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zboubi480
> blog
Playstation Network : panne mondiale !!!!
Le playstation network subit une énorme panne mondiale depuis 2 heures.
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tripy73
posted the 07/24/2026 at 05:55 PM by
zboubi480
comments (
8
)
neptonic
posted
the 07/24/2026 at 05:56 PM
allez prendre l'air les geek
shockadelica
posted
the 07/24/2026 at 05:59 PM
Plutôt depuis 6h environ
abookhouseboy
posted
the 07/24/2026 at 06:00 PM
Back to 2011.
kevinmccallisterrr
posted
the 07/24/2026 at 06:03 PM
victornewman
posted
the 07/24/2026 at 06:04 PM
C'est revenu apparemment, j'ai pu lancer la bêta de tokon ...magnifique au passage
walterwhite
posted
the 07/24/2026 at 06:05 PM
Un avant-goût des joyeuseté du combi full demat et de la connexion obligatoire sur Playstation
Je vais tellement me délecter du déclin de ce cancer de Playstation
sonilka
posted
the 07/24/2026 at 06:11 PM
Ca va etre marrant quand des gars vont s'attaquer au PSN régulièrement pour emmerder Sony suite à sa décision de stopper le physique. Toutes ces boites qui se croient plus malines et qui vont ramasser. Surtout quand on sait à quel point certaines d'entre elles ne sécurisent pas ou peu leur store ou les comptes. On a pas fini de rire.
jenicris
posted
the 07/24/2026 at 06:25 PM
Ca remarche chez moi
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Je vais tellement me délecter du déclin de ce cancer de Playstation