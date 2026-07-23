À la date de juin 2026, les éditions numériques représentent 27 % du volume total des ventes d'unités PS5 aux États-Unis depuis le lancement, ce qui signifie que 73 % des PS5 aux États-Unis sont équipées d'un lecteur de disque !
Pour la Xbox Series, 52 % du volume total des ventes d'unités aux États-Unis concernent des éditions exclusivement numériques.Ce chiffre est de 0 % pour la Switch 2.
Source : https://matpiscatella.bsky.social
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posted the 07/23/2026 at 04:54 PM by link49
Tu peux avoir un lecteur mais pas t'en servir....
J'avais un lecteur (avant de passer à la Pro), mon bro également, ma nièce également, on a jamais utilisé un jeu en disque.
Pareil avec la Xbox Series X.
C'est exactement ça, le "au cas où" d'il y a 6 ans, si une bonne occaz ou "un pote" qui achète un jeu sur disque.
Et au final rien. Le lecteur ne manquera pas sur PS6.
Merci
Combien de fois j'ai appuyer sur le bouton eject de ma serie X. Peut-être 10 fois grand max.....
Et les jeux auxquels je n'ai pas accès et qui m'intéresse, je les choppe 1 an ou 2 après en promo démat, chose que je ferais avec 100% des jeux si je ne recevais plus de code review hors grande exception (et encore).
Les pigeons demat ont tout bousillé