que Bandai Namco avait retiré Xenosaga de sa page officielle des licences japonaises entre octobre et novembre 2025, une période correspondant à un possible transfert de propriété. Ces éléments, bien que non confirmés officiellement, suggèrent un changement dans la gestion des droits de la série.

https://www.nintendo-town.fr/2026/07/24/rumeur-nintendo-devenu-proprietaire-de-la-licence-xenosaga/
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    posted the 07/25/2026 at 10:50 AM by guiguif
    comments (14)
    keiku posted the 07/25/2026 at 10:53 AM
    s'il pouvait en faire quelque chose se serait bien...
    nicolasgourry posted the 07/25/2026 at 10:54 AM
    Un possible retour de la licence ?
    balf posted the 07/25/2026 at 11:01 AM
    ça serait une bonne nouvelle, scénaristiquement ils sont supérieurs aux Xenoblade, mais niveau exploration c'était le néant de mémoire le projet initial c'était d'en faire 6 épisodes mais ils se sont contenté de 3 vu l'échec des deux premiers épisodes.
    Pour les plus curieux, la trilogie est disponible en français et avec des texture HD sous emulateur (merci aux fans)
    xenofire posted the 07/25/2026 at 11:03 AM
    Les "indices" sont quand même très minces. Il se peut que ce soit juste un accord amiable entre les 2 sociétés comme cela se fait régulièrement.
    Un passage chez Nintendo serait la meilleure chance d'avoir un jour une remaster collection !
    nyseko posted the 07/25/2026 at 11:19 AM
    C'est possible, Bandai Namco n'a probablement pas grand chose à faire de cette licence et Nintendo leur confie pas mal de projets donc il y a pu y avoir une négociation à un moment ou un autre.

    J'imagine bien Tetsuya Takahashi vouloir rapatrier cette licence chez Monolith Soft.
    jenicris posted the 07/25/2026 at 11:22 AM
    A voir, je retiens que le 3 de cette licence comme super jeu
    zekk posted the 07/25/2026 at 11:22 AM
    masharu posted the 07/25/2026 at 11:54 AM
    Je n'y crois pas, ça n'est pas très Nintendo (ils n'ont jamais racheté Bayonetta à SEGA). Comme je l'ai dis sur Discord, au mieux Logicalbeat ferait un portage HD (ils ont bossé sur Baten Kaitos NS1/Steam et les version NS2 des 3 Xenoblade), mais ça dépendra de Bandai Namco. Le manque de copyright peut simplement s'expliquer par la présentation, il y a des crédits que quand c'est simplement un artwork.

    Et puis Xenosaga est très "Jesus Christ heavy" de ce qui me semble, je ne veux pas d'une version modernisée "pour l'audience d'aujourd'hui". Ce sont les originaux ou rien.
    5120x2880 posted the 07/25/2026 at 11:57 AM
    balf Il y a aussi Pied Piper sur Steam, mais je recommanderais plutôt le remake non-officiel (qui est en français en plus).
    zekk posted the 07/25/2026 at 11:57 AM
    masharu Je trouve que tu compares des choses incomparable, Bayonetta ça reste une IP d’un studio tiers, c’est très différent de la situation des Xenosaga
    masharu posted the 07/25/2026 at 12:01 PM
    zekk Le fond est le même : Bayonetta 2, 3 et Origins sont des softwares appartenant à Nintendo. Xenosaga n'est pas une IP Nintendo ni Monolith Soft. A ce jour Bandai Namco la possède toujours et on n'a jamais vu Nintendo racheter une IP alors faut jamais dire jamais mais c'est aussi Nintendo ..

    De même que Baten Kaitos II, et dernier est sur Steam avec les crédits à Nintendo.

    Donc au mieux Nintendo édite un portage de Xenosaga ou de la trilogie, mais ça sera "au mieux".
    masharu posted the 07/25/2026 at 12:02 PM
    Rt en effet ya le jeu mobile Pied Piper sur Steam et NS1 sorti il y a quelques mois, c'est toujours crédité à Bandai Namco.
    hyoga57 posted the 07/25/2026 at 12:18 PM
    zekk Xenosaga est également une licence appartenant à un éditeur tiers.

    J’ai vérifié et Bandai Namco en est toujours le propriétaire.
    zmaragdus posted the 07/25/2026 at 12:26 PM
    ça a été débunk sur reddit de toute façon pour les mêmes raisons que soulève Hyoga57
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