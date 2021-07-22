Voilà.Après avoir refait 2 runs d'affilés sur le jeu d'origine, j'ai enchainé un 3ème tour (cette fois ci découverte) sur le remake.Première vidéo courte d'une petites série, consacré aux boss, pour comparer avec celles que j'ai déjà partagé sur le jeu sur 360.A noter que l'approche du combat change en raison de la nouvelle approche de la non gravité, calée sur Dead Space 2.Et vous ? Quelle version de ce comnat préférez vous? L'originale ou le remake?Bon visionnage !