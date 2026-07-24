profile
zboubi480
1
Like
Likers
zboubi480
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 14
visites since opening : 34771
zboubi480 > blog
Playstation Network : panne mondiale !!!!
Le playstation network subit une énorme panne mondiale depuis 2 heures.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    tripy73
    posted the 07/24/2026 at 05:55 PM by zboubi480
    comments (8)
    neptonic posted the 07/24/2026 at 05:56 PM
    allez prendre l'air les geek
    shockadelica posted the 07/24/2026 at 05:59 PM
    Plutôt depuis 6h environ
    abookhouseboy posted the 07/24/2026 at 06:00 PM
    Back to 2011.
    kevinmccallisterrr posted the 07/24/2026 at 06:03 PM
    victornewman posted the 07/24/2026 at 06:04 PM
    C'est revenu apparemment, j'ai pu lancer la bêta de tokon ...magnifique au passage
    walterwhite posted the 07/24/2026 at 06:05 PM
    Un avant-goût des joyeuseté du combi full demat et de la connexion obligatoire sur Playstation

    Je vais tellement me délecter du déclin de ce cancer de Playstation
    sonilka posted the 07/24/2026 at 06:11 PM
    Ca va etre marrant quand des gars vont s'attaquer au PSN régulièrement pour emmerder Sony suite à sa décision de stopper le physique. Toutes ces boites qui se croient plus malines et qui vont ramasser. Surtout quand on sait à quel point certaines d'entre elles ne sécurisent pas ou peu leur store ou les comptes. On a pas fini de rire.
    jenicris posted the 07/24/2026 at 06:25 PM
    Ca remarche chez moi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo