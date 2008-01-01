Je viens de lire un article de Gamekult indiquant que les jeux physiques seraient 100 fois plus polluants que leurs équivalents dématérialisé.Soit 312 tonnes de CO2 pour 1 million de copies physiques vendues contre seulement 3 tonnes pour 1 million de téléchargement.Je lis très souvent l'inverse ici, sur Gamekyo, du coup, je suis confus, ce rapport du cabinet français Greenly est-il faux ?Est-ce que la solution n'est pas finalement d'acheter ses jeux (physiques) d'occasion pour baisser notre facture carbone ?