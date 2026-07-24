Le modder pancreations a utilisé l'IA Claude pour convertir en partie Halo: The Master Chief Collection en VR. D'autres portages VR communautaires sont en développement, la campagne solo de COD 4 ( MW2 et MW3 suivront), la trilogie Mass effect, The Witcher 3 et d'autres probablement à l'aide de l'IA.
Je crève de chaud sous les toits, c'est la pire période pour jouer en VR si tu n'as pas la clim comme le méprisable Yann barthès.
https://youtu.be/5Uw84Pi_OdQ?t=790
https://youtu.be/jdLTGP5axis?t=370
ps : L'intégration des vidéos Youtube ne fonctionne pas.
posted the 07/24/2026 at 06:56 PM by dabaz
Metroid Prime : https://youtu.be/--05XNl9YaU?si=LQm_zq2MLSU_v0wf&t=740
Zelda BOTW : https://www.youtube.com/watch?v=F0Mpqk2X3ww
Alien Isolation : https://www.youtube.com/watch?v=2Kj0QCbGiLk
Resident Evil 9 : https://www.youtube.com/watch?v=PuNSahlZvjs
Et plein d'autres !
En ce moment je suis sur Resident Evil 2 Remake en VR, l'immersion est incroyable dans le comico, j'ai croisé M.X l'effet de pression est décuplée.