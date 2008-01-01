Je viens de lire un article de Gamekult indiquant que les jeux physiques seraient 100 fois plus polluants que leurs équivalents dématérialisé.
Soit 312 tonnes de CO2 pour 1 million de copies physiques vendues contre seulement 3 tonnes pour 1 million de téléchargement.
https://www.gamekult.com/actualite/selon-une-etude-les-jeux-physiques-sont-100-fois-plus-polluants-que-les-versions-numeriques-3050866628.html
Je lis très souvent l'inverse ici, sur Gamekyo, du coup, je suis confus, ce rapport du cabinet français Greenly est-il faux ?
Est-ce que la solution n'est pas finalement d'acheter ses jeux (physiques) d'occasion pour baisser notre facture carbone ?