Nintendo prépare le retour de Xenoblade Chronicles 2 avec l'arrivée de l'édition « Nintendo Switch 2 » la semaine prochaine, le 30 juillet 2026. Pour mettre les fans en appétit, l'éditeur a dévoilé aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de présentation détaillant ce à quoi il faut s'attendre. Au programme : des améliorations telles qu'un affichage à 60 fps, une résolution 4K en mode téléviseur et du Full HD en mode portable. Les cinématiques bénéficient également d'une résolution, d'une fluidité et d'un niveau de détail accrus.
De nouvelles tenues sont également prévues pour Pyra et Mythra ; celles-ci seront conservées aussi bien lors de l'exploration que durant les cinématiques. La vidéo présente aussi le nouveau mode « Merc Assault » ainsi que la nouvelle Lame rare, MOMO.
« Rejoignez Rex et Pyra dans leur quête du paradis, désormais optimisée pour la console Nintendo Switch 2 ! Cette édition Nintendo Switch 2 propose des graphismes améliorés, des cinématiques plus fluides et plus nettes, de nouvelles tenues pour Pyra et Mythra, et bien plus encore. Contrôlez jusqu'à six Lames directement dans le nouveau mode Merc Assault et découvrez MOMO, une nouvelle Lame rare capable de basculer entre ses formes de Lumière et d'Ombre. »
Rappelons que les possesseurs du jeu original peuvent opter pour une mise à niveau payante ; les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Cette annonce fait suite à la mise à jour de Xenoblade Chronicles 2 déployée hier, qui a fait passer le titre à la version 3.0.0.
Une version physique de Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition sortira également le 1er octobre 2026.