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DLSS 5 : nouvelle présentation plus détaillée pour clarifier la technologie


Au SIGGRAPH 2026, NVIDIA a livré une présentation beaucoup plus détaillée du DLSS 5, afin de clarifier son fonctionnement et de rassurer après la polémique de mars.
La keynote a mis en avant les outils de contrôle granulaire et le respect de la direction artistique, montrant que la technologie est maîtrisable et loin du “filtre IA” craint initialement.





Synthèse de la keynote SIGGRAPH 2026 sur le DLSS 5 :


1. Contexte : une polémique qui a forcé NVIDIA à réagir

La première démonstration du DLSS 5 (mars 2026) avait été critiquée pour son aspect « filtre IA » qui semblait lisser ou réinterpréter la direction artistique des jeux.
Au SIGGRAPH, NVIDIA a explicitement axé sa keynote sur la réponse à ces inquiétudes :
— Le rendu neuronal ne doit jamais altérer l’intention artistique.
— Le moteur du jeu reste maître de la géométrie, de l’éclairage et de la composition.
— L’IA n’intervient qu’après le rendu classique pour enrichir les détails.

2. Trois modèles IA : A, B, C — trois styles, trois intensités


Le DLSS 5 introduit trois modèles IA distincts, chacun offrant une interprétation différente de la scène :
— variations de profondeur des textures,
— différences dans les reflets, ombres, éclairage global,
— intensité structurelle variable selon le modèle.
Les développeurs peuvent :
— choisir le modèle adapté à chaque scène,
changer de modèle en temps réel (cinématique, ambiance, action),
— éviter tout rendu uniforme ou générique.

3. Contrôles granulaire : réglages par objet, par scène, par ambiance


La keynote insiste sur une boîte à outils très fine :
Masquage automatique : isoler un personnage, ignorer un objet, appliquer l’IA uniquement sur le décor.
Masques personnalisés : fournis par le moteur du jeu pour cibler des objets ou groupes d’objets.
Deux curseurs globaux :
- Structure Intensity : détails haute fréquence (reflets, occlusion, diffusion sous‑surface).
- Tone Intensity : éclairage global, couleurs, tonalité de la scène.
Ces outils permettent d’éviter que l’IA ne modifie un élément narratif important (ex. cicatrice d’un personnage).


4. Fonctionnement interne : l’IA guidée par les données du moteur

Le DLSS 5 exploite les données internes du moteur 3D :
— albédo,
— normales,
— informations d’éclairage.
Ces données servent de garde‑fou pour empêcher l’IA de réinterpréter la scène. L’IA enrichit l’image (peau, matériaux, ombres, reflets) sans jamais toucher à l’intégrité des éléments originaux.

5. Performances : un modèle plus léger, une seule carte graphique

La première démo nécessitait deux RTX 5090 : une pour le jeu, une pour le modèle IA.
La version SIGGRAPH tourne désormais sur une seule RTX 5000, grâce à :
— un transformer de diffusion à une seule étape,
— un temps d’exécution inférieur à 16 ms,
— une empreinte matérielle fortement réduite.

6. Disponibilité

NVIDIA confirme une sortie du DLSS 5 à l’automne 2026, avec une intégration dans plusieurs jeux majeurs (Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem, etc.).

✱✱✱

La démo Zorah sur laquelle s’appuie cette présentation :



NVIDIA Game Developer - https://youtu.be/8X0uDU6Ru3w
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    posted the 07/24/2026 at 02:13 AM by lumpid
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