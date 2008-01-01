Pixel Heart et Story Birds annonce White Creek, un nouveau survival-horror a venir sur Dreamcast, ainsi que sur tous les supports modernes.
"Explorez la ville maudite de White Creek dans la peau de l'exorciste Alicia Morelli, exhumez ses traumatismes enfouis et décidez si vous devez tuer les possédés ou sauver leurs âmes.
Tirer ou exorciser ? Ce choix vous appartient. Entre action et réflexion, vous pouvez prendre le risque d’exorciser les possédés et adopter une approche plus pacifiste de votre enquête… mais à quel prix ?
Plusieurs armes seront à la disposition d’Alicia, en plus de ses pouvoirs psychiques. Ces derniers lui permettent de détecter des anomalies spirituelles, qu’elles soient présentes chez les possédés ou dissimulées dans l’environnement.
Alicia peut également les capter et les enregistrer grâce à son téléphone portable, un outil crucial pour l’exploration, l’enquête et la résolution des énigmes.
Affrontez les séquences d’Exorcism Overdrive, des phases de jeu intenses où Alicia se retrouve face à face avec un possédé particulièrement corrompu. Discutez avec lui, confrontez-le aux preuves récoltées au cours de votre enquête, brisez ses illusions et apaisez définitivement son âme."
Un Kickstarter sera bientôt lancé : https://www.kickstarter.com/projects/pixelheart/white-creek-a-survival-horror-of-mercy-and-madness?tab=prelaunch-updates