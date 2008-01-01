Steve Rogers / Captain America:Pierre AlamBouffon vert:Martial Le MinouxTony Stark / Iron Man:Julien ChateletShuri / Black Panther:Géraldine AsselinOroro Munroe / Tornade:Armelle GallaudIllyana Rasputina / Magik!Elisa BourreauJames Howlett / Wolverine:Serge ThirietDanger:Emily RaultPeter Parker / Spider-Man:Benjamin GasquetKamala Khan / Miss Marvel:Emily RaultPeter Quill / Star-Lord:Slimane YefsahPeni Parker / SP//dr:Adeline ChetailVictor von Doom / Docteur Fatalis:Jeremie CovillautErik Lehnsherr / Magnéto:Philippe CatoireRobbie Reyes / Ghost Rider:Rémi GuttonEric Brooks / Blade:Frantz KonfiacSurpris qu'il y est une VF et des jolies graphismes.Beta ouverte dispo sur consoles/pc.Pour Steam il faut un compte PSN au passage, et les performances en FPS ne sont pas top quand on regarde dans l'onglet discussions.