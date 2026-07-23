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[USA] 73 % des PS5 sont équipées d'un lecteur de disque !


À la date de juin 2026, les éditions numériques représentent 27 % du volume total des ventes d'unités PS5 aux États-Unis depuis le lancement, ce qui signifie que 73 % des PS5 aux États-Unis sont équipées d'un lecteur de disque !

Pour la Xbox Series, 52 % du volume total des ventes d'unités aux États-Unis concernent des éditions exclusivement numériques.Ce chiffre est de 0 % pour la Switch 2.

Source : https://matpiscatella.bsky.social
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    aeris201
    posted the 07/23/2026 at 04:54 PM by link49
    comments (19)
    keiku posted the 07/23/2026 at 04:56 PM
    voila, on a la proportion de joueurs de physique la bas du coup
    cyr posted the 07/23/2026 at 05:00 PM
    keiku et non
    Tu peux avoir un lecteur mais pas t'en servir....
    shanks posted the 07/23/2026 at 05:05 PM
    keiku
    J'avais un lecteur (avant de passer à la Pro), mon bro également, ma nièce également, on a jamais utilisé un jeu en disque.

    Pareil avec la Xbox Series X.
    masharu posted the 07/23/2026 at 05:12 PM
    shanks Donc là vous achetez la version de la console plus chère "au cas où" vous tombez sur un disque ? .
    triplewater posted the 07/23/2026 at 05:14 PM
    Comme pour d'autre pourcentage avant ça c'est bien mais il y a pas le contexte ( combien de joueur avec une PS5 ont lancé de jeux physique par exemple ?)
    shanks posted the 07/23/2026 at 05:24 PM
    masharu
    C'est exactement ça, le "au cas où" d'il y a 6 ans, si une bonne occaz ou "un pote" qui achète un jeu sur disque.

    Et au final rien. Le lecteur ne manquera pas sur PS6.
    malroth posted the 07/23/2026 at 05:31 PM
    shanks Traitre

    bigsnake posted the 07/23/2026 at 05:40 PM
    shanks
    Merci
    masharu posted the 07/23/2026 at 05:41 PM
    shanks S'il n'y avait pas la PS5 Pro dans ton histoire, j'aurais pu te corner sur le fait que tu considères ainsi une économie de 50€ comme dérisoire. C'est le prix d'un jeu, tout ça par flemme car toi tu es un connaisseur. Mais les casual ? Les joueurs de FIFA Call of Duty ? Qui achète une console pour Fortnite ou Minecraft ? 50 balles les mecs n'ont rien à foutre.
    bennj posted the 07/23/2026 at 05:47 PM
    shanks t'es pas franchement ce qu'on pourrait appeler un bon exemple vu que tu reçois tous les jeux sous forme de code donc en demat. C'est pareil avec mon site c'est pas comme si on avait le choix d'avoir la version disque ou demat.
    cyr posted the 07/23/2026 at 05:51 PM
    bennj ouai et ben je fais pareil. Mon lecteur me sert a l'extrême limite pour regarder les quelque films en bluray que j'ai.

    Combien de fois j'ai appuyer sur le bouton eject de ma serie X. Peut-être 10 fois grand max.....
    bennj posted the 07/23/2026 at 05:54 PM
    cyr Trop bien. Visiblement t'as trop de thune pour lacher 20e de plus pour une version démat Mais bon si t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton éject de ta console ca justifie tout.
    ghouledheleter posted the 07/23/2026 at 05:55 PM
    shanks t’es pas seul au monde mec. Le lecteur ne te manquera pas mais il va manquer à un très très très très grande nombre de joueurs.
    shanks posted the 07/23/2026 at 05:56 PM
    bennj
    Et les jeux auxquels je n'ai pas accès et qui m'intéresse, je les choppe 1 an ou 2 après en promo démat, chose que je ferais avec 100% des jeux si je ne recevais plus de code review hors grande exception (et encore).
    bennj posted the 07/23/2026 at 06:00 PM
    shanks quel est l'intérêt ?
    guest666 posted the 07/23/2026 at 06:27 PM
    On peut estimer aussi que des joueurs ont acheté la PS5 avec lecteur pour utiliser la rétro et mettre leurs galettes PS4 dedans. Rien ne dit qu'ils ont forcément acheté leurs jeux PS5 en physique.
    guiguif posted the 07/23/2026 at 06:27 PM
    Acheté BM Wukong durant les soldes et revendu au meme prix, le physique
    Les pigeons demat ont tout bousillé
    yukilin posted the 07/23/2026 at 06:35 PM
    guest666 : je connais des gens nombreux dans ce cas. Et ceux qui achètent la version la plus chère pour avoir le lecteur s'ils en ont besoin un jour qui n'arrive jamais.
    yukilin posted the 07/23/2026 at 06:38 PM
    Pour ma part j'ai une PS5 avec lecteur et je joue 50% physique et 50% dématérialisé en terme de la ludothèque.
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