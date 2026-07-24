Take-Two Interactive a publié ses résultats pour l'exercice fiscal 2026 et le constat est sans appel : l'éditeur américain a largement dépassé les attentes qu'il s'était lui-même fixées. Grâce à une année particulièrement solide, le groupe affiche des net bookings (réservations nettes) de 6,72 milliards de dollars, soit environ 750 millions de dollars de plus que les prévisions initiales communiquées au début de l'exercice.Dans sa lettre adressée aux actionnaires, le PDG Strauss Zelnick s'est félicité de ces performances, soulignant que l'ensemble des divisions du groupe ont dépassé leurs objectifs. La série NBA 2K a enregistré un niveau record de revenus et de dépenses récurrentes des joueurs, tandis que Zynga signe sa meilleure année depuis son rachat en 2022. De son côté, la licence Grand Theft Auto continue de générer des revenus importants grâce à l'engagement constant de sa communauté.Take-Two Interactive s'attend désormais à une nouvelle année particulièrement lucrative. L'entreprise prévoit de générer plus d'un milliard de dollars de trésorerie opérationnelle au cours des douze prochains mois, une estimation qui sera évidemment portée par la sortie très attendue de GTA 6, prévue avant la fin de l'année.Strauss Zelnick estime d'ailleurs que l'exercice fiscal 2027 représentera un véritable tournant pour la société, avec l'arrivée de plusieurs expériences de divertissement majeures. Mais l'éditeur ne compte pas uniquement capitaliser sur le succès de Rockstar Games.Dans son rapport financier, Take-Two Interactive indique vouloir utiliser sa solide situation financière pour poursuivre des opérations de croissance externe. L'entreprise précise qu'elle recherchera des opportunités d'acquisitions créatrices de valeur, tout en continuant à investir dans les nouvelles technologies. Une déclaration qui laisse entendre que d'autres studios ou sociétés spécialisées pourraient rejoindre le groupe dans les prochains mois voire années.Enfin, le rapport met en lumière un équilibre intéressant au sein des activités de Take-Two Interactive. Sur l'exercice 2026, les revenus sont quasiment répartis à parts égales entre le marché mobile et les plateformes traditionnelles. Les jeux mobiles ont généré 3,33 milliards de dollars, contre 3,32 milliards de dollars pour les jeux sur consoles, PC et les autres activités, confirmant l'importance stratégique prise par Zynga depuis son intégration au sein du groupe.