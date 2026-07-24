Le modder pancreations a utilisé l'IA Claude pour convertir en partie Halo: The Master Chief Collection en VR. D'autres portages VR communautaires sont en développement, la campagne solo de COD 4 ( MW2 et MW3 suivront), la trilogie Mass effect, The Witcher 3 et d'autres probablement à l'aide de l'IA.Je crève de chaud sous les toits, c'est la pire période pour jouer en VR si tu n'as pas la clim comme le méprisable Yann barthès.ps : L'intégration des vidéos Youtube ne fonctionne pas.