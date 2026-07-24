Derrière ce titre qui rappellera des souvenirs à certains (remplacez parou, ça marche aussi), la question est-elle, cette fois, si anodine que ça ?Personnellement, je ne le pense pas. Du moins pas à court ou moyen terme. À long terme, c'est plus difficile à prédire tant l'industrie évolue vite.Aujourd'hui, l'annonce fracassante et désolante de la fin des jeux physiques — avec la mort du disque programmée pour le 1er janvier 2028 — alimente d'houleux débats.Dans ces discussions, certains affirment déjà qu'ils vont « changer de crémerie » et que beaucoup de joueurs feront de même, certains appellent au boycotte, condamnant la PlayStation 6 à un bide monumental.Il faut dire que les motifs s'accumulent :Sans disque, c'est la fin du marché de l'occasion, du prêt entre amis et de la préservation du patrimoine vidéoludique. On ne possède plus ses jeux, on loue simplement une licence d'utilisation.Que fait-on de tous les joueurs qui n'ont pas accès à la fibre ou à un très haut débit pour télécharger des jeux qui pèseront bientôt 200 Go ?Le prix de la console risque d'être particulièrement salé en raison de la crise de la RAM, sans compter une période de cross-gen qui s'annonce comme la plus longue de l'histoire du jeu vidéo.Alors, pensez-vous que la PS6 va réellement essuyer un échec ?De votre côté, vous comptez l'acheter ou pas ?Mais surtout :Que va faire le grand public, particulièrement ceux qui s'en foutent royalement car ils sont déjà 100 % dématérialisé ?Demander à des gens qui achètent déjà uniquement en démat alors qu'ils ont encore le choix, de ne plus le faire parce que bientôt ils n'auront plus le choix, je ne suis "pas sûr" qu'ils écoutent.J'aimerai que la PS6 bide, pas pour que Sony coule, mais pour qu'il fasse machine arrière, mais je n'y crois pas.Par contre je ne crois pas non plus au 80% de démat que Sony annonce, et qu'ils ne feraient "Sony applique la stratégie de la "". En annonçant la fin des disques, ils forcent la transition. L'objectif n'est pas de répondre à la demande des consommateurs, mais de forcer les 50 % de résistants du format physique à basculer vers leur boutique exclusive pour maximiser leurs marges bénéficiaires.C'est une communication "orientée" où les données réelles ont été étouffées au profit d'un narratif commercial bien plus rentable pour l'entreprise.