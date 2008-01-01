Steve Rogers / Captain America:
Pierre Alam
Bouffon vert:
Martial Le Minoux
Tony Stark / Iron Man:
Julien Chatelet
Shuri / Black Panther:
Géraldine Asselin
Ororo Munroe / Tornade:
Armelle Gallaud
Illyana Rasputina / Magik!
Elisa Bourreau
James Howlett / Wolverine:
Serge Thiriet
Danger:
Emily Rault
Peter Parker / Spider-Man:
Benjamin Gasquet
Kamala Khan / Miss Marvel:
Emily Rault
Peter Quill / Star-Lord:
Slimane Yefsah
Peni Parker / SP//dr:
Adeline Chetail
Victor von Doom / Docteur Fatalis:
Jeremie Covillaut
Erik Lehnsherr / Magnéto:
Philippe Catoire
Robbie Reyes / Ghost Rider:
Rémi Gutton
Eric Brooks / Blade:
Frantz Konfiac
Surpris qu'il y est une VF et des jolies graphismes.
Beta ouverte dispo sur consoles/pc.
Pour Steam il faut un compte PSN au passage, et les performances en FPS ne sont pas top quand on regarde dans l'onglet discussions.