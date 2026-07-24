Après le succès de nombreuses adaptations de jeux vidéo au cinéma ces dernières années, Atari entend lui aussi profiter de la dynamique. L'éditeur a annoncé un partenariat avec Universal Pictures et le producteur Entertainment 360 afin de porter plusieurs de ses licences historiques sur grand écran.L'accord concerne un total de 10 franchises emblématiques issues du catalogue Atari : Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong et Yars' Revenge. L'objectif affiché est de développer des films d'action-aventure à gros budget inspirés de ces univers, tout en laissant une certaine liberté créative aux scénaristes.Le premier projet est déjà lancé. Universal a acquis un scénario original signé Matt Reilly et Carl Hampe, qui servira de point de départ à cette nouvelle collaboration. Les deux auteurs officieront également en tant que producteurs aux côtés de Guymon Casady (Entertainment 360).Pour Wade Rosen, président-directeur général d'Atari, cette initiative s'inscrit dans la volonté de faire vivre les licences de la marque au-delà du jeu vidéo : il estime que ces univers font partie de la culture populaire depuis plusieurs décennies et que le cinéma représente une nouvelle manière de les faire découvrir à un public plus large.De son côté, Guymon Casady explique que les jeux Atari laissaient une large place à l'imagination des joueurs, un aspect qui a justement inspiré l'équipe créative. Plutôt qu'une adaptation littérale, le projet vise à construire une aventure originale en s'appuyant sur l'esprit de ces classiques, avec l'ambition de lancer une nouvelle série de productions hollywoodiennes basées sur le catalogue de l'éditeur.