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dabaz
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Halo 3, ODST et bientôt Reach jouables en VR grâce à l'IA
Le modder pancreations a utilisé l'IA Claude pour convertir en partie Halo: The Master Chief Collection en VR. D'autres portages VR communautaires sont en développement, la campagne solo de COD 4 ( MW2 et MW3 suivront), la trilogie Mass effect, The Witcher 3 et d'autres probablement à l'aide de l'IA.

Je crève de chaud sous les toits, c'est la pire période pour jouer en VR si tu n'as pas la clim comme le méprisable Yann barthès.

https://youtu.be/5Uw84Pi_OdQ?t=790

https://youtu.be/jdLTGP5axis?t=370

ps : L'intégration des vidéos Youtube ne fonctionne pas.
    tags : réalité virtuelle vr psvr psvr 2 mod vr
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    posted the 07/24/2026 at 06:56 PM by dabaz
    comments (2)
    heracles posted the 07/24/2026 at 07:32 PM
    J'ai regardé 4 minutes, sans casque sur la tête et j'ai déjà la gerbe
    apejy posted the 07/24/2026 at 07:50 PM
    Tous les mods VR qui sortent en ce moment, j'en perds la tête

    Metroid Prime : https://youtu.be/--05XNl9YaU?si=LQm_zq2MLSU_v0wf&t=740
    Zelda BOTW : https://www.youtube.com/watch?v=F0Mpqk2X3ww
    Alien Isolation : https://www.youtube.com/watch?v=2Kj0QCbGiLk
    Resident Evil 9 : https://www.youtube.com/watch?v=PuNSahlZvjs

    Et plein d'autres !

    En ce moment je suis sur Resident Evil 2 Remake en VR, l'immersion est incroyable dans le comico, j'ai croisé M.X l'effet de pression est décuplée.
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