Peter (doublé par Kazutomi Yamamoto)

Un garçon de 15 ans qui a grandi aux côtés de Cai comme s'ils étaient frères. Il possède une vue extraordinaire, au point de pouvoir voir les étoiles en plein jour. Ses talents d'archer sont exceptionnels, mais sa nature douce l'empêche d'exploiter pleinement son potentiel.



Aime : Les plats de sa mère, les fruits de Ginji, observer les nuages.



Alors que Peter est doux et réservé, Tialla est sérieuse et passionnée. Les deux sont proches, mais leurs personnalités semblent diamétralement opposées.



Au combat, il peut éliminer ses adversaires à distance grâce à son arc fidèle. Lorsqu'une technique de combat est utilisée, la compétence personnelle de Peter, « Tireur d'élite », se déclenche, lui permettant d'atteindre des ennemis situés plus loin qu'auparavant.

Esmerelda (doublée par Hana Hishikawa)

Fille d'un pêcheur, originaire d'un village de pêcheurs côtier. D'un naturel fougueux, elle possède une force surhumaine malgré sa petite taille. Elle s'est jointe à Dietrich après qu'il l'eut sauvée d'un sacrifice destiné à une bête marine.



Aime : les beaux hommes, la chasse au harpon, l'entretien du matériel de pêche.



Même s'ils se rencontrent pour la première fois, il semble qu'elle et Dietrich aient quelque chose en commun…



Au combat, Esmeralda utilise le harpon (la lance) laissé par son père, Shinza, pour anéantir ses ennemis. Sa force principale réside dans sa capacité à manier sans effort les armes les plus lourdes.

Tobias (doublé par Kentaro Tone)

Général de Saramis, réputé pour sa force et ses talents de défenseur. Il appelle Théodora « jeune fille ». Tout comme Bonaventure, il est au service du royaume depuis le règne du roi précédent et a accompli de nombreux exploits militaires.

Il a du mal à réfléchir et à retenir les noms.



Aime : L'alcool, les combats, le chant, les gens.



Que pense Lysander du comportement débridé de Tobias, son aîné qu'il respecte tant… ?



Au combat, il tire parti de sa force bien rodée et de sa défense solide pour venir à bout de ses adversaires de front.

Sirocco (doublé par Katsuyuki Miura)

Un barde mystérieux qui fait son apparition au cours du parcours de vengeance de Leda. Il se fait appeler le « Vent fantaisiste ». C'est un séducteur qui drague toutes les belles femmes qu'il croise, mais il est également doté d'une grande perspicacité et d'une solide culture.



Aime : La déesse Karla, toutes les femmes, la poésie.



Bien sûr, le « Vent fantaisiste » ne peut pas manquer l'occasion d'admirer la beauté de Leda…

Ultand (doublée par Konomi Inagaki)

Une jeune prêtresse en service au temple d'Aurora, situé dans les niveaux supérieurs de Dagsion. Gentille et attentionnée, elle veille sur Cai comme sur un petit frère et est toujours prête à lui donner un coup de main.



Aime : Prendre soin des autres, la famille, toutes sortes de tâches ménagères, les histoires d'amour.



Comme le festival attire des visiteurs de tout le continent, Ultand — qui travaille habituellement au temple — vient temporairement prêter main-forte à l'équipe chargée des inscriptions.



Au combat, elle peut à la fois combattre les ennemis et soigner ses alliés.



À mesure que son niveau augmente, elle peut également apprendre des sorts de magie blanche efficaces contre les ennemis dotés du « Bénédiction des Enfers ».

Mikaela (doublée par Hiromi Hirata)

Une ancienne mercenaire venue à Dagsion pour financer les études de sa fille unique. Elle était autrefois une redoutable guerrière surnommée « Mikaela la Sanguinaire », dont la renommée s'étendait jusqu'à Buccar.



Aime : prendre soin des autres, préparer un bon café.



Même s'ils se sont rencontrés par hasard, la collaboration Mikaela et le groupe de Dietrich semble prometteuse à bien des égards.







Il se nomme Nuzzo.





Et cette femme a l'emblème de Fraldarius, le même que Felix dans Three Houses.











Il se nomme Nuzzo.Et cette femme a l'emblème de Fraldarius, le même que Felix dans Three Houses.

Partie 1 (Cai / Dietrich / Theodora / Leda) -Partie 2 - (Tialla, Fabio, Bonaventure, Buccar)Nouveau récapitulatif des salves d'informations sur Fire Emblem: Fortune's Weave diffusé sur le compte officiel ex-Twitter de Fire Emblem, avec 6 nouveaux personnage (et un 7e en preview avec 2 autres personnages sans nom).Entre temps, Nintendo s'est souvenu de Nintendo Today et a commencé à diffuser les mêmes informations mais traduites sur son applications. On a ainsi appris que le nom occidental de Bonaparte est Bonaventure (certainement pour éviter de référencer Napoleon...). Tiara devient Tialla et Buccaneer devient simplement Buccar, le reste est identique.Voici d'autres images et vidéos de gameplay, des séquences basiques pour rappel (ça explique les portés des armes etc). Dans une des vidéos on voit un personnage pour la voie de Cai qui se nomme Nuzzo (à voir en occident).Oui Esmerelda la Brazilian Miku, voilà c'est pour le référencement ne me remerciez pas(oui je répète la blague...). Esmerelda qui a l'emblème de Blaiddyd, le même emblème que Dimitri dans Three Houses. Cet emblème est même inscrit sur son javelot. Esmerelda parle plutôt de marque pour les emblème, c'est forcément un système différent de Fodlan. Reste à savoir si elle est la descendante de Dimitri non.Bon sinon on avec les vidéos les confirmations d'un nom : Lysander à la lance.On a aussi la présence de la fille aux cheveux magenta présente avec Leda/Sirocco/Buccar sur la route de Dietrich dans la scène avec Mikaela, hors vu sa présence au coté Leda je la vois mal être une random qui pourrait rejoindre n'importe qui.La fille de justement Mikaela pourrait même être la fille présente sur une scène avec Leda et la fille aux cheveux blond (toute deux ci-dessus).