Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
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totenteufel
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totenteufel > blog
Derrière le doublage de Marvel Tôkon fighting souls
Steve Rogers / Captain America:
Pierre Alam

Bouffon vert:
Martial Le Minoux

Tony Stark / Iron Man:
Julien Chatelet

Shuri / Black Panther:
Géraldine Asselin

Ororo Munroe / Tornade:
Armelle Gallaud

Illyana Rasputina / Magik!
Elisa Bourreau

James Howlett / Wolverine:
Serge Thiriet

Danger:
Emily Rault

Peter Parker / Spider-Man:
Benjamin Gasquet

Kamala Khan / Miss Marvel:
Emily Rault

Peter Quill / Star-Lord:
Slimane Yefsah

Peni Parker / SP//dr:
Adeline Chetail

Victor von Doom / Docteur Fatalis:
Jeremie Covillaut

Erik Lehnsherr / Magnéto:
Philippe Catoire

Robbie Reyes / Ghost Rider:
Rémi Gutton

Eric Brooks / Blade:
Frantz Konfiac

Surpris qu'il y est une VF et des jolies graphismes.



Beta ouverte dispo sur consoles/pc.

Pour Steam il faut un compte PSN au passage, et les performances en FPS ne sont pas top quand on regarde dans l'onglet discussions.
https://dubdb.fandom.com/wiki/MARVEL_T%C5%8Dkon:_Fighting_Souls_(French)
    tags : vf marvel tokon
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    posted the 07/25/2026 at 01:51 AM by totenteufel
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