Sony va-t-il mourir ?
Derrière ce titre qui rappellera des souvenirs à certains (remplacez par Xbox
ou Nintendo
, ça marche aussi), la question est-elle, cette fois, si anodine que ça ?
Personnellement, je ne le pense pas. Du moins pas à court ou moyen terme. À long terme, c'est plus difficile à prédire tant l'industrie évolue vite.
Aujourd'hui, l'annonce fracassante et désolante de la fin des jeux physiques — avec la mort du disque programmée pour le 1er janvier 2028 — alimente d'houleux débats.
Dans ces discussions, certains affirment déjà qu'ils vont « changer de crémerie » et que beaucoup de joueurs feront de même, certains appellent au boycotte, condamnant la PlayStation 6 à un bide monumental.
Il faut dire que les motifs s'accumulent :
La fin de la possession réelle :
Sans disque, c'est la fin du marché de l'occasion, du prêt entre amis et de la préservation du patrimoine vidéoludique. On ne possède plus ses jeux, on loue simplement une licence d'utilisation.
La fracture numérique :
Que fait-on de tous les joueurs qui n'ont pas accès à la fibre ou à un très haut débit pour télécharger des jeux qui pèseront bientôt 200 Go ?
Un tarif qui s'annonce exorbitant :
Le prix de la console risque d'être particulièrement salé en raison de la crise de la RAM, sans compter une période de cross-gen qui s'annonce comme la plus longue de l'histoire du jeu vidéo.
Alors, pensez-vous que la PS6 va réellement essuyer un échec ?
De votre côté, vous comptez l'acheter ou pas ?
Mais surtout :
Que va faire le grand public, particulièrement ceux qui s'en foutent royalement car ils sont déjà 100 % dématérialisé ?
Demander à des gens qui achètent déjà uniquement en démat alors qu'ils ont encore le choix, de ne plus le faire parce que bientôt ils n'auront plus le choix, je ne suis "pas sûr" qu'ils écoutent.
J'aimerai que la PS6 bide, pas pour que Sony coule, mais pour qu'il fasse machine arrière, mais je n'y crois pas.
Par contre je ne crois pas non plus au 80% de démat que Sony annonce, et qu'ils ne feraient "qu'écouter les joueurs.
"
Sony applique la stratégie de la "prophétie autoréalisatrice
". En annonçant la fin des disques, ils forcent la transition. L'objectif n'est pas de répondre à la demande des consommateurs, mais de forcer les 50 % de résistants du format physique à basculer vers leur boutique exclusive pour maximiser leurs marges bénéficiaires.
C'est une communication "orientée" où les données réelles ont été étouffées au profit d'un narratif commercial bien plus rentable pour l'entreprise.
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/psn-panne-mondiale-juillet-2026-719718
Perso je la vois plutôt faire un score à la PS3 (ce qui n'est pas un bide).
Sérieusement c’est quoi la valeur ajoutée d’un point de vue médiatique, financier, image de marque avec une telle annonce ?
Ça fait très exactement 24 jours que le monde entier leur chie à la gueule, et c’est pas prêt de s’arrêter.
Bref on connaît d’ores et déjà le couple gagnant de la prochaine géne, PC + Switch 2.
Par contre point de vue financier ils gagneraient jusqu'à 54% de plus sur un jeu démat vs en boite... de quoi compenser la perte des joueurs.
gamerdome c'est ça que vous ne comprennez pas, la PS6 n'a plus besoin de se vendre autant qu'avant pour 3 raisons.
1: Des consoles qui ne sont plus vendus à perte (pire elle ne baisse plus de prix à la fin voire augmente)
2: Des marges plus important grace au tout démat ( +30% à 50% de marges en plus)
3: On ne parlera plus de gen mais de plateforme ( PS5/PS6) ave une longue période de cross gen
Voilà la réalité
Et pour la question, non, vu que la majorité des gens sont prêt à tout accepté et sont incapable de comprendre les conséquences de certains choix sur le long terme...
Facile d'avoir des couilles quand y'a plus de concurrence.
1.Déjà Xbox ( actuellement le plus gros acteur tourné vers le démat) c'est acté
2. A Partir du moment ou ya un gros constructeurs comme Sony et (inévitablement Xbox) les éditeurs ne s'embêteront plus à produire des disque pour un seul constructeur. Donc même Nintendo (celui qui adore ses marges) finira par céder avec une gen de retard certes
Si non, ouais, je crois que la plupart sont inconscients de ce qui nous attends à long terme.
C'est ça et après ils viendront chialer quand ils comprendront ce qu'ils ont perdu
For The Players voyons
Pour ma part, ça ne me dérange pas de cracher sur eux tous les jours si j’arrive à avoir gain de cause à un moment donné
Ils veulent qu’on s’épuise et qu’on lâche l’affaire, qu’ils rêvent !
Si non oui, je pense qu'à la révélation de la PS6, ils vont se manger la shitstorm la plus violente que le JV a connu.
Mais ça ne changera rien.
Maintenant si par mourir certain voie le retrait total et immédiat du marché, alors non sony ne va pas mourir tous de suite, la ps6 sortira... pour la ps7 la ce sera déja plus délicat...
Mais en vrai la survie de sony va surtout dépendre d'une situation externe qui sera que va on leur laisser faire vu qu'il vont se retrouver en abus de position dominante, et que vont il faire eux de leur coté pour sortir de cette situation...
mais dans tous les cas, ca va être très compliquer pour eux pour la suite... surtout qu'aujourd'hui les même les dev tier (en dehors du cadavre zombifier d'ubisoft) ne les suive plus...
Le moment que je redoute le + et que je vais détester, c’est lorsque les chiffres de ventes de GTA 6 sortiront: je vois déjà Rockstar et Sony s’auto-congratuler et se toucher sur les ventes forcées dématérialisées
Ça me dégoûte déjà !
Par contre, je ne crois pas une seconde au bide de la PS6. Le grand public déjà 100 % démat ne changera rien à ses habitudes, et les résistants du disque râleront… puis achèteront quand même au deuxième Noël, comme à chaque génération.
Là où ça va vraiment faire mal, c'est le portefeuille. Comme dit cet article (https://www.bonplangeek.fr/blog/1-sony-arrete-les-jeux-playstation-en-disque-en-2028-ce-que-ca-change-pour-ton-budget), la fin du disque c'est surtout la fin de la concurrence entre boutiques : plus d'occasion, plus de prêt, plus de jeux neufs bradés chez Leclerc ou Amazon trois mois après la sortie. Le PS Store fixera les prix tout seul, et il n'aura aucune raison de se brider.
Donc non, Sony ne va pas mourir. C'est nous qui allons payer plus cher.
c'est aussi un argument totalement faux, il vont gagner au maximum, 10% de plus et au minimum 0% de plus... donc cet argument de 54% est totalement faux, car on ne prend jamais en compte le cout astronomique du démat
Parce qu'avec + de 50% de marge, ils peuvent se permettent de perdre des clients, leur CA restera bon.
Mais avec seulement 10%, c'est risqué je trouve.
Beaucoup l’ont oublié, mais Sony ne fait pas que du jeu vidéo : ils font des télés, des téléphones et un tas d’autres trucs.
Après, il est effectivement possible que la branche de Sony concernant le jeu vidéo se termine très mal pour eux à la sortie de la PS6, on verra avec le temps.
Mais sinon, Sony est loin d’y rester.
oui, parce qu'ils n'ont pas penser assez loin, et quand j'ai dis 10% c'est max 10%, se sera même moins
je vais énuméré pourquoi :
en arrêtant le physique , il se mettent en position d'abus de position dominante, ils ont donc actuellement 2 choix qui s'offriront a eux
Soit continuer a sortir les jeux en boite mais sans disque dedans (c'est a dire qu'ils vont gagner 3 euro sur le blue ray, mais en perdre entre 3 et 9 par téléchargement...), les marges continuant d'être percue par les magasin, et le cout de production et de distribution des boites restant, ils feront donc moins de marge qu'avec le physique
Soit ils devront ouvrir leur store a la manière de google ou de apple...
ce qui veut dire que les gens passeront par d'autre magasin qui ne seront donc plus physique mais des boutique a la instant gaming qui eux réduiront leur marge pour fournir les jeux moins cher, et donc perdront également les 15% de marge qu'il voudrait récupéré au magasin, sauf que la ca s'appliquera a l'ensemble de leur catalogue y compris les indés... et ils ne perdront pas les couts lié au téléchargement...
donc pareil moins de marge...
dans les 2 cas ils vont faire moins d'argent, qu'aujourd'hui...
par contre et c'est la que tous change, c'est qu'il vont pouvoir réduire les cout non pas en vendant plus cher, mais en pouvant fermer leur store bien plus rapidement... car oui on oublie de le dire mais des serveurs qui tourne h24 pour permetre le téléchargement de jeux sur 3 gen différent ca coute le blinde... et c'est surtout la que les économies vont pouvoir être faite...
vyse sony n'est pas du tout dans le même confort financier que nintendo, déja comparer a nintendo, ils ont déja un dette... ils sont très très loin d'être aussi stable que nintendo actuellement, et on même du faire une sission de leur activité (toute la partie financière) pour réduire leur dette
non..., si le psn est hs tu ne peux ni télécharger tes jeux acheté, et pour jouer seulement évidement s'il sont solo et déja télécharger
Mais une chose est certaine : "le marché des consoles de salon vendues à perte est fini"
Ce modèle ne fonctionne plus et plus aucun industriel n'investi dedans dans ce secteur et seul Sony, nintendo et Microsoft se maintiennent encore péniblement. Nintendo a switche vers le mobile, Xbox vers le pc , PlayStation va devoir maintenir seul ce secteur et les prévisions ne sont vraiment pas bonne concernant le hardware.
La course a la puissance ce sera plus possible sans faire exploser les prix. Le marché du JV n'est plus le seul a demander a des composants électroniques puissant donc il y a maintenant une forte concurrence pour ces composants.
Sony l'a bien compris : d'où l'annonce de l'arrêt du physique car ils savent qu'ils vendront moins de consoles donc il sera important pour eux de maximiser les marges sur chaque jeux vendu. La réussite de leur store va influencer leur pérennité.
C'est tentaculaire, comme Samsung en Corée du Sud, comme Amazon qui est en réalité sur énormément de choses (à commencé par AWS).
Et malheureusement, force est de constater que les autres activités de Sony ce n'est pas la folie...
Dans les années 80, 90, voir 2000, Sony c'était LA ref pour tout ce qui est imagerie, TV, sono hifi, supports physiques des médias Mini-Disc, Bluray,... et... consoles !
Aujourd'hui il reste quoi de l'empire SONY ?
- Ils ont cédés une grande partie de leur activité Home Entertainment à TCL (dont la marque TV BRAVIA).
- Hi-fi/Audio : Une bonne marque mais plus une référence, plus du tout HYPE
- Supports Physiques : bientôt morts
- Musique : Sony c'est aussi une major de la musique. Business qui ne rapporte plus comme avant avec le streaming.
- Et les consoles de salon ? La gen Xbox/PS5 est une déception, c'est une réalité. Industrie en crise. L'annonce de la fin du support physique annonce probablement une mort de la marque Playstation.
Sony est en train de mourir. Pas impossible qu'il réflechisse à se restructurer en profondeur. Pas impossible qu'un Apple ou un autre géant absorbe totalement la marque pour la dissoudre dans les années à venir.
RIP SONY, tout le monde t'aura kiffé à un moment donné de sa vie
Présent day one depuis la ps1 j'achèterais pas la ps6 en l'état j'en ai absolument rien a foutre.
Toute cette histoire de physique, comment Sony traite ses plus vieux fans cest a dire en leurs chiant a la gueule et faut pas oublier aussi que ́es exclus sont complètement claqués de nos jours.
J'aurais vécu la ps1 ps2 ps3 les meilleurs années, on verra si leurs nouvelles fanbase ca suffira pour les faire rester numéro 1.
Et ils sont numéro 1 juste car y'a pas de concurrence,si ms avait des couilles en face ils nous referait une 2005 et Sony bizarrement se remettrais sur les bons rails.
Mais bon vu le niveau d'exigence ZERO de cette génération vous allez continuer a manger de la daube et kiffer ca,défendre des jeux a 80 balles day one et des suites de suites sans aucun intérêt.
Hâte du downfall et il arrivera un jour où l'autre.
Perso je vais continuez ma collection de rétro et continuer a faire ́es jeux ps4 ps5 que j'ai pas fait le reste je m'en tamponne
Voire seraient obligés d'accueillir d'autres stores ?
Ce serait bien pire que de conserver le physique, je sais que Sony n'a pas toujours pris les bonnes décision, mais là ça me paraît difficilement concevable qu'ils se mettent eux-même dans une telle situation.
Make videogame japan again
et ca c'est sans compter l'impact joueurs, comme quand ils ont sortit leur jeux sur pc avant de faire machine arrière parce qu'au final non seulement ca ne se vendait pas et ils perdaient des clients...
Voire seraient obligés d'accueillir d'autres stores ?
bah comme sur steam tu achètes tes jeux ailleurs et tu les télécharge sur le ps store ( donc les cout revienne a sony mais pas la marge magasin)
Ce serait bien pire que de conserver le physique, je sais que Sony n'a pas toujours pris les bonnes décision, mais là ça me paraît difficilement concevable qu'ils se mettent eux-même dans une telle situation.
c'est exactement ce que je dis c'est un non sens total... et non microsoft l'a bien fait, et microsoft en terme de taille c'est bien plus gros que sony pourtant
quand il n'y aura plus d'électricité pour alimenter les gens , oui surement...
On est pas dans le cas des smartphones ou 2 acteurs se partagent 100% du marché.
Donc Sony pourra jouer la dessus et maintenir son store unique sur ses consoles.